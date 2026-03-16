Běžné linky lidem nestačí. PRESTON Aviation nabízí soukromé lety do celého světa

Autor:
  14:45
Brno 16. března 2026 (PROTEXT) - Brněnská letecká společnost PRESTON Aviation rozšiřuje své služby o možnost pronájmu soukromých letadel. Nová služba umožňuje klientům cestovat flexibilněji, bez nutnosti přizpůsobovat se pravidelným leteckým linkám. Soukromé lety mohou využít podnikatelé, pracovní týmy i rodiny, které chtějí cestovat rychle, pohodlně a s maximálním soukromím.

Cestování soukromými letadly bývá často spojováno s hollywoodskými filmy a životním stylem extrémně bohatých. Realita se ale postupně mění. Charterové lety dnes stále častěji využívají podnikatelé, menší pracovní týmy nebo rodiny, které chtějí cestovat rychle, pohodlně a bez stresu.

Na stoupající zájem o pronájem soukromého letadla reagují také letecké společnosti. Brněnský PRESTON Aviation, který se letectví věnuje dlouhodobě a nabízí například vyhlídkové lety vrtulníky nebo lety stíhačkou, proto do portfolia svých služeb přidal právě možnost pronájmu menšího dopravního letadla. „Nabízíme pohodlné cestování bez stresu z přeplněných letištních hal a rizika zrušení na poslední chvíli. Vypravujeme dvanáctimístný proudový letoun,” popisuje letecký specialista PRESTON Aviation Jiří Šebek. Cena za pronájem letadla se vždy odvíjí od cílové destinace a délky letu.  

Charterový let je pro řadu cestujících výhodnější než business class v letadle klasické letecké společnosti. „Zejména při delších letech je díky němu možné vyhnout se přestupům a ušetřit tak i několik hodin času. Důležitou roli pak hraje také pohodlí a naprosté soukromí,” říká Jiří Šebek

Důvody, proč lidé využívají cestování soukromým letadlem, jsou ale zejména v posledních dnech i jiné. „V době útoku na Írán byl jeden z našich kolegů na dovolené v Dubaji. Ve chvíli, kdy se pro komerční lety uzavřel letecký prostor v této části světa a všechny lety zpátky domů byly zrušeny, neměl prakticky žádnou možnost, jak se dostat zpátky do České republiky. Využili jsme tedy možnosti, které díky zaměření naší společnosti máme, a vypravili jsme pro celou jeho rodinu do Dubaje letadlo. Jen díky tomu se dostali domů bez komplikací,” říká majitel společnosti PRESTON Aviation Filip Navrátil

Následně se na společnost začali obracet i další lidé, kteří kvůli současné geopolitické situaci a omezení letového provozu uvízli na Blízkém východě. „V současné době jsme schopni dopravit zpět do České republiky cestující ze tří letišť - v Ománu, Jordánsku a Saúdské Arábii. Situace v dalších zemích je bohužel jiná a na tamních letištích není možné přistávat,” doplňuje Filip Navrátil. Let zpět do Česka společnost dokáže zorganizovat zpravidla do týdne. „Časově nejnáročnější je v tuto chvíli získat letový plán, respektive časový slot, ve kterém je možné přistát na konkrétním letišti. Menší letadla, jako to, které využíváme my, má ale mnohem větší šance než klasický velký dopravní letoun,” nastiňuje Jiří Šebek

PRESTON Aviation svým klientům zajistí nejen let jako takový, ale také poradí, jak se dostat na letiště. „Zároveň pro klienty zjišťujeme, zda je možné využít možnost sdíleného letu - tedy spojení více cestujících do jednoho letadla. Cena je pak tedy pro klienty samozřejmě příznivější,” vysvětluje Navrátil. Cenově se totiž například doprava čtyřčlenné rodiny z Dubaje do Česka pohybuje v řádech nižších milionů. 

Právě soukromý let je podle něj v tuto chvíli nejspolehlivějším způsobem, jak se z rizikových oblastí vrátit domů. „Většina klientů, které aktuálně z Blízkého východu přepravujeme, nás kontaktovala až poté, co vyčerpala jiné možnosti, jak odcestovat. Mají za sebou řadu několikahodinových čekání na letištích, nejistotu a nakonec byl vždy výsledkem zrušený let,” dodává Filip Navrátil. Největší zájem o využití charterového letu mají lidé, kteří jsou vázáni dalšími povinnostmi v České republice nebo jiné zemi a nemohou si tedy dovolit strávit na Blízkém východě dalších několik dní nebo týdnů. 

Bez ohledu na aktuální dění ale zájem o charterové lety v posledních letech postupně roste. Lidé si stále častěji uvědomují, že soukromé letadlo nemusí být jen symbolem luxusu, ale také praktickým řešením v situacích, kdy je potřeba cestovat rychle, flexibilně a bez závislosti na pravidelných leteckých linkách. „Pro mnoho klientů je klíčová hlavně jistota, že se dostanou tam, kam potřebují, v přesný čas,“ uzavírá Navrátil.

 

Zdroj: PRESTON Aviation

 

PROTEXT

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

