Bezpečný nákup online po Vánocích – Sdružení pro hračku a hru přináší několik bezpečnostních tipů

Autor:
  13:32
Praha 6. ledna 2026 (PROTEXT) - Po Vánocích roste riziko nebezpečných hraček z online tržišť. Sdružení pro hračku a hru – SHH v lednu spouští informační kampaň „Nakupujte hračky bezpečně“ a zveřejňuje „rychlý checklist“. Dává veřejnosti jednoduchý návod, jak při online nákupu rozpoznat varovné signály a snížit riziko toho, že se k dětem dostane hračka bez dohledatelného výrobce či správného značení nebo s rizikovou konstrukcí. Zároveň tím podporuje odpovědné výrobce. K mechanickým rizikům u hraček se přidává i chemická bezpečnost – děti je berou do ruky a často i do pusy, a tím je riziko ještě vyšší. Téma zároveň otevírá nový evropský kontext. Od 1. ledna tohoto roku je v platnosti nové nařízení EU o bezpečnosti hraček, které má posílit dohledatelnost a kontrolu, včetně budoucího digitálního pasu výrobku. SHH tento směr vítá.

Proč otevírá SHH toto téma právě po Vánocích? Leden je měsíc rychlých dokupů a výměn. Když se k tomu přidají povánoční slevy a tlak na nejnižší cenu, roste podíl nákupů na online tržištích. Tam je riziko nekvalitních nebo špatně značených hraček dlouhodobě mnohem vyšší. SHH proto připomíná jednoduché pravidlo - minuta kontroly před nákupem je levnější než řešení následků.

Nechceme veřejnost strašit, ale říkáme jednu věc na rovinu. U části hraček prodávaných přes online tržiště se opakují stejné chyby – dohledatelnost, značení, bezpečnostní informace. A to jsou přesně věci, které rodič částečně umí zkontrolovat během několika minut, když ví, jak. Jde o zdraví a bezpečí dětí – ne o formalitu,“ říká Miroslav Kotík, prezident SHH a CEO EFKO-karton, s.r.o.

Zároveň ale platí, že „papír snese všechno“ a legislativa sama o sobě děti neochrání, pokud se nezlepší reálná vymahatelnost pravidel na online tržištích, která nyní prakticky neexistuje. Navíc většina povinností bude plně použitelná až po přechodném období, od 1. srpna 2030, tedy za více než čtyři a půl roku. Právě proto SHH vedle podpory systémových změn dává důraz i na okamžitou prevenci – informovaného spotřebitele.

Než dáte hračku do košíku, věnujte 60 vteřin kontrole podle checklistu SHH – nejde o detaily, ale o zdraví a bezpečí vašeho dítěte. Máte pochybnosti? Raději nenakupujte naslepo a ověřte si situaci v systému Safety Gate evropském systému varování před nebezpečnými výrobky: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/ (to, že tam výrobek není, samo o sobě ale bezpečnost negarantuje).

SHH dlouhodobě prosazuje, aby se kvalita a bezpečnost neřešila až „na konci“, ale už ve fázi návrhu a vývoje. Proto již více než 30 let organizuje hodnocení „Správná hračka–Vybráno odborníky“, které je pro rodiče rychlou orientací v nabídce trhu a signál, že výrobek prošel odborným posouzením. A dále soutěž „Design Správná hračka“, kde se důraz na kvalitu a bezpečnost přesouvá již k designérům a výrobcům s tím, že moderní hračka musí být safety-by-design – bezpečná konstrukcí, materiály i komunikací.

Proč SHH otevírá toto téma? Nejde o mýty – data se stále opakují

  • Evropské testování online tržišť (2025): Toy Industries of Europe zveřejnila výsledky nákupního testu (70 hraček z velkých online tržišť). 96 % hraček bylo nevyhovujících a 86 % mělo závažné bezpečnostní problémy (např. ostré hrany, malé části, silné magnety, snadný přístup k bateriím).
  • Česká praxe před Vánoci (ČOI, 17. 12. 2025): při kontrolní akci na trzích a tržnicích inspektoři zjistili, že z 19 druhů hraček mělo 18 nedostatky v povinném značení a v obecných upozorněních – část výrobků přitom představovala i reálné bezpečnostní riziko pro děti.
  • Z praxe zároveň vyplývá, že u „levných“ hraček z nejasných zdrojů bývá vrácení zboží (zákon umožňuje vrátit do 14 dnů a požadovat peníze zpět) i uplatnění reklamace často složité nebo prakticky neřešitelné a zásilka končí v koši.

„Rychlý checklist“ SHH: 10 bodů do 60 vteřin

Při online nákupu je dobré si ověřit:

1. Kdo je výrobce / dovozce v EU – dohledatelný název, adresa a kontakt.

2. CE značení na výrobku/obalu (CE sice není záruka, ale bez CE je jasný problém).

3. Věkové určení + varování (např. „Nevhodné do 3 let“ + důvod omezení).

4. Návod a bezpečnostní informace v češtině.

5. U hraček pro děti do 3 let a u hraček „do pusy“ buďte dvojnásob přísní: pokud chybí jasný výrobce/dovozce v EU a kompletní bezpečnostní informace, nekupujte.

6. Podezřele nízká cena, velmi obecný popis a fotky (málo detailů, mlhavý text, nesoulad popisu a produktu).

7. Kvalita podle fotek – ostré hrany, špatné spoje, riziko uvolnění malých částí (u malých dětí riziko vdechnutí).

8. Hračky s magnety: magnet nesmí jít snadno vyjmout.

9. Recenze a historie prodejce (nejen „prázdná“ hodnocení bez obsahu).

10. Podmínky vrácení a reklamace: ověřte si, kdo je smluvní partner a kde sídlí prodejce (u některých nákupů mimo EU je reklamace prakticky neřešitelná).

3 nejčastější varovné signály

Pozor při nákupu:

  • Nejde dohledat, kdo za hračku ručí, chybí povinné informace – chybí výrobce/dovozce v EU, adresa a kontakt; je tam jen anonymní „prodejce“, podezřelé nebo nejasné CE, chybí věkové určení a varování, chybí návod/bezpečnostní info v češtině.
  • Nabídka působí podezřele levně a obecně – málo detailní fotky, nejasný popis, extrémně nízká cena bez jasného původu.
  • Nejsou jasné a srozumitelné podmínky vrácení zboží. To může být extrémně drahé nebo prakticky nereálné.

Zdroj informací:

Nařízení (EU) 2025/2509: vstupuje v platnost 1. 1. 2026 a plná použitelnost většiny povinností od 1. 8. 2030. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/toys/toy-safety_en ;

Výsledky „shopping exercise“ Toy Industries of Europe: 70 hraček, 96 % non-compliant, 86 % serious safety issues. https://www.toyindustries.eu/wp-content/uploads/2025/11/TIE-Shopping-Exercise-2025-report.pdf ;

ČOI 17. 12. 2025: 11 kontrol, 10 s nedostatky; 19 druhů hraček, 18 s nedostatky značení. https://coi.gov.cz/coi-kontrolovala-predvanocni-prodej-hracek-na-trzich-a-trznicich-v-jihomoravskem-a-zlinskem-kraji-nejcastejsi-nedostatky-zjistila-v-povinnem-znaceni-vyrobku 

Sdružení pro hračku a hru – SHH z. s. je samostatným právním subjektem působícím na území České republiky. Jedná se o dobrovolné zájmové sdružení občanů i právnických osob. Posláním organizace/spolku je poskytovat profesní podporu nejen všem výrobcům a prodejcům hraček a her v republice, ale také všem dovozcům, prodejcům a exportérům. Být součástí spolku znamená mít přístup k aktuálním, strategicky důležitým informacím, využívat kontakty i odborné znalosti profesionálů a čerpat různé benefity pro své podnikání. Členové rovněž usilují o zlepšení informovanosti spotřebitelů z řad veřejnosti. Sdružení kooperuje se zahraničními institucemi na zahraničních projektech. Součástí aktivit subjektu je i odborné ocenění s názvem SPRÁVNÁ HRAČKA, které je každoročně udělováno výrobcům České republiky. Předsedou SHH je od roku 2021 pan Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO-karton, s.r.o. Tuto funkci převzal po profesoru Václavu Kubátovi, zakladateli sdružení. Více na https://sdruzenihracky.cz/ a https://www.spravnahracka.cz/

Zdroj: Sdružení pro hračku a hru

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Olomouc díky motivační kampani získala 2700 obyvatel a miliony do rozpočtu

ilustrační snímek

K trvalému pobytu v Olomouci se loni od srpna do konce prosince přihlásilo díky motivační kampani magistrátu 2700 lidí, meziročně o 2000 více. Za nově...

