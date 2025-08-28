Bez nových plynových elektráren to nepůjde. Energetiku čeká investiční vlna

  12:20
Praha 28. srpna 2025 (PROTEXT) - Nový závazek EU v podobě odebírání trojnásobného množství plynu v energetice znamená jediné: plyn bude hrát v evropské energetice ústřední úlohu a budou nutné značné investice do energetiky.

Evropská unie oznámila nový energetický závazek vůči Spojeným státům, podle kterého by měla každoročně dovážet americkou energii až za 250 miliard dolarů. V roce 2024 přitom EU z USA dovážela energetické produkty za přibližně 80 miliard dolarů. Tento závazek, více než trojnásobek dnešní hodnoty dovozů, vyvolává nejen otázky kolem jeho realizace, ale zejména praktických důsledků pro evropskou energetiku.

Kdo spotřebuje dovážený plyn?

Podstatou problému není jen samotná velikost slíbených dovozů. Evropa má aktuálně dostatečné terminálové kapacity na dovoz LNG z USA, přesto mnohé terminály v posledním roce zůstávaly výrazně pod využitím. Důvodem byl hlavně pokles poptávky po zemním plynu, zejména v elektroenergetice, která mezi roky 2021 a 2024 zaznamenala snížení spotřeby o více než pětinu. Pokud má Evropa nakoupit a odebrat slíbená množství amerického plynu, musí vzniknout nová poptávka. A ta je reálná prakticky pouze v energetice.

„Plynové elektrárny jsou aktuálně jediný reálný sektor, kde by se mohly tyto nové objemy uplatnit,“ uvádí Martin Pacovský, investiční ředitel fondu ARETE Energy Transition. „Bude nutné nejen transformovat elektrárny spalující uhlí na plynové, ale postavit elektrárny na zelené louce,“ dodává.

Nové plynové elektrárny se přitom navrhují jako vodíkově připravené („H2-ready“), což znamená, že budou schopny postupně přejít od spalování zemního plynu ke směsím s vodíkem, až po případné využití čistého vodíku, a budou tedy hrát ústřední úlohu při dekarbonizaci v energetice.

„Teplárny čeká také optimalizace provozu, kdy nebudou jen vyrábět teplo, ale ve špičkách budou generovat elektřinu, a to v především v momentě, kdy cena spotové elektřiny dosáhne vrcholu,“ uvádí Pacovský.

Nové trendy v energetice tak otevírají zajímavé investiční příležitosti. „Energetika se může stát investičním ternem, jako dříve nemovitosti, které měly pravidelně od roku 2015 dvouciferné růsty. Zatímco u nemovitostí se možnost dalšího růstu vyčerpává, v případě energetických investic se nové možnosti otevírají,“ zakončuje Pacovský.

 

O skupině ARETE:

Investiční skupina ARETE je od roku 2014 profesionálním správcem aktiv, který realizuje investiční řešení pro institucionální a kvalifikované investory ve dvou základních strategiích zaměřených na nemovitosti a energetickou transformaci. Základem investičních strategií skupiny je nastavení a dodržovaní investičních cyklů aktiv a investičních produktů. Součástí úspěšné historie jsou dva již uzavřené investiční fondy, které byly vyplacené s nadstandardním výnosem. V současnosti skupina spravuje fond ARETE INDUSTRIAL zaměřený na investice do kvalitních průmyslových nemovitostí a nově také fond ARETE ENERGY TRANSITION, který bude směřovat investice především do flexibilních zdrojů energie. Oba fondy jsou otevřeny pro investování pouze kvalifikovaným investorům. Více informací najdete na www.arete.eu.

Zdroj: Arete

 

Pražský dopravní podnik ruší tendr na klimatizace do tramvají. Přišlo moc dotazů

Pražský dopravní podnik zrušil tendr na doplnění klimatizací do zbylých 123 tramvají typu Škoda 15T. Důvodem je velký počet dotazů od potenciálních dodavatelů, které zadání nijak nekonkretizovalo....

V Opařanech vybudují šestý stacionář pro dětské psychiatrické pacienty v ČR

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) v Opařanech na Táborsku vybuduje denní stacionář. Stane se šestým pracovištěm tohoto druhu v Česku. Denní stacionář slouží...

Pacientů v Hradeckém kraji bude přibývat, lékaři a sestry však míří do penze

Zdravotnictví v Královéhradeckém kraji má asi 12 let, aby se připravilo na prudký nápor pacientů. Podle statistických modelů v následujících letech začne přibývat seniorů, kteří budou potřebovat...

V Česku je nedostatek kameniva, řada obcí se ale staví proti rozšíření těžby

V Česku je nedostatek kameniva pro stavbu důležitých silnic a dálnic. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto plánuje zapsat nové lokality mezi takzvaná strategicky významná ložiska stavebního kamene a...

V replice středověké pece zkusí historici tavit železo, zájemci pomohou dmýchat

Do Havlíčkova Brodu se o víkendu vrátí středověk. Od pátku do neděle se v přírodním parku Vlkovsko na severovýchodním okraji města uskuteční 10. ročník tavby skla v replice středověké sklářské pece....

Svitavy 1. září otevřou po rozsáhlé a nákladné rekonstrukci krytý bazén

Svitavy v pondělí 1. září otevřou po rozsáhlé rekonstrukci krytý bazén. Uzavřen byl kvůli stavebním pracím 20 měsíců. Díky rekonstrukci se bazén zmodernizoval...

Hygienici kvůli sinicím zakázali koupání v Máchově jezeře na Českolipsku

Hygienici dnes zakázali koupání v Máchově jezeře u Doks na Českolipsku. Důvodem jsou přemnožené sinice, vyplývá z vydaného opatření obecné povahy. Před tím...

Mladoboleslavské divadlo chystá šest premiér, jednu cílí na mladé publikum

Městské divadlo Mladá Boleslav uvede v nadcházející divadelní sezoně šest premiér. Na první z nich, inscenaci Holky z kalendáře v režii Petra Mikesky, se mohou...

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

Start registrací! 59. ČEZ Jizerská 50 otevírá brány. Nejvýhodnější startovné je do konce října

Šumavský park ukončí činnost krizového štábu, koordinoval odchyt 3 uniklých vlků

Národní park Šumava (NPŠ) ukončí v pátek činnost krizového štábu, který koordinoval odchyt tří vlků, kteří utekli z výběhu návštěvnického centra v Srní na...

