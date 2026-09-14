Bezpečnost na prvním místě: V říjnu začne modernizace tunelů Hlinky a Pisárky

Pisárecký tunel, uvedený do provozu v letech 1997–1998, a tunel Hlinky, dokončený v roce 2007, patří mezi nejvytíženější dopravní stavby v Brně. Každý den jimi projedou desetitisíce vozidel a zajišťují důležité propojení dálnice D1, Velkého městského okruhu, centra města, areálu Brněnského výstaviště i dalších významných dopravních cílů.
Modernizace zahrnuje kompletní obnovu klíčových technologických systémů, včetně osvětlení, kamerových a detekčních systémů, rádiové komunikace pro složky integrovaného záchranného systému, SOS systému, proměnného dopravního značení, napájecích soustav, kabelových rozvodů, řídicího softwaru i souvisejících stavebních úprav. Obnovené technologie zajistí vyšší úroveň bezpečnosti, provozní spolehlivosti a připravenosti obou tunelů na další roky provozu.
„Naším úkolem je dodat moderní technologická řešení, která tvoří klíčovou součást bezpečného provozu tunelů. Přestože je řidiči během běžné jízdy nevnímají, tyto technologie umožňují rychlou reakci zejména při mimořádných událostech a významně přispívají k bezpečnosti každého průjezdu. Celý projekt jsme připravili tak, aby jednotlivé etapy na sebe plynule navazovaly a dopravní omezení byla na co nejkratší dobu,“ uvedl Ing. Petr Kovář, výkonný ředitel Dopravní divize společnosti ELTODO.
Rozhodující část stavebních a technologických prací bude probíhat nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na realizaci projektu se bude během jednotlivých etap podílet přibližně 100 odborníků různých profesí.
„Naším cílem je maximálně využít dobu dopravních omezení. Proto budou práce probíhat nepřetržitě a významná část technologické přípravy bude dokončena ještě před zahájením hlavní realizace. Díky tomu bude možné zkrátit dobu montáže přímo v tunelech a co nejrychleji obnovit běžný provoz,“ doplnil Josef Rychlý, projektový manažer.
Společnost ELTODO využije při realizaci své dlouholeté zkušenosti s modernizací technologicky náročných dopravních staveb. Významná část technologických celků bude připravena ještě před zahájením montáže v tunelech, což umožní efektivní organizaci prací a minimalizaci dopadů na dopravu.
Po celou dobu realizace bude ELTODO úzce spolupracovat s Ředitelstvím silnic a dálnic, s. p., jako zadavatelem veřejné zakázky, s Magistrátem města Brna, zejména Odborem dopravy, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje i dalšími dotčenými organizacemi. Řidiči i veřejnost budou průběžně informováni o harmonogramu prací, dopravních opatřeních a doporučených objízdných trasách.
O společnosti ELTODO
ELTODO, a.s. patří mezi přední české společnosti v oblasti dopravních technologií, veřejného osvětlení, inteligentních dopravních systémů a elektrotechniky. Již více než 30 let navrhuje, realizuje a servisuje technologická řešení pro silniční infrastrukturu, tunely, energetické systémy a inteligentní řízení dopravy.
ELTODO na sociálních sítích: LinkedIn | Facebook | X
Základní údaje o projektu
|Název stavby
|I/23 VMO Brno, Pisárecký tunel a tunel Hlinky – oprava středního rozsahu
|Zadavatel
|Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
|Zhotovitel
|ELTODO, a.s.
|Smluvní cena
|212 179 656,80 Kč bez DPH
|Cena včetně DPH
|256 737 384,73 Kč
|Doba realizace
|132 kalendářních dnů
|Kompletní dopravní uzávěra tunelů
|40 kalendářních dnů
|Organizace prací
|Nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
|Personální zajištění
|Přibližně 100 odborníků různých profesí
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59140.
Zdroj: ELTODO
Web: www.eltodo.cz
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59140.