Běžecký seriál ČEZ RunTour Winter Edition 2026 startuje 17. ledna v Českých Budějovicích a pokračuje v Praze a Olomouci

Autor:
  14:16
Praha 7. ledna 2026 (PROTEXT) - Druhý ročník ČEZ RunTour Winter Edition přináší tři zimní běžecké závody pro začátečníky, rodiny s dětmi, hobby běžce i výkonnostní sportovce. Série ukazuje, že běžecká sezóna nemusí čekat na jaro, a letos se poprvé rozšířuje také o půlmaraton.

Závody se poběží 17. ledna v Českých Budějovicích, 31. ledna v Praze a 15. března v Olomouci. Zimní edice je otevřená všem bez ohledu na výkonnost. Hlavní sdělení je jednoduché: Věříme, že to dáš i v zimě. Nečekej na jaro.

Novinkou letošního ročníku je POWERADE Half Marathon, který se poběží ve všech třech městech zimní edice a zároveň se objeví i na čtyřech závodech klasické ČEZ RunTour. Závodní program doplní ČEZ Run 10 km, Puma Run 5 km, Rajec Run 3 km a dětské běhy na 500 metrů a 1 kilometr.

Zimní závody nabídnou komfortní zázemí ve vyhřívaných prostorách výstavišť v Českých Budějovicích, Praze i Olomouci. K dispozici budou šatny, úschovna, aktivity pro děti i klidný prostor pro předzávodní přípravu. Jednokolové tratě doplní občerstvovací stanice 10. a 21,1 kilometru. V cíli čekají fyzio zóny, stánky partnerů, Bageterie Boulevard vůz a kovové medaile pro všechny úspěšné účastníky a účastnice.

„RunTour má za sebou už 14 sezón a dlouhodobě ukazuje, že běhání není jen záležitostí několika jarních a letních měsíců. Winter Edition dává prostor těm, kteří chtějí zůstat v pohybu i přes zimu, otestovat formu a zažít závody v jiné atmosféře,“ říká Tomáš Coufal, Account Director z pořádající agentury VML Czechia, která stojí za koncepcí a realizací běžeckého seriálu od jeho vzniku.

Seriál má dlouhodobou podporu Skupiny ČEZ jako generálního partnera.

„Těší nás, že můžeme podporovat aktivní životní styl a komunitu běžců po celý rok. Naše partnerství s RunTour Winter Edition je přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce s RunTour. Účastníci, ale i fanoušci závodů, mohou svým pohybem přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Díky ní dává běhání ještě větší smysl,“ uvedla ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Běžecký seriál ČEZ RunTour má dlouhodobý charitativní rozměr. Z každého startovného putuje část na podporu Nadace Leontinka, která pomáhá lidem se zrakovým postižením.

 

Praktické novinky a servis pro běžce

Součástí zimní edice jsou také praktické tipy pro přípravu na běh v chladnějších podmínkách. RunTour na sociálních sítích sdílí takzvané běžecké desatero, které s nadsázkou připomíná zásady zimního běhání. Zároveň dochází ke sjednocení sociálních sítí pro Winter Edition i klasickou ČEZ RunTour.

Novinkou sezóny je rovněž platinový titul RunTour Master pro běžce, kteří absolvují všech jedenáct závodů seriálu. Registrace na jednotlivé závody se uzavírají vždy v úterý závodního týdne.

 

Více informací a registrace jsou k dispozici na www.run-tour.cz/winter.

 

Zdroj: ČEZ RunTour

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

7. ledna 2026

7. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

