BENU zveřejňuje detaily k registraci na preventivní očkování proti chřipce pro samoplátce

Od 1. září 2025 si mohou dospělí samoplátci ve věku 18–65 let rezervovat termín očkování proti chřipce prostřednictvím webových stránek benuprevence.cz. Cena za vakcínu včetně aplikace činí 629 Kč. Úhrada za vakcínu a její aplikaci bude probíhat vždy až na místě.
Očkování proti chřipce proběhne během víkendů v říjnu od 4. do 26. 10. 2025 v čase od 10 do 18 hodin v Centrech prevence s poradenstvím přímo ve vybraných lékárnách BENU v Praze, Brně a Ostravě:
- OC Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, Praha (vchod A),
- Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha (vchod BUS/metro),
- OC Futurum, Vídeňská 117, Brno,
- OC Avion II, Rudná 114, Ostrava-Zábřeh (vchod od tramvají).
Rezervovat si je možné konkrétní datum i čas ve vyhrazených dnech dle aktuální kapacity daného Centra, časové sloty budou rozděleny po 15 minutách. Očkování proti chřipce bude provádět všeobecný praktický lékař v oddělených konzultačních místnostech splňujících všechny hygienické standardy. Záznamy o provedeném očkování budou vedeny v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), stejně jako při vakcinaci v ordinaci u lékaře.
Praktičnost a jednoduchost celého procesu potvrzuje i odborný garant pilotního projektu za společnost BENU, PharmDr. Ivana Lánová: „Pilotním projektem chceme ukázat, že mnoho pacientů volí lékárnu jako první místo, kam chodí se svými zdravotními problémy a aby i ti, kteří jsou velmi zaměstnaní a nemají čas chodit ke svému lékaři, což je samozřejmě špatně, ale děje se to, mohli přijít. Proto budeme očkovat mimo pracovní dny. Cílem je nabídnout očkování i pro pacienty, kteří se nedostanou ke svému lékaři a ukázat, že je v lékárně očkování možné a je o něj zájem. Mohl by to být krůček k tomu, aby bylo možné očkování provádět i v lékárnách standardně.“
Projekt má za cíl nejen zvýšit dostupnost očkování proti chřipce, ale také přinést první data o tom, jaký je v Česku zájem o očkování mimo ordinace lékařů. Vyhodnocení projektu plánuje BENU do konce roku 2025.
O SPOLEČNOSTI BENU
Společnost BENU Česká republika s.r.o., provozovatel sítě lékáren pod značkou BENU s více než 400 lékárnami v České republice, je dceřinou společností PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., která je leaderem českého farmaceutického distribučního trhu. Společnost BENU nabízí svým pacientům moderní přístup k lékárenské i preventivní péči. Jejím cílem je pomáhat pacientům na cestě k úlevě a uzdravení, posilovat prevenci a dlouhodobě pacienty podporovat v péči o zdraví. Více informací naleznete na www.benu.cz a www.benuprevence.cz.