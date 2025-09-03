BENU zveřejňuje detaily k registraci na preventivní očkování proti chřipce pro samoplátce

Autor:
  10:47
Praha 3. září 2025 (PROTEXT) - Společnost BENU Česká republika s.r.o. představuje široké veřejnosti podrobnosti k rezervaci termínů na preventivní očkování proti chřipce. To proběhne v rámci pilotního projektu v Centrech prevence s poradenstvím ve vybraných BENU lékárnách. Od 1. září 2025 si mohou zájemci rezervovat termín na některý z říjnových víkendů a následně se nechat očkovat v Centrech prevence s poradenstvím ve vybraných lékárnách BENU v Praze, Brně a Ostravě. Projekt realizovaný pod záštitou hlavní hygieničky ČR má přiblížit očkování proti chřipce lidem a ověřit zájem o tuto formu prevence.

Od 1. září 2025 si mohou dospělí samoplátci ve věku 18–65 let rezervovat termín očkování proti chřipce prostřednictvím webových stránek benuprevence.cz. Cena za vakcínu včetně aplikace činí 629 Kč. Úhrada za vakcínu a její aplikaci bude probíhat vždy až na místě.

Očkování proti chřipce proběhne během víkendů v říjnu od 4. do 26. 10. 2025 v čase od 10 do 18 hodin v Centrech prevence s poradenstvím přímo ve vybraných lékárnách BENU v Praze, Brně a Ostravě:

  • OC Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha (vchod A),
  • Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha (vchod BUS/metro),
  • OC Futurum, Vídeňská 117, Brno,
  • OC Avion II, Rudná 114, Ostrava-Zábřeh (vchod od tramvají).

Rezervovat si je možné konkrétní datum i čas ve vyhrazených dnech dle aktuální kapacity daného Centra, časové sloty budou rozděleny po 15 minutách. Očkování proti chřipce bude provádět všeobecný praktický lékař v oddělených konzultačních místnostech splňujících všechny hygienické standardy. Záznamy o provedeném očkování budou vedeny v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), stejně jako při vakcinaci v ordinaci u lékaře.

Praktičnost a jednoduchost celého procesu potvrzuje i odborný garant pilotního projektu za společnost BENU, PharmDr. Ivana Lánová: „Pilotním projektem chceme ukázat, že mnoho pacientů volí lékárnu jako první místo, kam chodí se svými zdravotními problémy a aby i ti, kteří jsou velmi zaměstnaní a nemají čas chodit ke svému lékaři, což je samozřejmě špatně, ale děje se to, mohli přijít. Proto budeme očkovat mimo pracovní dny. Cílem je nabídnout očkování i pro pacienty, kteří se nedostanou ke svému lékaři a ukázat, že je v lékárně očkování možné a je o něj zájem. Mohl by to být krůček k tomu, aby bylo možné očkování provádět i v lékárnách standardně.“

Projekt má za cíl nejen zvýšit dostupnost očkování proti chřipce, ale také přinést první data o tom, jaký je v Česku zájem o očkování mimo ordinace lékařů. Vyhodnocení projektu plánuje BENU do konce roku 2025.

 

O SPOLEČNOSTI BENU

Společnost BENU Česká republika s.r.o., provozovatel sítě lékáren pod značkou BENU s více než 400 lékárnami v České republice, je dceřinou společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., která je leaderem českého farmaceutického distribučního trhu. Společnost BENU nabízí svým pacientům moderní přístup k lékárenské i preventivní péči. Jejím cílem je pomáhat pacientům na cestě k úlevě a uzdravení, posilovat prevenci a dlouhodobě pacienty podporovat v péči o zdraví. Více informací naleznete na www.benu.cz a www.benuprevence.cz.

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Ve Valašském Meziříčí tvořilo na konci prázdnin 35 streetartových umělců

Do Valašského Meziříčí na Vsetínsku přijelo na konci prázdnin 35 streetartových umělců z různých míst Česka. Na stovkách metrů dlouhé zdi oddělující průmyslový...

3. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Ústečtí radní schválili zakázku na projekt pro plánovanou opravu panelových domů

Ústečtí radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace a dalších podkladů pro plánovanou rekonstrukci dvou panelových domů v...

3. září 2025  13:09,  aktualizováno  13:09

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky literární rezidence se stipendiem

Litomyšl pro příští rok upravuje podmínky takzvané literární rezidence, kdy město na měsíc poskytne zázemí pro autorskou tvorbu vybranému spisovateli či...

3. září 2025  13:07,  aktualizováno  13:07

Game of Artists: Další kolo živé umělecké soutěže už 4. září v Paláci Adria

3. září 2025  14:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně modernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Centrum nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci...

3. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Muže z Příbramska, po němž pátrala policie, našel živého kolemjdoucí v Brdech

Policie odvolala pátrání po čtyřicetiletém muži z Příbramska, kterého hledala od pondělí. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí v Brdech v úterý večer. Muž byl...

3. září 2025  12:33,  aktualizováno  12:33

Policie pátrá po patnáctileté dívce z Plzně, která se ztratila v úterý

Policie dnes vyhlásila pátrání po patnáctileté dívce z Plzně. Naposledy byla viděna v místě svého bydliště v úterý odpoledne. Měla pak odjet autobusem za...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Kynšperk nad Ohří zahájil rekonstrukci předmostí u dřevěné lávky přes řeku Ohři

V Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku začala rekonstrukce betonových předmostí u kryté dřevěné lávky přes Ohři za 24 milionů korun. ČTK to řekl starosta Marek...

3. září 2025  12:31,  aktualizováno  12:31

Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Po prestižních závodech Ironman 70.3 Hradec Králové zve organizátor Sportvisio na populární překážkové klání Gladiator Race, který se uskuteční v sobotu u hradeckého písníku Marokánka.

3. září 2025  14:12

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského se představí v kladenském zámku

Broučci a další loutky Zdeňka Podhůrského (1920 - 1981) se představí v kladenském zámku. Vernisáž stálé expozice bude 18. září. Přípravy včetně obnovy exponátů...

3. září 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.