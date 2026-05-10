Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

Více než 1500 běžců se postavilo na start několika tratí vedoucích přímo z nádvoří pivovaru. Závodní den začal v 11 hodin barevným během na 3 kilometry, který je unikátním zážitkem pro rodiny s dětmi i začátečníky, kteří si chtějí užít radost z pohybu. Ve 13 hodin vyrazili na své tratě dlouhé 150, 350 a 1000 metrů ti nejmenší závodníci. Celkem jich bylo více než 200.
Hlavní závody odstartovaly ve 14 hodin a 30 minut během na 5 kilometrů. Trasa zavedla běžce z nádvoří plzeňského pivovaru na krásnou trasu v okolí řek Mže, Radbuzy a Berounky, skrze Štruncovy sady a kolem známé fotbalové Doosan Areny. Na startu stál i bývalý český profesionální cyklista a nejúspěšnější paralympionik Jiří Ježek, který tratí doslova prolétl ve skvělém čase 18 minut a 29 sekund.
„Byla to hezká trasa, pro mě úplná novinka. Já jsem tady poprvé, ale moc se mi to líbilo. Viděl jsem všechno důležité z Plzně – pivovar, fotbalový stadion, Radbuzu... moc pěkný,“ popisuje Jiří Ježek svůj běžecký zážitek.
Jako první proťal cílovou pásku mezi muži s více než minutovým náskokem Martin Šuster (00:16:21), mezi ženami zvítězila Zuzana Vocetková (00:21:01).
Po celý den panovalo ideální běžecké počasí, a tak již zmiňovaný Jiří Ježek v 16 hodin vypustil na trať více než 300 běžců, na které čekal poslední, nejdelší závod dne. Běh na 10 kilometrů a štafety 3x5 kilometrů. Součástí startovního pole byla i známá běžecká trenérka a influencerka Soňa Hrabec Kotulková z Running2.
Vítězem závodu na 10 kilometrů se stal Václav Beran (00:33:51). Mezi ženami zvítězila Petra Doležalová (00:40:44).
„Běželo se mi skvěle. Běžel jsem prvních 5 kilometrů s klukama, byl tam skvělý vodič, moc děkuju – bylo to hodně týmové. Počasí bylo ideální, nebylo ani horko, ani zima... a padl mi osobák, to jsem vůbec nečekal,“ hodnotí svůj výkon vítěz 10kilometrového závodu.
V rámci štafet zvítězil tým FBŠ Slavia Plzeň. Na startu byly například také tři štafety složené z příslušníků Městské policie Plzeň. O tom, že je Plzeň opravdu sportovním městem, svědčí i fakt, že celým dnem běžce provázel Ing. Tomáš Morávek – radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.Startoval závody a dokonce se zapojil i do rozcvičky.
V cíli čekala na každého běžce limitovaná finisherská medaile oslavující 13. narozeniny Rozběháme Česko. Právě tento milník oslavila největší běžecká komunita v České republice v roce 2026.
Součástí závodního dne bylo také Běžecké expo, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet sportovní boty značky Mizuno, nechat se vyšetřit fyzioterapeutem, změřit si hodnoty inbody nebo se nechat zatejpovat ve stánku Agel polikliniky a laboratoří. Děti si zde mohly prohlédnout například i to, jak vypadá kapička krve pod laboratorním vybavením. Připravená pro ně byla také razítková výzva společně s hlavním partnerem závodu – Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.
K dispozici byl také Mizuno vodičský tým, který motivoval běžce na trati a pomáhal jim držet konkrétní cílové časy v rámci 5- i 10kilometrového závodu.
Pokud jste nemohli dorazit přímo do Plzně, můžete si ještě v průběhu května zaběhnout naši virtuální výzvu na počest 13. narozenin Rozběháme Česko. I v rámci této výzvy můžete získat krásnou kovovou nebo dřevěnou medaili.
