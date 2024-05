Bezplatné vyšetření znamének v 15 městech dnes začíná v Opavě

Po Opavě tato roadshow zamíří do Zlína, Prostějova, Olomouce, Liberce, Kladna, Plzně, Znojma, Jihlavy, Českých Budějovic, Písku, Třince, Havířova, Frýdku-Místku a na konec do Ostravy. Ve všech městech, většinou na centrálních náměstích, bude akce probíhat od 10 do 17 hodin. Bližší informace o termínech s upřesněním místa konání jsou na www.spoluprotimelanomu.cz.

„Zveme všechny, kteří nalezli na své kůži podezřelé mateřské znaménko, aby přišli do našeho stanu nechat se vyšetřit odbornými lékaři. Zájemci o prohlídku se nemusejí předem nikde objednávat ani za vyšetření platit. ČPZP hradí celou akci sama ze svého provozního fondu, tedy nikoliv z prostředků v základním fondu veřejného zdravotního pojištění určených na léčbu našich pojištěnců. Náklady na vyšetření klientů jiných pojišťoven zpětně nerefundujeme,“ upřesňuje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová s tím, že součástí akce je tematicky zaměřený doprovodný program.

Během akce, která se tradičně koná pod odbornou garancí ordinace zdravakuze.com, budou pacientům k dispozici tři oddělené ordinace. Pomocí ručního dermatoskopu budou lékaři zjišťovat, zda znaménka vyžadují odbornou léčbu, ke které jsou pacienti následně odesíláni. Nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže je zhoubný melanom. Začíná totiž relativně brzy metastázovat do dalších částí a orgánů lidského těla. Odhalit melanom včas je proto velice důležité.

Lidé by neměli s vyšetřením u dermatologa váhat, pokud mají znaménko, které se zvětšuje, rozpíjí, krvácí, svědí, dlouho se nehojí, nebo najdou na své kůži nové, stále se měnící znaménko, či větší množství znamének.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

