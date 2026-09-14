Bezpečnost na prvním místě: V říjnu začne modernizace tunelů Hlinky a Pisárky

Autor:
  13:13
Sledovat Metro na Googlu

Brno 14. září 2026 (PROTEXT) - Společnost ELTODO zahájí v průběhu října práce na modernizaci tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu, dvou klíčových staveb na Velkém městském okruhu v Brně. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silniční dopravy prostřednictvím komplexní obnovy technologických systémů, jejichž technický stav a životnost již neodpovídají současným požadavkům na provoz moderních silničních tunelů.

Pisárecký tunel, uvedený do provozu v letech 1997–1998, a tunel Hlinky, dokončený v roce 2007, patří mezi nejvytíženější dopravní stavby v Brně. Každý den jimi projedou desetitisíce vozidel a zajišťují důležité propojení dálnice D1, Velkého městského okruhu, centra města, areálu Brněnského výstaviště i dalších významných dopravních cílů.

Modernizace zahrnuje kompletní obnovu klíčových technologických systémů, včetně osvětlení, kamerových a detekčních systémů, rádiové komunikace pro složky integrovaného záchranného systému, SOS systému, proměnného dopravního značení, napájecích soustav, kabelových rozvodů, řídicího softwaru i souvisejících stavebních úprav. Obnovené technologie zajistí vyšší úroveň bezpečnosti, provozní spolehlivosti a připravenosti obou tunelů na další roky provozu.

„Naším úkolem je dodat moderní technologická řešení, která tvoří klíčovou součást bezpečného provozu tunelů. Přestože je řidiči během běžné jízdy nevnímají, tyto technologie umožňují rychlou reakci zejména při mimořádných událostech a významně přispívají k bezpečnosti každého průjezdu. Celý projekt jsme připravili tak, aby jednotlivé etapy na sebe plynule navazovaly a dopravní omezení byla na co nejkratší dobu,“ uvedl Ing. Petr Kovář, výkonný ředitel Dopravní divize společnosti ELTODO.

Rozhodující část stavebních a technologických prací bude probíhat nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na realizaci projektu se bude během jednotlivých etap podílet přibližně 100 odborníků různých profesí.

„Naším cílem je maximálně využít dobu dopravních omezení. Proto budou práce probíhat nepřetržitě a významná část technologické přípravy bude dokončena ještě před zahájením hlavní realizace. Díky tomu bude možné zkrátit dobu montáže přímo v tunelech a co nejrychleji obnovit běžný provoz,“ doplnil Josef Rychlý, projektový manažer.

Společnost ELTODO využije při realizaci své dlouholeté zkušenosti s modernizací technologicky náročných dopravních staveb. Významná část technologických celků bude připravena ještě před zahájením montáže v tunelech, což umožní efektivní organizaci prací a minimalizaci dopadů na dopravu.

Po celou dobu realizace bude ELTODO úzce spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic, s. p., jako zadavatelem veřejné zakázky, s Magistrátem města Brna, zejména Odborem dopravy, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje i dalšími dotčenými organizacemi. Řidiči i veřejnost budou průběžně informováni o harmonogramu prací, dopravních opatřeních a doporučených objízdných trasách.

 

O společnosti ELTODO

ELTODO, a.s. patří mezi přední české společnosti v oblasti dopravních technologií, veřejného osvětlení, inteligentních dopravních systémů a elektrotechniky. Již více než 30 let navrhuje, realizuje a servisuje technologická řešení pro silniční infrastrukturu, tunely, energetické systémy a inteligentní řízení dopravy.

 

ELTODO na sociálních sítích: LinkedIn | Facebook | X

Základní údaje o projektu

Název stavbyI/23 VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky – oprava středního rozsahu
ZadavatelŘeditelství silnic a dálnic, s. p.
ZhotovitelELTODO, a.s.
Smluvní cena212 179 656,80 Kč bez DPH
Cena včetně DPH256 737 384,73 Kč
Doba realizace132 kalendářních dnů
Kompletní dopravní uzávěra tunelů40 kalendářních dnů
Organizace pracíNepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Personální zajištěníPřibližně 100 odborníků různých profesí

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59140.

