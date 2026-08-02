Běžecká horečka v Beskydech! Lesní smečka vyprodala Bílou a vyzrála na vedro

Seriál Běhej lesy má za sebou “lanovkovou” část sezony. Stejně jako v Krušných horách i v obci Bílá odstartovaly všechny trasy pro dospělé symbolickým výstřelem pod sjezdovkou. Následně se lesní smečka vydala na sedačkovou lanovku Ski Bílá a nechala se vyvést o 230 metrů výše. Pak už následoval ostrý start, který měli běžci zpříjemněný o T-Mobile zážitek v podobě harmonikáře.
Jako první se do zvlněného profilu beskydského pohoří “zakousli” účastníci dlouhé ČSOB trasy na 20 kilometrů. Nejrychleji si s ní poradil Tomáš Štverák, a to v úchvatném čase 1:17:24. Mezi ženami královskou distanci s takřka 500 nastoupanými metry ovládla Jana Olejníčková.
I když si nepřipsal jeden z nejrychlejších časů, hvězdou nejen nejdelší trasy se v Bílé stal Tomáš Dobeš, který má za sebou neuvěřitelný 100. start v rámci Běhej lesy a Behaj lesmi. Tímto počinem se nikdo jiný pyšnit nemůže a smečka tak zná historicky prvního Diamantového jelena.
V nabídce Bílé samozřejmě nemohla chybět Nova střední trasa na 11 km, která nejvíce sedla Přemyslu Vidovi a Lucii Vikartovské.
Na vrchol se vyvezli a následně po svých vydali také milovníci kratších vzdáleností. 5km trasu ovládli Rudolf Hradil s Kamilou Netíkovou.
Program dne tradičně odstartovaly dětské závody Dr. Max – nejmenší účastníci si v závislosti na věku užili běh na 100, 500 nebo 1000 metrů. Rodiny rovněž mohly využít lesní školku Dr. Max, která je tu pro dospělé běžce, kteří potřebují pohlídat svá “mláďátka”, zatímco jsou na trase.
Nebyla by to plnohodnotná zastávka Běhej lesy, pokud by akce neměla charitativní přesah. Ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a Mastercard série podporuje Nadační fond Mathilda, který pomáhá s výcvikem vodicích psů pro zrakově postižené. Na jeho podporu automaticky míří 20 Kč za každého registrovaného závodníka, přispět je však pochopitelně možné i nad rámec této částky. A právě před závodem na Bílé se mezi závodníky objevil jeden, který krásným gestem přispěl Nadačnímu fondu celých 10 000 korun! V součtu celého ročníku 2026 se už podařilo vybrat celkem 330.955 Kč.
Součástí zázemí závodu byl tradičně bohatý doprovodný program. Mezi nejvyhledávanější aktivity patřil věrnostní program Revír odměn od ČSOB ve spolupráci s Mastercard. O precizní výsledkový servis se znovu postaral hlavní partner seriálu Generali Investments, který zároveň přinesl sprinterskou prémii Generali Investments FINISH na posledních 500 metrech trasy. Zakládající partner Lesy ČR pokračuje také v projektu výsadby stromů, v jehož rámci je za každého účastníka seriálu vysazen nový strom.
Smečka se teď přestěhuje do Jizerských hor, které v rámci letní Jizerské 50 takřka jistě zaznamenají 29. srpna další zcela naplněný závod. Extra dlouhá i krátká trasa jsou spolu s dětskými kategoriemi vyprodané a v měsíčním předstihu jsou otevřené registrace už pouze na Nova střední a ČSOB dlouhou, přičemž zbývají poslední místa.
Po Jizerské přijde v září na řadu Železná Ruda a grandiózní finiš nabídne říjnová Lednice.
Zdroj: Běhej lesy
Kontakt:
Richard Valoušek
Raul, Communications Director
E-mail: richard.valousek@raul.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT