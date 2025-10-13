Bezpečnost v éře AI: na Velvet Innovation konferenci přijede technologický lídr Cisco Vijoy Pandey

  15:37
Brno 13. října 2025 (PROTEXT) - O bezpečnosti v souvislosti s umělou inteligencí a zodpovědným vývojem technologií budou letos diskutovat světové špičky na Velvet Innovation konferenci. Mezi hlavními řečníky se představí Vijoy Pandey, viceprezident společnosti Cisco, vedoucí inovačního studia Outshift, které v Silicon Valley vytváří technologie pro svět zítřka.

Divize Outshift by Cisco, kterou Pandey vede, má za cíl přetvářet průlomové nápady v produkty pro příští generaci zákazníků, a to především v oblastech týkajících se cloudových a edge aplikací nebo kvantových technologií v souvislosti s AI. Zároveň zodpovídá za etické zásady při vývoji a používání umělé inteligence.

Díky více než dvaceti letům zkušeností, zahrnujících také pozici hlavního inženýra pro globální cloudové sítě v Google, je považován za jednoho z největších technologických vizionářů současnosti.

„Naším cílem je přivést do Brna inspirativní osobnosti, které nejen mluví o budoucnosti, ale skutečně ji tvoří. Vijoy Pandey ukazuje, jak propojit rychlost technologického vývoje s odpovědností a bezpečností – tématy, která dnes hýbou nejen světem byznysu, ale i veřejnou debatou,“ říká Hana Šudáková, manažerka konference Velvet Innovation z inovační agentury JIC.

Technologie bezpečné i udržitelné

Konferenci otevře Bas van Abel, nizozemský designér a vizionář, který svým přístupem ukazuje, že technologie mohou být nejen chytré, ale i spravedlivé. Jako zakladatel společnosti Fairphone stál u zrodu prvního udržitelného modulárního smartphonu na světě a dlouhodobě prosazuje myšlenku, že byznys může být hybatelem systémové změny směrem k férovější a ekologičtější ekonomice.

Kromě přednášek zmíněných hvězd nabídne program tematické bloky, které propojí technologie s dalšími oblastmi – jak čelit nejistotě, zachovat si hodnoty i při rychlém růstu, nebo inovovat v oblastech jako je vesmírný průmysl, obrana či design.

Na konferenci zbývá necelá třetina vstupenek

V Brně vystoupí více než čtyřicet zahraničních i českých inovátorů, zakladatelů firem i investorů, kteří ukazují, že inovace nejsou jen o technologiích, ale o odvaze překračovat hranice.

Velvet Innovation konference se uskuteční 13. listopadu v Brně. Zájem o letošní ročník je rekordní, vstupenek zbývá měsíc před akcí už jen necelá třetina. Dostupné jsou na webu www.velvetinnovation.com.

Media kit (foto, texty a další podklady)

O konferenci Velvet Innovation 2025

Velvet Innovation konference s mottem ‚Dare Beyond Limits‘ se zaměří na odvahu jako klíčový předpoklad změny. Jak čelit nejistotě, zachovat si hodnoty i při rychlém růstu, budovat byznys s dopadem, nebo inovovat v oblastech jako je AI, udržitelnost či obrana? To jsou jen některá z témat, která zazní v rámci půldenního programu. Akce se uskuteční ve čtvrtek 13. listopadu 2025 v Hotelu Passage v Brně. Konference je ideálním místem pro networking a inspiraci pro každého, kdo se nebojí překračovat hranice ve světě inovací a nových technologií.

www.velvetinnovation.com

Zdroj: JIC

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

