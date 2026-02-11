Bezpečná Ostrava

„Kontinuálně pracujeme v mnoha oblastech, přispívajících ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Například v říjnu loňského roku bylo otevřeno nové dohledové kamerové pracoviště strážníků v Ostravě-Hrabůvce. Ve stejné budově je situováno i pracoviště prevence naší městské policie. Městský kamerový systém je zdokonalován a rozšiřován, pomáhá k předcházení i objasňování protiprávního jednání. Celkový počet kamer ve městě je 1009, přičemž zhruba jedna třetina monitoruje významné dopravní uzly a zbylá část přispívá k udržování veřejného pořádku. Vloni tak strážníci detekovali 4266 událostí, zadrželi 21 osob podezřelých z trestního jednání a 75 policií hledaných či pohřešovaných osob. Smysluplné jsou kamery instalované ve vozech Dopravního podniku Ostrava. V roce 2025 si policisté vyžádali 770 kamerových záznamů k vedenému prověřování,“ konstatuje Jan Dohnal, primátor města Ostravy.
Významná úloha při zajištění bezpečí přináleží preventivním aktivitám. Město v roce 2007 založilo pracovní skupinu Bezpečnější Ostrava, která každoročně realizuje desítky rozličných osvětových a informačních aktivit. Ostrava vloni vydala nový manuál s názvem Pomáháme obětem trestných činů, jehož cílem bylo zefektivnění pomoci obětem a jejich blízkým. Víc viz https://1url.cz/fetNa. „Za uplynulých deset let investovalo město do prevence kriminality víc jak 260 milionů korun. Jen v loňském roce to bylo takřka 19 milionů korun. V roce 2025 byla největší pozornost směřována do oblasti zabývající se problematikou páchání kriminality dětmi a na dětech, navýšena byla podpora organizacím poskytující primární preventivní programy. Městská policie Ostrava uskutečnila vloni 1471 preventivních programů a besed,“ vysvětluje Jan Dohnal, primátor města. V uplynulé dekádě klesl počet evidovaných trestných činů. Městské ředitelství Ostrava evidovalo v roce 2015 12.479 těchto skutků, v roce 2025 policisté zaevidovali 8264 trestných činů.
Na území Ostravy působí šest profesionálních jednotek Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se kterými spolupracuje 22 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Činnost profesionálních hasičů podpoří Ostrava letos částkou 16,8 milionů korun, obdobně jako v letech předchozích. Provoz ostravských jednotek sborů dobrovolných hasičů bude letos financována částkou přesahující 4,2 miliony, dalších 3,2 miliony město přispěje městským obvodům. Aktuálně byla dokončena byla i rekonstrukce požární zbrojnice v Ostravě-Heřmanicích, kterou Ostrava finančně podpořila částkou přesahující 25 milionů korun.
„Pokračuje také dovybavení jednotek potřebnou technikou. Jednotkám dobrovolných hasičů, jakožto součásti krizového řízení, jsme v návaznosti na povodňové zkušenosti pořídili speciální technické a ochranné pomůcky za devět milionů. Běží největší obměny cisternových automobilových stříkaček,“ doplňuje Jan Dohnal, primátor města. Kromě spolufinancování provozu jednotek dobrovolných hasičů či dofinancování zmíněných cisteren město poskytlo 1,9 milionů korun na speciální vybavení dvou hlídkových vozidel Policie ČR. „Díky speciálnímu vybavení tak může být případný zákrok prvosledových hlídek ve městě rychlejší. Další peníze byly poskytnuty k pořízení balistických vest či vybavení střelnice naší městské policie. Pořízen byl také další stan, užívaný městskou policií při mimořádných událostech, elektrocentrála, mobilní osvětlení a radiostanice,“ uzavírá primátor města Jan Dohnal.
Zdroj: Magistrát města Ostravy