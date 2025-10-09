Bezpečnost provozu v Žermanicích zajistí nový chodník a upravená křižovatka

Petr Peikl, starosta Žermanic (BEZPP): „Po dlouhých letech a dlouhých přípravách jsme vybudovali chodník v délce téměř jednoho kilometru, chybí jen asi dvacet metrů. Je to akce, která byla připravována mnoho let a měla složitou projektovou dokumentaci. Jsme moc rádi, že se ji podařilo zrealizovat právě teď a že je v podstatě dokončena. Každopádně má velký vliv na bezpečnost – nejen chodců, ale i řidičů, protože tudy vede jedna z hlavních tras z Havířova, Orlové a okolních obcí do Nošovic k automobilce Hyundai. Provoz je tady opravdu vysoký, počet vozidel, která tudy projedou za den, se pohybuje v tisících. Bezpečnost byla hlavní věc, kterou jsme řešili, a věřím, že se to podařilo a že naše děti i senioři se budou po obci pohybovat bezpečně. Každopádně jsme museli přistoupit k omezení dopravy a průjezdu. Během stavby byla zavedena kyvadlová doprava, protože projekt byl poměrně složitý. Touto cestou bych chtěl poděkovat občanům za trpělivost, kterou měli během stavebních prací. V rámci této akce byla provedena také úprava křižovatky u zastávky na rozcestí, kde se zvýšila bezpečnost. Přidáno bylo jedno autobusové stání a vybudován ostrůvek pro pěší, kteří musí přecházet z jedné strany na druhou.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava