Běžecký seriál Běhej lesy přichází s novým charitativním i věrnostním konceptem

Kromě běžců a našich partnerů tak v lesní smečce vítáme i novou posilu – čtyřnohé parťáky. V letošní sezoně podpoříme nadační fond Mathilda, který se věnuje výcviku vodicích psů pro těžce zrakově postižené. „Nové dobročinné propojení běžeckého seriálu Běhej lesy a Nadačního fondu Mathilda nás velmi těší. ČSOB s Nadačním fondem Mathilda spolupracuje již 16 let. Díky našemu dlouhodobému partnerství může Nadační fond nejen rozšiřovat chov štěňat vodicích psů a zkvalitňovat proces výcviku, ale také rozvíjet mnoho potřebných projektů pro nevidomé. Do této spolupráce se aktivně zapojuje také celá řada našich klientů, kteří si Mathildu zvolili za svého charitativního partnera v rámci služby ČSOB NaDobrouVěc. Věříme, že společná setkání s vodicími pejsky přinesou závodníkům mnoho nezapomenutelných momentů.“ dodává Marek Loula, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.
Nově měníme celý koncept charitativní pomoci v rámci závodů Běhej lesy. Pomoc už nebude spojena pouze s nejkratší trasou – přispěje každý běžec bez ohledu na zvolenou vzdálenost. Kromě toho, že i nadále za každého závodníka vysadíme strom, tak věnujeme ze startovného 20 Kč na podporu výcviku vodicích psů. ČSOB a Mastercard s nadačním fondem Mathilda dlouhodobě spolupracuje a my se k této iniciativě s radostí připojujeme.
Finanční příspěvek poputuje na výcvik vodicích psů i další aktivity podporující lidi se zrakovým postižením. Přispět je možné nejen registrací na závod, ale také dobrovolným příspěvkem v registračním formuláři ve SportID nebo na místě závodu prostřednictvím QR kódu ve stanu ČSOB. Se čtyřnohými parťáky se běžci budou moci osobně setkat na všech osmi zastávkách seriálu a vyzkoušet si jejich fungování přímo v akci. Na místě pro ně bude připravená krátká překážková cesta, kde se vžijí do role nevidomého za asistence vodicího psa. „Jsme moc rádi, že díky našim partnerům, ČSOB a Mastercard, budeme moci představit naši činnost na akcích Běhej lesy. Ztráta zraku nebo jeho výrazné zhoršení může potkat kohokoliv z nás, přičemž taková ztráta má pak velký dopad na všechny aspekty života. V Mathildě se snažíme lidem se zrakovým postižením usnadňovat jejich život a pomoci k jejich integraci v majoritní společnosti. Děkujeme všem, kteří pomáhají s námi a těšíme se na viděnou na Běhej lesy 2026!“ Doplňuje Linda Luksa, trenérka.
Novinkou letošní sezony je také věrnostní program, který pro běžce připravujeme společně s ČSOB. Čím více závodů běžci absolvují, tím více výhod a odměn je čeká. Stejně jako v loňské sezoně i letos usnadní mobilní peněženka vyzvedávání startovních čísel a o pohodlí v zázemí se postará generální partner ČSOB ve spolupráci s Mastercard. Díky této spolupráci je také možné získat slevu 25 % na startovné na všechny individuální závody.
„Ve spolupráci s našimi partnery často ukazujeme, jak mohou moderní technologie urychlit a zároveň zjednodušit účast na oblíbených sportovních akcích. Účastníci například velmi pozitivně přijali naši loňskou novinku – digitalizovaný výdej startovních čísel prostřednictvím digitální peněženky, kterou má dnes ve svém mobilu téměř každý. I proto v tomto řešení pokračujeme také v letošní sezoně,“ uvádí Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.
Zájem o 12. ročník Běhej lesy potvrzuje, že spojení sportu, přírody a komunity má své pevné místo. Dva z osmi závodů jsou již zcela vyprodány a startovní listiny aktuálně čítají více než 10 000 závodníků a přes 100 týmů.
Registrace na 12. ročník Běhej lesy probíhá na webu behejlesy.cz.
