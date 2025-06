Benešův most v Ústí nad Labem je zcela uzavřen, práce potrvají zhruba dva roky

Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje: "Most dr. Edvarda Beneše v Ústí nad Labem prochází zásadní rekonstrukcí, která je naplánovaná na dobu zhruba dvou let. Byl uzavřen koncem dubna letošního roku. S jeho uzavírkou se počítá do konce roku příštího, tedy do konce roku 2026. Do té doby projde kompletní rekonstrukcí, výměnou mostovky a zvýšením zatížitelnosti. Do té doby je doprava zřízená tak, aby byla preferována doprava veřejná. Objízdnou trasou v Ústí nad Labem je hlavně Mariánský most, kde jsou nové žluté čáry, kterými se řidiči musí řídit. Je to pro ně drobná komplikace, ale nicméně po zhruba měsíci fungování těchto dopravních opatření se ukazuje, že byla navržena tak, aby opravdu zabezpečila maximální plynulost dopravy v rámci možností města Ústí nad Labem."

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V dopravní špičce doporučuju těm řidičům se tomu úseku úplně vyhnout a bohužel teda využít daleko delší objízdné trasy a prakticky předvídat. Ne na poslední chvíli přijet k uzavírce mostu, a tam potom se rozhodovat kam pojedeme. To je absolutně špatné, takže ten řidič se musí připravit. Počítat s tím.”

Pro přesné a aktualizované informace používejte během rekonstrukce webové stránky Ústeckého kraje. Pro hladký průjezd používejte ideálně i chytré GPS navigace, které zobrazují aktuální dopravní situace.

Zdroj: POLAR televize Ostrava