Zdroj: ELTODO

Web: www.eltodo.cz

 

PROTEXT

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59140.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

V Braníku vzniklo hřiště, kde se neběhá jen tak dokola. Zkuste orientační běh

Orientační běh je sportovní disciplína, která kombinuje běh a navigaci v...

Běhat umí každý. Ale co když při tom musíte ještě přemýšlet, kam vlastně běžíte? V Braníku vznikl nový areál pevných kontrol pro orientační běh, který má tento sport přiblížit úplným začátečníkům,...

15. září 2026

Do Liberce přijel legiovlak s novou výstavou věnovanou skautům a Sokolu

Do Liberce pĹ™ijel legiovlak s novou vĂ˝stavou vÄ›novanou skautĹŻm a Sokolu

Legiovlak, který je replikou vlaku používaného československými legionáři v Rusku, hostí ode dneška novou výstavu věnovanou Sokolu a skautskému hnutí. Prvním...

15. září 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

Dohoda o dodávkách tepla otevírá firmě SUAS dveře ke zpracování odpadu

ilustrační snímek

Dohoda s Karlovými Vary o pokračování dodávek tepla umožní společnosti SUAS GROUP pokračovat v plánech na energetické využití odpadu. Ten se má stát jedním ze...

15. září 2026,  aktualizováno 

Crestyl a WOOD & Company spouští rezidenční projekt Šárka obklopený přírodou

15. září 2026  12:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přelouč opravila dům, bydlet v něm budou lékaři nebo strážníci

ilustrační snímek

Přelouč na Pardubicku dokončila rekonstrukci dvojdomu ve Sportovní ulici, kde vznikly čtyři byty pro pracovníky nedostatkových profesí. Bytovou rezervu bude...

15. září 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Při Dnech otevřených ateliérů budou moct lidé na Vysočině navštívit 131 míst

ilustrační snímek

Při letošních Dnech otevřených ateliérů (DOA) se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo...

15. září 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Nemocnice modernizovala sály jednodenní chirurgie, lékařům usnadní práci

Nemocnice v Jihlavě nechala modernizovat operační sály na oddělení chirurgie....

Po 23 letech se operační sály jednodenní chirurgie v Nemocnici Jihlava dočkaly rozsáhlé rekonstrukce. Proměnou prošly čtyři sály včetně bronchoskopického. Práce zahrnovaly také technické a provozní...

15. září 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Vedení Brna chce schválit prodej stadionu Zbrojovce, poruší tím ale zákon

Jednání zastupitelů Brna 15. září 2026. Dorazili i fanoušci fotbalové Zbrojovky.

Zákonům to sice odporuje, což ale v Brně očividně nevadí. Zastupitelé města na dnešním jednání od devíti hodin rozhodují o tom, jestli i navzdory zákonným postupům schválí prodej zchátralého stadionu...

15. září 2026  5:42,  aktualizováno  12:09

KVÍZ: Jak dobře znáte kuriozity českých voleb?

Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny....

Podzimní komunální a senátní volby 2026 se neúprosně blíží a kampaně pomalu vrcholí. Ačkoliv volby určují budoucí směřování našich obcí i složení horní komory Parlamentu, český volební systém a...

vydáno 15. září 2026

Petřínská strán

Petřínská strán

Centrum Prahy od Petřína

vydáno 15. září 2026  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Týnský chrám

Týnský chrám

Úterní ráno z Petřínské stráně

vydáno 15. září 2026  11:54

Co krok, to hřib. Sever Čech je teď houbařský ráj, muž natočil nevídanou úrodu

Premium
Rodina z Ústí nad Labem vyrazila během uplynulého víkendu houbařit k Tisé na...

Sever Čech, tedy oblast Krušných hor, Děčínsko, Liberecko a Českolipsko se proměnily v houbařský ráj. Po dlouhých měsících sucha vozí lidé z lesů plné košíky. Jeden z houbařů natočil, jak na Děčínsku...

15. září 2026  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet