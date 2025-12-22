Bezdrátová myš Genius NX-8025S nabízí tichý provoz a produktivitu podpořenou AI

Kombinace pohodlí a tiché přesnosti
Myš Genius NX-8025S je navržena s ohledem na pohodlí a univerzální využití. Vyznačuje se ergonomickým tvarem, který příjemně zapadne do levé i pravé ruky. Díky tichému mechanismu klikání tlumí hlučnost při označení nebo posouvání kolečkem, což z ní dělá ideální volbu pro tichá prostředí, jako jsou kanceláře, knihovny a sdílené pracovní prostory. Zásluhou bezdrátového připojení na frekvenci 2,4 GHz nabízí model NX-8025S stabilní a rychlé připojení až na vzdálenost 10 metrů, což zajišťuje bezproblémový výkon bez překážejících kabelů.
Chytřejší práce s pomocí AI Copilot
Zásadní předností myši Genius NX-8025S je tlačítko AI Copilot, které spouští Windows Copilot, integrovaného AI asistenta od společnosti Microsoft pro operační systém Windows 11. Jedním stiskem tohoto tlačítka získají uživatelé přístup k nástrojům využívajícím AI pro shrnutí dokumentů, zodpovídání otázek, plánování rozvrhů nebo podporu kreativních úkolů. Tím se zvyšuje efektivita práce i každodenní pohodlí.
Univerzální možnosti připojení, snadné nastavení
Myš Genius NX-8025S podporuje přijímače USB-A i USB-C, což zaručuje širokou kompatibilitu s počítači se systémy Windows a Mac, tablety Android a Chromebooky. Dodává se s baterií typu AA a díky připojení plug and play nabízí okamžité použití bez instalace dalšího softwaru.
Hlavní funkce
- Bezdrátová tichá myš s podporou Copilot a čtyřmi tlačítky
- Bezdrátová technologie 2,4 GHz s dosahem až 10 m
- Speciální tlačítko Copilot pro Windows AI Copilot (OS Windows 11 nebo vyšší)
- Tichá tlačítka vhodná do nehlučného prostředí
- Ergonomické provedení vyhovující levákům i pravákům
- Dostupná v barevných variantách Aquamarine, White/Grey a Black
- Plug-and-play s možností využití přijímače USB-A nebo USB-C
Technické parametry
- Frekvence rádiového signálu: 2,4 GHz
- Rozhraní: přijímač USB-A nebo USB-C
- Bezdrátový dosah: až 10 metrů
- Tlačítka: 4 (levé, pravé, prostřední s rolovacím kolečkem a tlačítko pro aktivaci AI Copilot)
- Typ snímače: optický
- Rozlišení: 1200 DPI
- Hmotnost:
- Myš: přibližně 58 g (bez baterie)
- USB přijímač: přibližně 2 g
- Rozměry (Š x V x H):
- Myš: 65 x 108 x 37,8 mm
- USB přijímač: 14,3 x 18,5 x 6 mm
Obsah balení
- Bezdrátová myš NX-8025S Copilot
- Přijímač USB-A nebo USB-C
- Alkalická baterie typu AA
- Stručná příručka v několika jazycích
Systémové požadavky
- Windows 8, 10, 11 nebo novější
- Mac OS X 10.8 nebo novější
- USB-A nebo USB-C port (v závislosti na modelu)
Cena a dostupnost
Bezdrátová myš Genius NX-8025S Copilot se prodává za doporučenou cenu 249 Kč. Více informací najdete na stránce produktu: https://www.geniusnet.com/en/products/view/nx_8025s.
Další informace najdete na https://www.geniusnet.com nebo sociálních sítích Genius.
Facebook: https://www.facebook.com/GeniusGlobal1985
Instagram: https://www.instagram.com/geniusglobal/
YouTube: https://www.youtube.com/@GeniusGlobal
O značce Genius
Genius byla založena v roce 1985 a je přední světovou značkou v oblasti počítačových, mobilních a herních periferií. Genius působí ve více než 40 zemích světa a specializuje se na poskytování různých komplexních řešení pro firemní využití, životní styl a mobilní a herní periferie. Genius nedávno expandoval také do oblasti AI a stal se první značkou na světě, která nabízí periferie s podporou AI Copilot.
Genius se zavázal k neustálým inovacím, vysoce kvalitním výrobním procesům a službám zaměřeným na zákazníky. Věnuje se vytváření výjimečných digitálních zážitků pro spotřebitele po celém světě.
Zdroj: Genius