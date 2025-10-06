Běžecké úsměvy rozzářily park Ladronka. Královský závod ČEZ RunTour si užily téměř čtyři tisícovky běžců.

  13:30
Praha 6. října 2025 (PROTEXT) - Rychlá trať v malebném parku Ladronka přilákala v sobotu 4. října na start rodiny s dětmi, začátečníky, ale také české reprezentanty nebo tenistku Barboru Strýcovou. Podpořit je přišly stovky fanoušků, kteří si stejně jako účastníci užili nabité zázemí plné zážitků a zábavy.

ČEZ RunTour Praha je nejen královským závodem tohoto seriálu, ale také jednou z největších událostí podzimní běžecké sezony! Potvrzuje to celkový počet účastníků, který atakoval čtyři tisíce běžců, i zájem elitních atletů a dalších sportovních osobností.

„Máme radost z toho, že se běžci nenechali odradit chladnějším počasím a užili si krásnou, rychlou trať a bohatý doprovodný program v rozsáhlém zázemí,“ řekl ředitel organizačního výboru Tomáš Coufal z pořádající agentury VML Czechia. Po doběhu se účastníci mohli zahřát na masáži zdarma nebo třeba skvělým jídlem z Lidl menu. Zábavu našli v ČEZ Energy zóně, na stánku Puma, Powerade či Rajec. Ti nejmenší potom v dětském koutku s atrakcemi.

Na Ladronce se na start postavilo několik českých elitních sportovců. Jednalo se například o Terezu Hrochovou. „Super závody, po minulém týdnu jsem se chtěla trochu rozběhat do tempa a závod je nejlepší trénink. Děkuji RunTour za možnost běžet a super atmosféru všem na trati i kolem ni! Tak zase někdy na startu“, která tak potvrdila heslo, že s ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET.

Závodní program otevřely dětské Lupilu běhy na 500 a 1000 metrů. S průběhem času se pak závodní distance prodlužovaly – POWERADE RUN 3 KM, který odstartoval starosta městské části Prahy 6 - Jakub Stárek,  vyhráli Erik Machů (09:16) a Martina Chudová (10:26). Oblíbený PUMA RUN 5 KM ovládli Jiří Homoláč (15:28) s Terezou Hrochovou (17:06). Při závodu ČEZ RUN 10 KM byli nejrychlejší opět Jiří Homoláč (31:47) a Tereza Hrochová (33:15).

Na nejdelší trati se konaly také ČEZ štafetové závody. Mezi štafetovými týmy zvítězila sestava SZŠ 5. května, Praha (37:07), která tak získala titul Záškoláci regionu a odměnu 30 tisíc korun pro svou školu od společnosti Lidl, partnera projektu.

Společnost Lidl, jakožto dlouhodobý partner RunTour, taktéž poskytuje v rámci benefitního programu pro zaměstnance startovné na RunTour zdarma. "Startovné na RunTour, které zaměstnancům a jejich doprovodu proplácíme, patří k našim nejoblíbenějším benefitům. Každým rokem s námi běhá stále více Lidláků a je skvělé, že je pro ně pohyb a zdravý životní styl přirozenou součástí života a že je v tom Lidl může podporovat. Závody v pražské Ladronce mají tradičně nejvyšší účast za sezonu, letos se přihlásilo přes 550 běžců. Věříme, že si sobotní běh všichni užili a po doběhnutí se také odměnili něčím dobrým a zdravým z Lidl cateringu. Starat se o sebe, užít si příjemný čas s kolegy a k tomu třeba pokořit svůj osobní rekord, to se vyplatí," uvedl Tomasz Kuźma, generální ředitel Lidl Česká republika.

 

Kdo běžel, pomohl

Závody ČEZ RunTour jsou vždy spojeny s dobročinnými projekty. Každý běžec tak svou účastí pomáhá těm, kteří v životě tolik štěstí neměli. Padesát korun z každého startovného proto opět putovalo na konto Nadace Leontinka, která už 20 let podporuje nevidomé lidi.

Zároveň mají všichni běžci možnost absolvovat své aktivity s aplikací EPP – Pomáhej pohybem, ve které získávají body za ušlé, uběhnuté či ujeté kilometry. Tyto body pak mohou přidělovat různým charitativním projektům, přičemž do aplikace je vždy zařazen také projekt z regionu, ve kterém se koná aktuální závod ČEZ RunTour. Nadace ČEZ následně pošle za tyto body finanční prostředky.

Tentokrát se poběželo na pomoc devatenáctileté slečně Julince, která se narodila s kombinovaným postižením, které zasahuje hybnost i zrakové funkce. Julinka proto vnímá pouze světlo a tmu. Vybrané finance ve výši 94.000 Kč bude využity na speciální cvičení TheraSuit, které ji pomáhá posilovat svaly a zlepšovat držení těla. 

ČEZ RunTour má před sebou poslední závod, který se uskuteční 18. října a poběží se na dostihovém závodišti v Pardubicích. Tímto závodem se zároveň celý seriál uzavře. Chcete běžet také? Více informací o tomto závodě včetně přihlášky najdete na www.run-tour.cz.

 

O ČEZ RunTour:

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!

 

 

