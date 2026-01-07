Běžecký seriál ČEZ RunTour Winter Edition 2026 startuje 17. ledna v Českých Budějovicích a pokračuje v Praze a Olomouci

Závody se poběží 17. ledna v Českých Budějovicích, 31. ledna v Praze a 15. března v Olomouci. Zimní edice je otevřená všem bez ohledu na výkonnost. Hlavní sdělení je jednoduché: Věříme, že to dáš i v zimě. Nečekej na jaro.
Novinkou letošního ročníku je POWERADE Half Marathon, který se poběží ve všech třech městech zimní edice a zároveň se objeví i na čtyřech závodech klasické ČEZ RunTour. Závodní program doplní ČEZ Run 10 km, Puma Run 5 km, Rajec Run 3 km a dětské běhy na 500 metrů a 1 kilometr.
Zimní závody nabídnou komfortní zázemí ve vyhřívaných prostorách výstavišť v Českých Budějovicích, Praze i Olomouci. K dispozici budou šatny, úschovna, aktivity pro děti i klidný prostor pro předzávodní přípravu. Jednokolové tratě doplní občerstvovací stanice 10. a 21,1 kilometru. V cíli čekají fyzio zóny, stánky partnerů, Bageterie Boulevard vůz a kovové medaile pro všechny úspěšné účastníky a účastnice.
„RunTour má za sebou už 14 sezón a dlouhodobě ukazuje, že běhání není jen záležitostí několika jarních a letních měsíců. Winter Edition dává prostor těm, kteří chtějí zůstat v pohybu i přes zimu, otestovat formu a zažít závody v jiné atmosféře,“ říká Tomáš Coufal, Account Director z pořádající agentury VML Czechia, která stojí za koncepcí a realizací běžeckého seriálu od jeho vzniku.
Seriál má dlouhodobou podporu Skupiny ČEZ jako generálního partnera.
„Těší nás, že můžeme podporovat aktivní životní styl a komunitu běžců po celý rok. Naše partnerství s RunTour Winter Edition je přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce s RunTour. Účastníci, ale i fanoušci závodů, mohou svým pohybem přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Díky ní dává běhání ještě větší smysl,“ uvedla ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.
Běžecký seriál ČEZ RunTour má dlouhodobý charitativní rozměr. Z každého startovného putuje část na podporu Nadace Leontinka, která pomáhá lidem se zrakovým postižením.
Praktické novinky a servis pro běžce
Součástí zimní edice jsou také praktické tipy pro přípravu na běh v chladnějších podmínkách. RunTour na sociálních sítích sdílí takzvané běžecké desatero, které s nadsázkou připomíná zásady zimního běhání. Zároveň dochází ke sjednocení sociálních sítí pro Winter Edition i klasickou ČEZ RunTour.
Novinkou sezóny je rovněž platinový titul RunTour Master pro běžce, kteří absolvují všech jedenáct závodů seriálu. Registrace na jednotlivé závody se uzavírají vždy v úterý závodního týdne.
Více informací a registrace jsou k dispozici na www.run-tour.cz/winter.
