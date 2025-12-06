Bezpečný provoz v křižovatce v Rychvaldě zajistí nový rondel

Dagmar Pížová (ANO), starostka Rychvaldu: „Zprovoznili jsme stavbu kruhového objezdu, kde hlavním investorem byl Moravskoslezský kraj. Město Rychvald se na této stavbě finančně podílelo zhruba 30 %. Zároveň nám přispělo i město Bohumín. Já bych chtěla velmi poděkovat Moravskoslezskému kraji i městu Bohumín za spolupráci, za to, že zde investovali peníze, aby průjezd křižovatkou byl bezpečný pro automobily, pro silniční dopravu, ale zároveň i pro pěší. Velké poděkování patří všem. Vím, že tato stavba přinášela omezení pro obyvatele Rychvaldu, ale nejen pro ně, protože je to dopravní uzel a spojnice do Dolní Lutyně i Bohumína. Děkuji za trpělivost, za to, že jsme to všichni zvládli.“
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Je to nádherná spolupráce obcí v Moravskoslezském kraji, protože tato okružní křižovatka je postavená téměř na třech katastrech. Už to potřebovala. Připravovala se vlastně 20 let, ale bylo to nutné, protože tady bylo mnoho nehod a bylo to velmi nebezpečné. Postavila se kruhová křižovatka a zároveň tento mini autobusový terminál – zastávka. Takhle si to v kraji představujeme v obcích, aby to fungovalo. Okružní křižovatka stála 22 milionů, kraj do ní vložil 16 milionů a obec Rychvald 6 milionů. A obci Rychvald ještě polovinou této částky přispělo město Bohumín. Je to ukázka spolupráce, o které jsem mluvil. Občanům se omlouvám, protože toto místo bylo po dobu stavby zcela uzavřené, tudíž museli objíždět, ale myslím, že ten půlrok se vyplatil. Teď už bude vše průjezdné, v pohodě a lidé si to budou dlouho užívat.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava