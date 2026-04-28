Bezpečnost. Pro rodinu: model TIGGO9 absolvoval v rámci Mezinárodního obchodního summitu 2026 veřejnou zkoušku nárazu tří vozidel

Wu-chu (Čína) 28. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V dubnu 2026, během Mezinárodního obchodního summitu 2026, společnost CHERY dokončila v Laboratoři pro bezpečnost při nárazu veřejné ověřování nárazového testu tří vozidel modelu TIGGO9, kterému byli na místě přítomni globální prodejci, mezinárodní média a zástupci uživatelů ze zahraničí. Test, navržený na základě reálných scénářů s vysokým rizikem v silničním provozu, využil kombinované nárazové testy k posouzení bezpečnostních vlastností vlajkové lodi SUV společnosti CHERY a k dalšímu demonstrování bezpečnostní hesla značky: Bezpečnost. Pro rodinu.

Test simuloval scénář silného čelního a zadního nárazu. Model TIGGO9, který sloužil jako hlavní testovací vozidlo, byl vystaven čelnímu nárazu od modelu TIGGO7 při rychlosti 50 km/h a současně do něj zezadu narazilo jiné vozidlo jedoucí rychlostí 40 km/h, čímž byla komplexně vyhodnocena jeho karosářská konstrukce, zádržné systémy a reakce na mimořádné situace po srážce. Po nárazu zůstala kabina pro cestující neporušená, bez zjevné deformace sloupků a s dostatečným zachovaným prostorem pro přežití. Airbagy a boční hlavové airbagy se správně aktivovaly, systémy bezpečnostních pásů fungovaly účinně, dveře se automaticky odemkly a daly se normálně otevřít, palivový systém nevykazoval žádné úniky a výstražná světla fungovala podle očekávání.

Tento výkon je podpořen systematickým bezpečnostním designem modelu TIGGO9, včetně vysoce tuhé karoserie s 85 % vysokopevnostní oceli a 21 % za tepla lisované oceli, optimalizované dráhy přenosu zatížení a systému 10 airbagů. Společnost CHERY, která již získala několik globálních pětihvězdičkových bezpečnostních certifikátů, nadále posiluje své bezpečnostní reference prostřednictvím ověřování v reálných podmínkách. Do budoucna bude společnost CHERY i nadále zvyšovat bezpečnostní standardy a poskytovat spolehlivou ochranu rodinám na celém světě.

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2965831/image1.jpg

 

KONTAKT: Tianyi Zhang, +86 15847672664, zhangtianyi1@mychery.com

 

 

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

V jihočeských mateřských školách ubylo téměř 1000 dětí, tříd je naopak více

ilustrační snímek

Jihočeské mateřské školy navštěvuje v tomto školním roce 21.956 dětí, téměř o 1000 méně než před rokem. Přesto vzrostl počet tříd, ve 333 školkách na jihu Čech...

V podpáleném domě uhořel senior. Trest 30 let pro žháře platí, ÚS odmítl stížnost

Jakub Tůma u Krajského soudu v Hradci Králové

Za úmyslné podpálení domu v Hradci Králové si Jakub Tůma s konečnou platností odpyká 30 let ve vězení. Ústavní soud (ÚS) odmítl jeho stížnost jako opožděně podanou. V budově uhořel dvaasedmdesátiletý...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sedí na obrubníku

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijela...

Zlínská fakulta představí studentkám při Girls Day vědu a moderní technologie

ilustrační snímek

Do světa vědy a moderních technologií na Fakultě technologické zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) nahlédnou ve čtvrtek studentky Gymnázia Slavičín na...

Obyvatelé Kopřivnice mohou opět navrhovat projekty na zvelebení města

ilustrační snímek

Obyvatelé Kopřivnice na Novojičínsku mohou do konce června podávat návrhy na vylepšení života či zvelebení veřejného prostoru ve městě a jeho místních částech....

Krčínův dům v Třeboni je opět na prodej. Prázdný zůstává už skoro třicet let

Třeboňská radnice prodává Krčínův dům spojený s významnou osobností třeboňského...

Nevyšlo to napoprvé, tak to zkoušejí znovu. Třeboňští zastupitelé rozhodli, že Krčínův dům v těsné blízkosti zámku nabídnou opět k prodeji. Cena? Přes 11,1 milionu korun. Opozice naopak prosazovala...

Zoufalý staford v rozpáleném autě utrhl obojek, majitelka je podezřelá z týrání

Zoufalý pes v rozehřátém autě přetrhl vodítko

Viditelné utrpení prožívala fenka staforda, kterou její majitelka nechala zavřenou v autě v brněnských Židenicích. S tím, jak ve voze stoupala teplota, rostlo i zoufalství psa, který ve snaze najít...

Vyprodává divadla. Ve středu promění O2 universum v největší jazzový klub světa

Jan Smigmator

Jazzový showman Jan Smigmator zítra oslaví své 40. narozeniny galakoncertem s podtitulem The Ultimate Jazz Night. Smigmator přetvoří multifunkční halu O2 universum v největší jazzový klub světa.

Soud sebral uniformy strážníkům, kteří nechali opilce ležet u garáže. Tam ho přejelo auto

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...

Ulehčit práci si podle soudu chtěli dva brněnští strážníci, kteří předloni v září na základě hlášení vyjeli na místo, kde se válel na zemi opilý muž. Ani jeden z nich nevystoupil ze služebního auta,...

Na linky MHD ve Zlíně a Otrokovicích vyjedou o svátcích historické vozy

ilustrační snímek

Na vybraných linkách městské hromadné dopravy (MHD) ve Zlíně a Otrokovicích na Zlínsku pojedou 1. a 8. května historické trolejbusy a autobusy. Lidé se s nimi...

Tajemný svět Iberů

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

ilustrační snímek

S vážným poraněním hlavy po útoku psa transportoval v pondělí večer malé dítě z Karlovarska do nemocnice v Motole vrtulník záchranné služby. Pes dítě pokousal v obličeji doma.

