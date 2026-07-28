Bezplatné testování, venerologie i debaty o HIV: ČSAP na Prague Pride 2026

Testování, které zabere jen pár minut
Návštěvníci a návštěvnice festivalu se mohou nechat otestovat zdarma a anonymně, bez nutnosti se předem objednat. Rychlotesty se provádějí z kapky krve z prstu a výsledek je dostupný přibližně do půl hodiny. Výsledek je zaslán SMS zprávou, případně je možné si jej vyzvednout v online systému pod identifikačním číslem klienta.
Klientům bude k dispozici také venerologická ordinace, kde bude možné se otestovat na kapavku
a chlamydie, probrat prevenci HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí, PrEP, PEP i vhodné načasování testů.
„Prague Pride je pro nás jednou z příležitostí, jak dostat prevenci a testování přímo mezi lidi. Chceme, aby věděli, že test v ČSAP je rychlý, anonymní a bezplatný. I když případná diagnóza HIV dnes díky moderní léčbě neznamená konec života, je potřeba si stále připomínat, že se jedná o vážné chronické onemocnění. Velmi důležité je také mluvit o prevenci HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí, a to bez studu a bez moralizování,“ říká Jiří Pavlát, předseda předsednictva České společnosti AIDS pomoc.
Kde a kdy bude možné se otestovat a navštívit venerologickou ordinaci:
Pride Village, Střelecký ostrov
· Testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C
- pondělí 3. 8. 2026 | 17:00-22:00
- úterý 4. 8. až pátek 7. 8. 2026 | 15:00-22:00
· Venerologická ordinace
- pondělí 3. 8. 2026 | 17:00-21:00
- úterý 4. 8. 2026 | 16:00-21:00
- středa 5. 8. 2026 až pátek 7. 8. 2026 | 15:0-21:00
Pride Park, ostrov Štvanice
· Testování na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C
- sobota 8. 8. 2026 | 12:00-21:00
· Venerologická ordinace
- sobota 8. 8. 2026 | 13:00-21:00
Co dalšího se chystá?
Letos ČSAP připravila také dvě setkání v Pride House ve Francouzském institutu v Praze:
- středa 5. 8. 2026, 15:00-16:30 – „Gamechanger jménem PrEP: vše, co potřebuješ vědět“, MUDr. Marek Trčka; Pride House, sál v 5. patře,
- čtvrtek 6. 8. 2026, 19:00-20:30 – „Pozitivní život: cesta od diagnózy k přijetí“, MUDr. Milan Zlámal a Oliver Mynář; Pride House, workshopový pokoj.
První setkání představí PrEP jako vysoce účinnou možnost prevence HIV a nabídne praktické informace o tom, pro koho je vhodná, jak se užívá a co obnášejí pravidelné kontroly. Druhá diskuse propojí pohled lékaře a osobní zkušenost člověka žijícího s HIV. Zaměří se na cestu od stanovení diagnózy k jejímu přijetí, moderní léčbu, nepřenositelnost HIV při účinné terapii i předsudky, které stále ovlivňují život lidí s HIV.
Testování také v Domě světla
Během festivalového týdne bude možné využít také checkpoint ČSAP v Domě světla v pražském Karlíně, který bude fungovat v běžných provozních hodinách. Aktuální provozní dobu a další testovací místa najdou zájemci na www.hiv-testovani.cz. Kompletní program Prague Pride Festivalu je dostupný na https://festival.praguepride.com.
O České společnosti AIDS pomoc
Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace působící v oblasti prevence HIV a podpory lidí žijících s HIV již více než 35 let. Provozuje Dům světla v Praze, síť testovacích checkpointů, PrEP point, venerologickou ambulanci, azylové ubytování a bezplatnou telefonní i internetovou poradnu. Nabízí bezplatné a anonymní testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce a dlouhodobě se věnuje osvětě a boji proti stigmatizaci. Více informací: www.aids-pomoc.cz, bezplatná linka AIDS pomoci 800 800 980.
Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc