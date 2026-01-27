Bezpečnost jako akcelerátor byznysu: Jak Konecta redefinuje standardy ochrany dat

„V Konectě jsme se rozhodli nečekat na to, až nás technologie doženou. Ve spolupráci s naším globálním týmem informační bezpečnosti a partnery, jako je Google a Palo Alto, jsme implementovali strategii, která staví na dvou hlavních pilířích: zabezpečení prohlížeče na úrovni enterprise a masivní automatizaci bezpečnostních operací (SOC) pomocí umělé inteligence,“ vysvětluje Radek Šlang, CIO Konecta pro region CEE s tím, že tento přístup dnes firma uplatňuje nejen v regionu CEE, ale napříč celou skupinou.
Revoluce na koncovém bodě
Zásadní změna nastala na úrovni koncových zařízení. Tradiční BPO modely často spoléhají na nákladnou infrastrukturu virtuálních desktopů a povinné VPN připojení, aby zajistily, že citlivá data neopustí kontrolované prostředí. Taková řešení však přinášejí latenci, technickou složitost a v konečném důsledku i frustraci agentů. Konecta se proto vydala jinou cestou a vsadila na Chrome Enterprise Premium. Prohlížeč v tomto případě není vnímán jen jako nástroj, ale jako nový operační systém, v němž se odehrává většina každodenní práce, protože klíčové aplikace běží v cloudu.
Nasazením zabezpečeného prohlížeče získala Konecta možnost uplatňovat bezpečnostní politiku přímo tam, kde uživatelé skutečně pracují. Ochrana proti úniku dat, prevence malwaru nebo kontextový přístup k aplikacím tak fungují bez nutnosti složité virtualizace a bez negativního dopadu na výkon zařízení.
Pro klienty v regionu CEE to znamená především vyšší flexibilitu. Nové projekty a týmy lze spustit během hodin, nikoli dnů, přičemž data jsou chráněna proti kopírování či ukládání na neautorizovaná zařízení. Přístup k aplikacím hostovaným v privátním cloudovém prostředí Google je navíc možný bez klasické VPN, protože bezpečný privátní přístup zajišťují technologie typu Secure Gateway.
Když bezpečnost řídí umělá inteligence
Druhým pilířem celé strategie je využití umělé inteligence v oblasti bezpečnostních operací. Konecta má globálně více než 130 tisíc zaměstnanců, což znamená obrovské množství provozních dat a bezpečnostních logů. Region CEE navíc funguje jako technologický hub pro další části Evropy, a tomu odpovídá i intenzita kybernetických hrozeb. V takovém prostředí už není reálné spoléhat se na manuální analýzu bezpečnostních incidentů.
„Proto jsme konsolidovali naše bezpečnostní nástroje do platformy Cortex XSIAM od Palo Alto Networks. Jde o řešení, které využívá strojové učení a automatizaci k tomu, aby nahradilo roztříštěné nástroje (SIEM, EDR, NDR) jednou integrovanou platformou,“ přibližuje nové řešení Radek Šlang.
Cortex XSIAM využívá strojové učení a automatizaci k tomu, aby tyto funkce spojil do jedné integrované platformy. Výsledkem je výrazné zkrácení reakční doby na incidenty a schopnost identifikovat a zastavit hrozby v reálném čase. Systém se navíc neustále učí z globálních dat, takže hrozba detekovaná kdekoliv na světě je okamžitě blokována i v provozech Konecty v Praze, Budapešti nebo Banské Bystrici.
Bezpečnost jako součást DNA Konecty
Implementace těchto technologií není jen o nákupu softwaru. Je to o změně myšlení. V Konectě si stojí za tím, že moderní bezpečnost nesmí brzdit byznys. Naopak – díky přechodu na Chrome Enterprise a Cortex XSIAM může společnost klientům v CEE, ale i globálně, nabídnout agilitu, stále však s důrazem na bezpečnost.
„Když nám klienti svěřují péči o své zákazníky, svěřují nám to nejcennější – svou reputaci a data. My tuto důvěru oplácíme tím, že investujeme do technologií, které definují budoucnost kybernetické bezpečnosti,“ zdůrazňuje Radek Šlang.