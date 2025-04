Bezodpadová samoobslužná školní jídelna Primirest se dostala mezi 10 nejlepších udržitelných nápadů letošního Sustainability Summitu

Vědecká rada Czech & Slovak Sustainability Summitu vybrala deset nejlepších případových studií z 55 udržitelných projektů. Předseda vědecké rady, profesor Vladimír Kočí z Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, k hodnocení projektů uvedl: „Výběr deseti nejlepších projektů byl pro čtrnáct členů naší vědecké rady skutečně náročný, protože nabídka byla velmi široká. Vítězné projekty nás ale opravdu nadchly – představují pestrou škálu firem a organizací, které se zaměřují na konkrétní a měřitelné zlepšení životního prostředí a společnosti.“

Hravě a udržitelně

Jedním z nápadů, které rada vyzvedla jako hodný následování, je školní jídelna společnosti Primirest v Tanvaldu. Ta byla první v Česku, která začala děti hravou formou učit úctě k jídlu i tomu, jak se zamýšlet nad potravinovým odpadem. Děti si tady nabírají jídlo samy podle vystavené vzorové porce. Přitom se mohou rozhodnout, jak moc velký mají hlad, nebo čemu dají přednost, aby si jídlo nebraly zbytečně. Špinavé nádobí nakonec samy uklízí do mycích košů a když náhodou něco nedojí, hravý maskot Barvožrout jim na monitoru ukazuje, kolik odpadu dohromady vyprodukovaly a jestli by se v tom náhodou neměly zlepšit.

Bez odpadu

„Po roce fungování jsme vysledovali spoustu pozitivních dopadů. Děti snížily dlouhodobé množství potravinového odpadu o 60 procent, naučily se jíst polévky a díky odvážnějším spolužákům zkouší i jídla, která by si jinak samy nevybraly. Konkrétně v Tanvaldu se navíc nevydané celé hotové porce darují na dobročinné účely a zbytky z obědů putují do kompostéru, takže tady nevzniká téměř žádný odpad,“ přiblížil Michal Debrecéni, generální ředitel společnosti Primirest, jedinečnost konceptu, který se postupně rozšiřuje i do dalších měst.

Lidé, kteří mají jídelny Primirest na starost, vedou děti i dalšími hravými cestami k tomu, aby nad jídlem přemýšlely. Celoroční hra s maskotem Barvožroutem je motivuje k tomu, aby si svůj jídelníček skládaly pestře. A akce Pátek pro planetu upozorňuje na to, že se nejen v Česku jí hodně masa a že je občas fajn ho vyměnit za rostlinnou bílkovinu. Právě za to všechno jídelna Primirestu letošní ocenění Sustainability Summitu dostala. Zařadila se tak mezi projekty jako je služba Buy back Decathlonu, doručení na poslední míli s nulovými lokálními emisemi po celé republice v podání IKEA Česko nebo upcycling potravin společnosti Rohlík Group.

Zdroj: Delirest/Primirest