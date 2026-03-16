Beznadějně vyprodané finále zimy: ČEZ RunTour uzavřela Winter Edition v Olomouci

Praha 16. března 2026 (PROTEXT) - Poslední závod letošní ČEZ RunTour Winter Edition pořadatele VML Czechia byl v neděli 15. 3. kompletně vyprodaný již dva týdny před startem. Přímo na trati se se zimní sezónou rozloučilo přes 1400 běžců, což podtrhlo i krásné slunečné počasí a příjemných 14 stupňů.

Jak už je zvykem, závodní den začal půlmaratonskou distancí, na kterou se hned ráno vydalo přes 350 běžců. Trasa vedla skrze Smetanovy a Čechovy sady, podél Mlýnského potoka až na Hejčínské inline stezky. Vítězi posledního půlmaratonu zimní sezóny se stali Vojtěch Dědek (1:16:18) v mužské kategorii a ambasadorka partnera seriálu – značky Puma Hana Homolková (1:22:38) mezi ženami, která sebou na vyhlašování přinesla i svou čtyřměsíční dceru Amálku. Na nejrychlejší časy v celkovém pořadí POWERADE HALF MARATHONU z Prahy to sice nestačilo, ale uvidíme, kdo bude v této distanci, která se letos poběží v rámci “letní” RunTour ještě čtyřikrát, na konci sezóny nejrychlejší.

Po startu půlmaratonu patřila trať nejmladším závodníkům, kterých se na start dětských běhů na 500 a 1000 metrů postavilo přes 150. Ti předvedli velké nasazení i radost z pohybu. Krátce po poledni odstartoval RAJEC RUN na 3 km, kde Jakub Vojáček (9:27) doběhl v rekordním čase zimní sezóny a Kateřina Siebeltová (11:34) si připsala své druhé vítězství.

Na pětikilometrové trati PUMA RUN se v početném startovním poli prosadili Tomáš Jančík (17:01) a Aneta Mikšíková (18:38). Druhou nejrychleji zaplněnou distanci ČEZ RUN na 10 km vyhrál Vojtěch Bárta (34:35) a Míša Eliášová (38:22), která se stala královnou této distance a ovládla všechny závody na 10 km v rámci Winter Edition.

"Letošnímu ročníku ČEZ RunTour Winter Edition nescházelo vůbec nic. Běžci i my organizátoři jsme si vyzkoušeli opravdové nástrahy zimy a vše co k ní patří. Přes závody, kde nebyla nouze o sníh a led jsme zakončili sérii v počasí, které připomínalo spíše začátek května. Podařilo se nám do závodního dne úspěšně zařadit půl maratónskou distanci, která se na všech závodech vyprodala jako první. Celkem jsme na 3 zimních závodech přivítali na 5000 běžců. Chtěl bych touto cestou poděkovat každému jednomu z nich a samozřejmě také všem partnerům, kteří nám umožňují seriál rozvíjet “ říká Tomáš Coufal, Account Director z pořádající agentury VML Czechia, která stojí za koncepcí a realizací běžeckého seriálu od jeho vzniku.

Počasí v Olomouci opravdu přálo a závěr sezóny symbolicky připomněl konec zimy a příchod jara. Pro závodníky byl připraven pavilon s partnerským městečkem, zázemím pro běžce i místem k odpočinku. Mohli si vyzkoušet oblíbenou soutěž ve visu s Powerade, regeneraci u Sporthelp.cz nebo zatočit kolem štěstí u partnera Samsung. Díky slunečnému počasí a venkovnímu zázemí Výstaviště Flora Olomouc probíhala část programu i venku, včetně občerstvení z foodtrucku Bageterie Boulevard. Běžci doplňovali energii také na občerstvovacích stanicích na trati i v cíli, kde na ně čekala pramenitá voda Rajec, nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus.

Seriál má dlouhodobou podporu Skupiny ČEZ jako generálního partnera.

Těší nás, že můžeme podporovat aktivní životní styl a komunitu běžců po celý rok. Naše partnerství s RunTour Winter Edition je přirozeným pokračováním dlouhodobé spolupráce s RunTour. Účastníci, ale i fanoušci závodů, mohou svým pohybem přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Díky ní dává běhání ještě větší smysl.“ uvedla ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Pomáhat během

Díky Nadaci ČEZ se již tradičně prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem mohli sportovci po celém Česku zapojit do charitativního projektu v regionu, kde se závod konal. V Olomouci se pomáhalo organizaci Junák – český skaut, konkrétně středisku Vládi Tylšara Olomouc na podporu vybavení letního tábora pro děti. Díky olomouckému závodu se vybralo skvělých 92.722 Kč a děti se tak budou moci naplno ponořit do zážitků a pobytu v přírodě, protože kvalitní zázemí je základem pro smysluplná dobrodružství bez starostí.

Celá ČEZ RunTour Winter Edition je za námi. 3 závody, tisíce běžeckých příběhů a 292.722 Kč na pomoc druhým díky Nadaci ČEZ. Děkujeme, že jste u toho byli s námi a ukázali, že je radost běžet – i v zimě. V příštím roce se ČEZ RunTour Winter Edition objeví opět ve stejných lokalitách - 16.1. v Českých Budějovicích, 6.2. v Praze a 13.3. v Olomouci.

Ale nebojte, celý rok na RunTour čekat nemusíte. Již za necelý měsíc, 11. 4. 2026, se můžeme potkat na prvním závodě klasické ČEZ RunTour tohoto roku, a to rovnou na premiéře v Hradci Králové. Poběží se také Malšovickou arénou domácího týmu FC Hradec Králové, tak neváhejte a zajistěte si své místo na startovní listině.

O ČEZ RunTour

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21.1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet!

 

Zdroj: ČEZ RunTour

