Benefit Plus představuje MúzaLife – nástroj, který zajistí skutečnou péči o lidi ve firmách

Opravdu fungující zaměstnanecké benefity nezačínají u tabulek, ale u porozumění tomu, co lidé ve firmě potřebují. Proto vznikl MúzaLife – nástroj od Benefit Plus, který propojuje reálné potřeby zaměstnanců s možnostmi firemní podpory. Přináší tak komplexní péči o fyzické i mentální zdraví zaměstnanců s ohledem na jejich individuální potřeby i rozpočet firem.

Široké spektrum péče, jeden nástroj

MúzaLife nabízí zaměstnavatelům celou řadu oblastí, které odpovídají potřebám lidí ve firmách – od pohybu, přes duševní zdraví až po prevenci. Vše zastřešuje v jednom přehledném systému a pomáhá poskytovat skutečně smysluplné firemní benefity.

„Duševní a fyzické zdraví nekončí za dveřmi kanceláře. Pokud zaměstnanci nebo jejich blízcí řeší nějaké komplikace, nelze dlouhodobou pracovní pohodu udržet. Proto je potřeba dívat se na firemní benefity a péči komplexně – s ohledem na životní kontext. Péče o děti, seniory i vlastní kapacity se do pracovního života promítají a je na zaměstnavatelích, aby nabídli pomoc i v těchto oblastech,“ popisuje holistický přístup Ondřej Tyl.

Zdraví lidí je podle Benefit Plus promyšlená strategie, která posiluje firmu zevnitř. Zdravé firemní prostředí podporuje soustředění, energii i výsledky. Výkon tak roste přirozeně a bez vyhoření. Kvalitní péče posiluje také loajalitu. Ve firmách, které poskytují smysluplné benefity, lidé zůstávají a doporučují je známým. Výsledkem zdravého a pečujícího přístupu je tak méně sick days, nižší fluktuace a méně zbytečných výdajů. A to je výhodnější nejen pro čísla v Excelu, ale i pro lidi.

„MúzaLife není jen aplikace, je to myšlenkový proud. Jde o to, přemýšlet o benefitech tak, aby řešily skutečné problémy lidí. A aby HR mělo v ruce nástroj, který to umožní,“ shrnuje Ondřej Tyl, CEO Benefit Plus.

O Benefit Plus

Společnost Benefit Plus vznikla v roce 2003 v Praze s cílem inovovat oblast zaměstnaneckých benefitů. Hned další rok přinesla na český trh, který do té doby znal jen papírové poukázky, čistě elektronickou správu zaměstnaneckých benefitů, následovalo zavedení platebních benefitových karet, mobilní aplikace pro správu benefitů nebo digitální stravenky – to vše jako první v ČR a na Slovensku. Jejím cílem je neustále rozvíjet oblast benefitů, ruku v ruce s prozákaznickým přístupem a férovým jednáním s partnery.

