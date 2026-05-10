Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

  9:59
Praha 10. května 2026 (PROTEXT) - V areálu plzeňského pivovaru se v pátek 8. května nevařilo jen pivo, ale i běžecká radost. Již počtvrté se zde konal Běžecký festival od Rozběháme Česko – a letošní účast byla rekordní!

Více než 1500 běžců se postavilo na start několika tratí vedoucích přímo z nádvoří pivovaru. Závodní den začal v 11 hodin barevným během na 3 kilometry, který je unikátním zážitkem pro rodiny s dětmi i začátečníky, kteří si chtějí užít radost z pohybu. Ve 13 hodin vyrazili na své tratě dlouhé 150, 350 a 1000 metrů ti nejmenší závodníci. Celkem jich bylo více než 200.

Hlavní závody odstartovaly ve 14 hodin a 30 minut během na 5 kilometrů. Trasa zavedla běžce z nádvoří plzeňského pivovaru na krásnou trasu v okolí řek Mže, Radbuzy a Berounky, skrze Štruncovy sady a kolem známé fotbalové Doosan Areny. Na startu stál i bývalý český profesionální cyklista a nejúspěšnější paralympionik Jiří Ježek, který tratí doslova prolétl ve skvělém čase 18 minut a 29 sekund.

„Byla to hezká trasa, pro mě úplná novinka. Já jsem tady poprvé, ale moc se mi to líbilo. Viděl jsem všechno důležité z Plzně – pivovar, fotbalový stadion, Radbuzu... moc pěkný,“ popisuje Jiří Ježek svůj běžecký zážitek.

Jako první proťal cílovou pásku mezi muži s více než minutovým náskokem Martin Šuster (00:16:21), mezi ženami zvítězila Zuzana Vocetková (00:21:01).

Po celý den panovalo ideální běžecké počasí, a tak již zmiňovaný Jiří Ježek v 16 hodin vypustil na trať více než 300 běžců, na které čekal poslední, nejdelší závod dne. Běh na 10 kilometrů a štafety 3x5 kilometrů. Součástí startovního pole byla i známá běžecká trenérka a influencerka Soňa Hrabec Kotulková z Running2.

Vítězem závodu na 10 kilometrů se stal Václav Beran (00:33:51). Mezi ženami zvítězila Petra Doležalová (00:40:44).

„Běželo se mi skvěle. Běžel jsem prvních 5 kilometrů s klukama, byl tam skvělý vodič, moc děkuju – bylo to hodně týmové. Počasí bylo ideální, nebylo ani horko, ani zima... a padl mi osobák, to jsem vůbec nečekal,“ hodnotí svůj výkon vítěz 10kilometrového závodu.

V rámci štafet zvítězil tým FBŠ Slavia Plzeň. Na startu byly například také tři štafety složené z příslušníků Městské policie Plzeň. O tom, že je Plzeň opravdu sportovním městem, svědčí i fakt, že celým dnem běžce provázel Ing. Tomáš Morávek – radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.Startoval závody a dokonce se zapojil i do rozcvičky.

V cíli čekala na každého běžce limitovaná finisherská medaile oslavující 13. narozeniny Rozběháme Česko. Právě tento milník oslavila největší běžecká komunita v České republice v roce 2026.

Součástí závodního dne bylo také Běžecké expo, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet sportovní boty značky Mizuno, nechat se vyšetřit fyzioterapeutem, změřit si hodnoty inbody nebo se nechat zatejpovat ve stánku Agel polikliniky a laboratoří. Děti si zde mohly prohlédnout například i to, jak vypadá kapička krve pod laboratorním vybavením. Připravená pro ně byla také razítková výzva společně s hlavním partnerem závodu – Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.

K dispozici byl také Mizuno vodičský tým, který motivoval běžce na trati a pomáhal jim držet konkrétní cílové časy v rámci 5- i 10kilometrového závodu.

Pokud jste nemohli dorazit přímo do Plzně, můžete si ještě v průběhu května zaběhnout naši virtuální výzvu na počest 13. narozenin Rozběháme Česko. I v rámci této výzvy můžete získat krásnou kovovou nebo dřevěnou medaili. Více informací najdete na www.rozbehamecesko.cz

Rozběháme Česko – vic než jen běh! 

 

Zdroj: Rozběháme Česko

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná" zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Noc kostelů na Vysočině připomene i kněze Bulu a Drbolu popravené komunisty

ilustrační snímek

K letošní Noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely,...

10. května 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Překonání rekordu v dálkové dopravě trvalo hasičům za Žďársku přes 15 hodin

ilustrační snímek

Členům více než 300 sborů dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme...

10. května 2026  7:47,  aktualizováno  7:47

Ani v Letňanech nezapomněli na padlé hrdiny světových válek. Jedna z páteřních ulic této městské části je pojmenována po některých z nich – je to ulice Beranových.

vydáno 10. května 2026  9:20

Překonání rekordu v dálkové dopravě trvalo hasičům za Žďársku přes 15 hodin

ilustrační snímek

Více než 300 dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme Svratku do...

10. května 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Praha 1

Praha 1

Komunistická oslava Dne vítězství na Staroměstském náměstí.9.5.2026.

vydáno 10. května 2026  9:13

