Bezdrátová myš Genius NX-8025S nabízí tichý provoz a produktivitu podpořenou AI

Autor:
  12:18
Praha 22. prosince 2025 (PROTEXT) - Značka Genius představila tichou bezdrátovou myš NX-8025S Copilot s ergonomickým provedením, která je určena pro běžnou práci. Model Genius NX-8025S nabízí elegantní moderní design a funkci AI Copilot, což umožňuje uživatelům pracovat produktivně, tiše a pohodlně. Myš je dostupná v barevných variantách Aquamarine, White/Grey a Black a do každého pracovního prostoru vnáší svěží energii – zejména varianta Aquamarine vyniká moderním stylem.

Kombinace pohodlí a tiché přesnosti

Myš Genius NX-8025S je navržena s ohledem na pohodlí a univerzální využití. Vyznačuje se ergonomickým tvarem, který příjemně zapadne do levé i pravé ruky. Díky tichému mechanismu klikání tlumí hlučnost při označení nebo posouvání kolečkem, což z ní dělá ideální volbu pro tichá prostředí, jako jsou kanceláře, knihovny a sdílené pracovní prostory. Zásluhou bezdrátového připojení na frekvenci 2,4 GHz nabízí model NX-8025S stabilní a rychlé připojení až na vzdálenost 10 metrů, což zajišťuje bezproblémový výkon bez překážejících kabelů.

Chytřejší práce s pomocí AI Copilot

Zásadní předností myši Genius NX-8025S je tlačítko AI Copilot, které spouští Windows Copilot, integrovaného AI asistenta od společnosti Microsoft pro operační systém Windows 11. Jedním stiskem tohoto tlačítka získají uživatelé přístup k nástrojům využívajícím AI pro shrnutí dokumentů, zodpovídání otázek, plánování rozvrhů nebo podporu kreativních úkolů. Tím se zvyšuje efektivita práce i každodenní pohodlí.

Univerzální možnosti připojení, snadné nastavení

Myš Genius NX-8025S podporuje přijímače USB-A i USB-C, což zaručuje širokou kompatibilitu s počítači se systémy Windows a Mac, tablety Android a Chromebooky. Dodává se s baterií typu AA a díky připojení plug and play nabízí okamžité použití bez instalace dalšího softwaru.

Hlavní funkce

  • Bezdrátová tichá myš s podporou Copilot a čtyřmi tlačítky
  • Bezdrátová technologie 2,4 GHz s dosahem až 10 m
  • Speciální tlačítko Copilot pro Windows AI Copilot (OS Windows 11 nebo vyšší)
  • Tichá tlačítka vhodná do nehlučného prostředí
  • Ergonomické provedení vyhovující levákům i pravákům
  • Dostupná v barevných variantách Aquamarine, White/Grey a Black
  • Plug-and-play s možností využití přijímače USB-A nebo USB-C

 

Technické parametry

  • Frekvence rádiového signálu: 2,4 GHz
  • Rozhraní: přijímač USB-A nebo USB-C
  • Bezdrátový dosah: až 10 metrů
  • Tlačítka: 4 (levé, pravé, prostřední s rolovacím kolečkem a tlačítko pro aktivaci AI Copilot)
  • Typ snímače: optický
  • Rozlišení: 1200 DPI
  • Hmotnost:

- Myš: přibližně 58 g (bez baterie)

- USB přijímač: přibližně 2 g

  • Rozměry (Š x V x H):

- Myš: 65 x 108 x 37,8 mm

- USB přijímač: 14,3 x 18,5 x 6 mm

 

Obsah balení

  • Bezdrátová myš NX-8025S Copilot
  • Přijímač USB-A nebo USB-C
  • Alkalická baterie typu AA
  • Stručná příručka v několika jazycích

 

Systémové požadavky

  • Windows 8, 10, 11 nebo novější
  • Mac OS X 10.8 nebo novější
  • USB-A nebo USB-C port (v závislosti na modelu)

 

Cena a dostupnost

Bezdrátová myš Genius NX-8025S Copilot se prodává za doporučenou cenu 249 Kč. Více informací najdete na stránce produktu: https://www.geniusnet.com/en/products/view/nx_8025s.

