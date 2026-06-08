Benefity jsou investice do lidí, nejen daňová výhoda, říká nový CEO Benefit Plus

"Trh benefitů se dlouho předháněl v tom, kdo nabídne širší síť, lepší aplikaci nebo více možností v cafeterii. To všechno je důležité, ale už to nestačí. Skutečný rozdíl bude v tom, kdo firmám pomůže s benefity opravdu pracovat – strategicky, srozumitelně a s dopadem na lidi, nejen je spravovat v systému," říká nastupující CEO Ladislav Král. Klíčem k úspěchu je podle něj nezbytná změna vnímání zaměstnaneckých benefitů. Už to není jen nástroj pro daňovou optimalizaci nebo katalog benefitů. Je to klíčová investice do lidí. Cesta ke zdravému byznysovému růstu a zdravé firemní kultuře.
"Naším úkolem není jen dodat firmám technologii. Chceme jim pomáhat vytvářet takový systém benefitů, který bude dávat smysl zaměstnavatelům i zaměstnancům. Když se firma dobře stará o své lidi, vrací se jí to v loajalitě, angažovanosti, nižší fluktuaci, menší nemocnosti i ve schopnosti zvládat změny. To je byznysový dopad, o kterém chceme s klienty mluvit mnohem víc," doplňuje Ladislav Král.
Stejný princip chce promítnout i do vnitřního fungování Benefit Plus. Zásadní je pro něj otevřená kultura, důvěra, autonomie spojená s odpovědností a chytrým využíváním automatizací a digitálních nástrojů napříč firmou. Součástí této změny je i budování interního týmu DigiHub, který pomáhá zavádět technologické a procesní změny napříč týmy.
Konkrétní odpovědí na tuto změnu má být také další rozvoj nového benefitního systému Múza. Ten má firmám pomoci pracovat s benefity cíleněji, srozumitelněji a s větším dopadem na každodenní život zaměstnanců. Múza má podpořit zaměstnavatele v tom, aby benefity nebyly jen pasivním seznamem možností, ale funkční součástí péče o lidi, od zdraví a wellbeingu přes regeneraci až po osobní a profesní rozvoj.
Benefit Plus dnes obsluhuje přes 900 firem a 300.000 zaměstnanců po celé České republice a na Slovensku. Firma, která staví na více než 20 letech zkušeností na lokálních trzích, je klíčovým partnerem zejména HR profesionálů. Zaměstnavatelům poskytuje komplexní platformu pro správu zaměstnaneckých výhod a pro podporu zdraví a wellbeingu zaměstnanců a pomáhá tak proměnit benefity z administrativní agendy ve funkční součást péče o zaměstnance.
O Benefit Plus
Společnost Benefit Plus vznikla v roce 2003 v Praze s cílem inovovat oblast zaměstnaneckých benefitů. Hned další rok přinesla na český trh, který do té doby znal jen papírové poukázky, čistě elektronickou správu zaměstnaneckých benefitů, následovalo zavedení platebních benefitových karet, mobilní aplikace pro správu benefitů nebo digitální stravenky – to vše jako první v ČR a na Slovensku. Jejím cílem je neustále rozvíjet oblast benefitů, ruku v ruce s prozákaznickým přístupem a férovým jednáním s partnery.
Zdroj: Benefit Plus