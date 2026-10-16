Bezpečnost založená na analýze dat pro Macao: CTM a Huawei spolupracují na posílení síťové bezpečnosti v éře umělé inteligence

Vzhledem k přísným požadavkům umělé inteligence na vysokou spolehlivost a nízkou latenci si společnost CTM stanovila vizi „inteligentní, deterministické a bezpečné" síťové infrastruktury. Zavedením funkcí AGW (přístupová brána) a širokopásmové síťové brány (BNG) s umělou inteligencí vybavuje CTM síť schopností rozpoznávat služby a dynamického plánování, čímž inteligentně směruje provoz na optimální trasy, aby zlepšila uživatelskou praxi a snížila náklady na mezinárodní šířku pásma.
S přechodem na AGW 2.0 začleňuje CTM telemetrii s analytikou založenou na umělé inteligenci, čímž dosáhne významného skoku od ruční optimalizace k automatické optimalizaci řízené umělou inteligencí. To přinese deterministickou a diferencovanou praxi pro scénáře s vysokou přidanou hodnotou, což podpoří růst tržeb pro vládní a podnikové subjekty.
Společnost CTM je přesvědčena, že budoucí plánování síťové bezpečnosti musí jít nad rámec pouhého nastavení firewallu na okraji sítě; bezpečnost by místo toho měla být vestavěnou funkcí samotné sítě. Vedeno touto vizí může odvětví prozkoumat modernizaci sítí ve třech klíčových oblastech. Jsou to:
1. Vestavěná bezpečnost zařízení. Díky využití vestavěných bezpečnostních funkcí a analýzy chování založené na umělé inteligenci mohou zařízení zjišťovat abnormální chování v reálném čase. To vede k přechodu od tradiční obrany založené na signaturách a pravidlech k inteligentní detekci založené na chování.
2. Bezpečnostní funkce jako služba. Díky sdružení bezpečnostních funkcí, jako je ochrana proti DDoS útokům, IPS (systém prevence neoprávněného vniknutí) a ochrana proti phishingu, mohou operátoři poskytovat služby síťové bezpečnosti během několika dní. Tím se eliminuje nutnost ručního nasazování na místě a umožňuje se vládním i podnikovým zákazníkům předplatit si bezpečnostní služby na vyžádání, což umožňuje rychlou monetizaci funkcí síťové bezpečnosti.
3. Připravenost na budoucnost v éře kvantových počítačů. Aby čelily nově vznikajícím bezpečnostním rizikům, která kvantové výpočty představují pro tradiční kryptografické rámce, zavedly společnosti CTM a Huawei jako první společnou inovaci s cílem poskytnout cílovou architekturu IP s integrací komunikace QKD (kvantové distribuce klíče), což operátorům umožňuje aktivně pokročit ve validaci technologií odolných proti kvantovým útokům a v plánování sítí. To přinese bezpečnostní funkce nové generace pro přenos dat v kritických odvětvích, zatímco inovativní integrované řešení QKD výrazně sníží náklady na provoz a údržbu.
Tyto plány technologického vývoje nejen vytyčují směr pro posílení konkurenceschopnosti sítí v Macau, ale také poskytují globálním operátorům nový plán pro přechod k inteligentním a bezpečným sítím v éře umělé inteligence.
Kontakt: haoyongliang@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59662.