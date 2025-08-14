Bezpečnost motocyklistů, výuka motocyklistů na polygonu

Praha 14. srpna 2025 (PROTEXT) - Avízo pro média

Téma: Bezpečnost motocyklistů, výuka motocyklistů na polygonu, zlepšování dovedností a znalostí učitelů autoškol, instruktorů motoškol a zkušebních komisařů.

Kdy: pátek 15. srpna 2025 - neděle 17. srpna 2025, vždy od 9:00 do 16:00 hod. Kurzy jsou rozděleny do skupin, které se střídají na polygonu. V sobotu je kurz pro veřejnost v odpoledních hodinách doplněn akcí Kolama dolů, Učme se přežít s Policií ČR.

Kde: Škola smyku, Polygon Most (www.autodrom-most.cz), Tvrzova 5, 435 02 Most 9, Česko

Pořadatelé: Tým silniční bezpečnosti, Policie ČR, Cendis, Asociace Autoškol, Platforma VIZE 0 a další partneři za podpory Fondu zábrany škod, České kanceláře pojistitelů.

Vážené redakce,

zveme Vás na praktický výukový kurz pro motocyklisty. Kurz se uskuteční od pátku do neděle (15. - 17. srpna 2025 na polygonu v Mostě)

Součástí programu bude:

1. Teoretický kurz (technika jízdy, příčiny dopravních nehod, dopravní psychologie)

2. Prakticka výuka motocyklistů (krizové brzdění, výhybný manévr, správný průjezd zatáčkou, bezpečné ovládání motocyklu, první pomoc, pohybová příprava)

3. Představení nových technologií ve výcviku (vnímání rizik za pomocí virtuální reality z pohledu řidiče vozidla, motocyklu, cyklisty, chodce)

4. Nově vyvinuté elektrické motocykly se simulací spalovacího motoru pro výuku začátečníků.

Kurz proběhne za účasti odborníků, zkušených instruktorů z motoškol a osobností motorsportu.

V případě zájmu prosím o potvrzení účasti předem.

 

Kontakt:

Ing. Jiří Novotný

šéf instruktor projektu Učme se přežít

 

 

