Bezpečnost. Pro rodinu: model TIGGO9 absolvoval v rámci Mezinárodního obchodního summitu 2026 veřejnou zkoušku nárazu tří vozidel

Test simuloval scénář silného čelního a zadního nárazu. Model TIGGO9, který sloužil jako hlavní testovací vozidlo, byl vystaven čelnímu nárazu od modelu TIGGO7 při rychlosti 50 km/h a současně do něj zezadu narazilo jiné vozidlo jedoucí rychlostí 40 km/h, čímž byla komplexně vyhodnocena jeho karosářská konstrukce, zádržné systémy a reakce na mimořádné situace po srážce. Po nárazu zůstala kabina pro cestující neporušená, bez zjevné deformace sloupků a s dostatečným zachovaným prostorem pro přežití. Airbagy a boční hlavové airbagy se správně aktivovaly, systémy bezpečnostních pásů fungovaly účinně, dveře se automaticky odemkly a daly se normálně otevřít, palivový systém nevykazoval žádné úniky a výstražná světla fungovala podle očekávání.
Tento výkon je podpořen systematickým bezpečnostním designem modelu TIGGO9, včetně vysoce tuhé karoserie s 85 % vysokopevnostní oceli a 21 % za tepla lisované oceli, optimalizované dráhy přenosu zatížení a systému 10 airbagů. Společnost CHERY, která již získala několik globálních pětihvězdičkových bezpečnostních certifikátů, nadále posiluje své bezpečnostní reference prostřednictvím ověřování v reálných podmínkách. Do budoucna bude společnost CHERY i nadále zvyšovat bezpečnostní standardy a poskytovat spolehlivou ochranu rodinám na celém světě.
