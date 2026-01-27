Bezpečnost jako akcelerátor byznysu: Jak Konecta redefinuje standardy ochrany dat

Autor:
  9:38
Praha 27. ledna 2026 (PROTEXT) - V oblasti Business Process Outsourcingu (BPO) a zákaznických služeb byla informační bezpečnost dlouhou dobu vnímána především jako nutný obranný prvek. Data klientů chránila restriktivní politika a složitá VPN, dnes se však tento přístup mění. V dynamickém prostředí hybridní práce a rychlé škálovatelnosti již tradiční metody zkrátka nestačí.

„V Konectě jsme se rozhodli nečekat na to, až nás technologie doženou. Ve spolupráci s naším globálním týmem informační bezpečnosti a partnery, jako je Google a Palo Alto, jsme implementovali strategii, která staví na dvou hlavních pilířích: zabezpečení prohlížeče na úrovni enterprise a masivní automatizaci bezpečnostních operací (SOC) pomocí umělé inteligence,“ vysvětluje Radek Šlang, CIO Konecta pro region CEE s tím, že tento přístup dnes firma uplatňuje nejen v regionu CEE, ale napříč celou skupinou.

Revoluce na koncovém bodě

Zásadní změna nastala na úrovni koncových zařízení. Tradiční BPO modely často spoléhají na nákladnou infrastrukturu virtuálních desktopů a povinné VPN připojení, aby zajistily, že citlivá data neopustí kontrolované prostředí. Taková řešení však přinášejí latenci, technickou složitost a v konečném důsledku i frustraci agentů. Konecta se proto vydala jinou cestou a vsadila na Chrome Enterprise Premium. Prohlížeč v tomto případě není vnímán jen jako nástroj, ale jako nový operační systém, v němž se odehrává většina každodenní práce, protože klíčové aplikace běží v cloudu.

Nasazením zabezpečeného prohlížeče získala Konecta možnost uplatňovat bezpečnostní politiku přímo tam, kde uživatelé skutečně pracují. Ochrana proti úniku dat, prevence malwaru nebo kontextový přístup k aplikacím tak fungují bez nutnosti složité virtualizace a bez negativního dopadu na výkon zařízení.

Pro klienty v regionu CEE to znamená především vyšší flexibilitu. Nové projekty a týmy lze spustit během hodin, nikoli dnů, přičemž data jsou chráněna proti kopírování či ukládání na neautorizovaná zařízení. Přístup k aplikacím hostovaným v privátním cloudovém prostředí Google je navíc možný bez klasické VPN, protože bezpečný privátní přístup zajišťují technologie typu Secure Gateway.

Když bezpečnost řídí umělá inteligence

Druhým pilířem celé strategie je využití umělé inteligence v oblasti bezpečnostních operací. Konecta má globálně více než 130 tisíc zaměstnanců, což znamená obrovské množství provozních dat a bezpečnostních logů. Region CEE navíc funguje jako technologický hub pro další části Evropy, a tomu odpovídá i intenzita kybernetických hrozeb. V takovém prostředí už není reálné spoléhat se na manuální analýzu bezpečnostních incidentů.

„Proto jsme konsolidovali naše bezpečnostní nástroje do platformy Cortex XSIAM od Palo Alto Networks. Jde o řešení, které využívá strojové učení a automatizaci k tomu, aby nahradilo roztříštěné nástroje (SIEM, EDR, NDR) jednou integrovanou platformou,“ přibližuje nové řešení Radek Šlang.

Cortex XSIAM využívá strojové učení a automatizaci k tomu, aby tyto funkce spojil do jedné integrované platformy. Výsledkem je výrazné zkrácení reakční doby na incidenty a schopnost identifikovat a zastavit hrozby v reálném čase. Systém se navíc neustále učí z globálních dat, takže hrozba detekovaná kdekoliv na světě je okamžitě blokována i v provozech Konecty v Praze, Budapešti nebo Banské Bystrici.

Bezpečnost jako součást DNA Konecty

Implementace těchto technologií není jen o nákupu softwaru. Je to o změně myšlení. V Konectě si stojí za tím, že moderní bezpečnost nesmí brzdit byznys. Naopak – díky přechodu na Chrome Enterprise a Cortex XSIAM může společnost klientům v CEE, ale i globálně, nabídnout agilitu, stále však s důrazem na bezpečnost.

„Když nám klienti svěřují péči o své zákazníky, svěřují nám to nejcennější – svou reputaci a data. My tuto důvěru oplácíme tím, že investujeme do technologií, které definují budoucnost kybernetické bezpečnosti,“ zdůrazňuje Radek Šlang.

 

https://konecta.com/cz

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Farnost shání peníze na opravu kaple na Broumovsku, pomoci mohou běžci

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Netradičním způsobem římskokatolická farnost v Broumově shání peníze na opravu hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově. Přihlásila ji do projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ.

27. ledna 2026  10:57

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i dítě si do péče převzali záchranáři.

27. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Liberci kvůli sněžení opět uzavřeli chátrající zimní stadion Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je kvůli sněžení ode dneška opět uzavřený chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku. Podle statického posudku není stavba...

27. ledna 2026,  aktualizováno 

ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze nevýhodné těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Důvodem je...

27. ledna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel

ilustrační snímek

Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního auta jel po účelové komunikaci ve směru na...

27. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Haier září na Australian Open 2026: Oficiální partner posouvá hru díky chytrým inovacím a smysluplnému přístupu

27. ledna 2026  10:08

Nejvýdělečnější filmy roku 2025? Zootropolis 2 vládne kinům, Minecraft film i Avatar 3 jsou v závěsu

Film Minecraft

V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně...

27. ledna 2026

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:52

Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

27. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.