Další informace najdete na https://www.geniusnet.com nebo sociálních sítích Genius.

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusGlobal1985

Instagram: https://www.instagram.com/geniusglobal/

YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal

 

O značce Genius

Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.

Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.

 

Zdroj: Genius

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Bez mobilů zůstali uvěznění v sauně, trojici zachránily moderní technologie

Sauna je jistou formou životabudiče! Stačí jen poznat její krásy, všechny...

Důvtip a moderní technologie pomohly z problémů trojici z Brněnska. Dvě ženy a muž zůstali kvůli závadě na dveřích uvězněni uvnitř sauny, z rozpálené pasti je vysvobodila vymoženost v podobě...

22. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Brněnské Židenice připravují odhalení vstupů do nedokončené podzemní továrny

ilustrační snímek

Vedení brněnských Židenic chce po zimě odhalit vstupy do podzemí, kde má být nedokončená továrna budovaná na konci druhé světové války nacisty. Komplex...

22. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Muž na Jesenicku napadl otce židlí, po zadržení nadýchal 3,5 promile

ilustrační snímek

Z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a také z vydírání obvinili kriminalisté dvaačtyřicetiletého muže, který v sobotu v noci v rodinném domě na...

22. prosince 2025  11:46,  aktualizováno  11:46

Praha

Praha

Jízda vánoční tramvají Škoda 15T na lince 10.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.

vydáno 22. prosince 2025  13:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Vysočině fungují čtyři sjezdovky, na Fajtově kopci bude vlek stát o svátcích

ilustrační snímek

Na Vysočině zatím zahájily sezonu čtyři sjezdovky. Lyžuje se na Čeřínku a Šacberku u Jihlavy a v Novém Jimramově a na Fajtově kopci na Žďársku. Fajtův kopec...

22. prosince 2025  11:40,  aktualizováno  11:40

Ohrada

Ohrada

Jízda vánoční tramvají Škoda 15T na lince 10.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.Na Ohradě jsme potkali další vánočku Škoda 14T Porsche evidenčního čísla 9170 z roku 2008.

vydáno 22. prosince 2025  13:08

Sídliště Ďáblice

Sídliště Ďáblice

Vánoční tramvaj Škoda 15T v tramvajové smyčce Sídliště Ďáblice.Vůz evidenčního čísla 9401 byl vyroben v roce 2016.

vydáno 22. prosince 2025  13:07

Sídliště Skalka

Sídliště Skalka

Prodej kaprů na Sídlišti Skalka v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 22. prosince 2025  13:07

Systém Huawei pro spolupráci více agentů založený na směsi modelů umožňuje přechod základních sítí na vysokou stabilitu L4

22. prosince 2025  13:05

Stavební úpravy školky v Benešově zkomplikoval azbest, otevře se po Novém roce

ilustrační snímek

Stavební úpravy školky Čtyřlístek v Bezručově ulici v Benešově zkomplikoval azbest. Původně měly být hotové do konce letních prázdnin, nakonec to bude až po...

22. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  11:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Beskydech se lyžuje jen v Bílé, po Štědrém dni se rozjede Mezivodí

ilustrační snímek

V moravskoslezské části Beskyd se aktuálně lyžuje jen v Bílé na Frýdecko-Místecku. V omezeném provozu tam jsou dvě sjezdovky. Po Štědrém dni se otevře i...

22. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

V Pardubickém kraji se pro nedostatek sněhu lyžuje jen v Dolní Moravě a Hlinsku

V PardubickĂ©m kraji se pro nedostatek snÄ›hu lyĹľuje jen v DolnĂ­ MoravÄ› a Hlinsku

Většina lyžařských středisek v Pardubickém kraji zatím nezahájila sezonu a čeká na sníh nebo mrazy potřebné k zasněžování. Na horách se lyžuje pouze v Dolní...

22. prosince 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.