6. ledna 2026  13:51,  aktualizováno  13:51

Pořádně studené tříkrálové plavání. Ve Vltavě kvůli otužilcům museli bourat led

15. ročník Tříkrálového otužileckého plavání pod Karlovým mostem (6. ledna 2026)

Tradiční tříkrálové otužování v centru Prahy letos provázely extrémní podmínky. Více jak třicet odvážlivců se v pondělí ponořilo do ledové Vltavy u Karlova mostu. Do vody naskákali plavci z lodi a...

6. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Zvukový zážitek za dva miliony. Kulturní dům v České Lípě má nový audiosystém

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci...

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci Kulturního domu Crystal v České Lípě. Tamní zastupitelé pořídili do rekonstruovaného objektu nový audiosystém.

6. ledna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Mrazy vyhánějí ptáky na jih, přilákat však mohou vzácné druhy ze severu

ilustrační snímek

Mrazivé počasí nutí ptáky migrovat. Ti, kteří žijí v Česku, se vydávají na jih a jiné druhy naopak ze severu přilétají. Podle ornitologů jsou důvodem jejich...

6. ledna 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Orlickém Záhoří klesla teplota pod minus 20 stupňů, místní s extrémy počítají

V OrlickĂ©m ZĂˇhoĹ™Ă­ klesla teplota pod minus 20 stupĹĹŻ, mĂ­stnĂ­ s extrĂ©my poÄŤĂ­tajĂ­

V zasněžené horské obci Orlické Záhoří na Rychnovsku dnes ráno klesla teplota až pod minus 23 stupňů Celsia. I když místní lidé s extrémním počasím podle...

6. ledna 2026  13:37

Bez ohledu na mráz. Stavbu dálničního tunelu Homole nezastavily ani nízké teploty

Stavební práce v tunelu Homole, který je součástí budovaného úseku dálnice D35...

Práce na dálničním úseku z Ostrova do Vysokého Mýta s tunelem Homole pokračují i za velmi nízkých teplot. Zimní přestávka na budované trase dálnice D35 není možná, tunel musí stavbaři podle smlouvy...

6. ledna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Zemřel emeritní primář Šustáček. Lékaře by neměl dělat ten, kdo nemá rád lidi, říkal

Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul...

Ve věku jednaosmdesáti let zemřel druhý lednový den letošního roku uznávaný lékař Jiří Šustáček. Jeho jméno je spojeno především s nemocnicí v Novém Městě na Moravě. Rodák z Radešínské Svratky na...

6. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Při požáru se propadla střecha, hasiči museli halu na opravu traktorů zbourat

Hasiči v Tehově na Benešovsku zasahují při požáru haly na opravu traktorů. (6....

V Tehově na Benešovsku hořela od brzkého rána hala určená k opravě traktorů, která patří místní střední odborné škole. Hasiči na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, jelikož plameny...

6. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  15:01

Česko svírá silný mráz, teploty padají až k -16 °C. Je čas navléknout na stěrače ponožky

ilustrační snímek

Po sérii mrazivých nocí přichází do Česka tužší chlad, který podle meteorologů vydrží minimálně do čtvrtka 8. ledna. Extrémní mráz ohrožuje nejen zdraví lidí, ale i auta – zamrzlá okna, stěrače a...

6. ledna 2026  15:01

V plzeňském obvodu Lochotín lidé hlasují o části investic do veřejného prostoru

ilustrační snímek

Pro psí loučku, knihobudky, pingpongový stůl nebo třeba pro výsadbu stromů mohou od tohoto týdne hlasovat obyvatelé plzeňského obvodu Lochotín v druhém ročníku...

6. ledna 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Hisense na CES 2026 uvádí vizi „Inovace pro jasnější život"

6. ledna 2026  14:47

Od Alp po Sardinii: Falkensteiner slaví 30 let a sází na wellness, prémiový styl a zážitky

6. ledna 2026  14:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.