Bezpečnost provozu v Mostech u Jablunkova zajistí nový exit, do té doby zde dejte pozor

Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), starosta Jablunkova: „Bavili jsme se jako starostové Jablunkovska, že bychom podpořili Mosty u Jablunkova, aby tam udělali sjezd pod Dřevěnkou Gruň. Je to nazváno jako přivaděč Gruň a mohlo by se to udělat, pokud se vše bude dařit, za dva roky. Při každé rekonstrukci na obchvatu Jablunkova vznikají v centru města velké kolony. Ve špičkách je to kolikrát neúnosné a vznikají až patnáctiminutové ztráty.“
Zuzana Sikorová (BEZPP), starostka Mostů u Jablunkova: „Za mě bychom každopádně chtěli napojení a sjezdy, abychom ulehčili dopravnímu přetížení komunikace v Mostech u Jablunkova. Prakticky velká část dopravy do centra by nemusela jezdit přes lokalitu Městská Lomná a poté se táhnout přes celé Mosty. To je priorita – opravdu odlehčit obci, hlavně když jsou dopravní nehody nebo jakékoliv omezení na obchvatu. Je to dlouhá objízdná trasa a máme zkušenosti, že se v poslední době několikrát stalo, že byl obchvat úplně uzavřen a veškerá nákladní i osobní doprava byla vždy svedena do obce, což je velmi komplikované.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava