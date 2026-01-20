Biatlon na Vysočině v záři reflektorů: Energetické srdce areálu tluče silou tří megawattů

  14:00
Praha 20. ledna 2026 (PROTEXT) - Nové Město na Moravě se opět stává centrem světového biatlonu. Zatímco se fanoušci těší na výkony sportovců při šestém kole Světového poháru, v zákulisí Vysočina Areny běží náročná technologická operace. Jejím úkolem je zajistit, aby ani na vteřinu nezhasla světla nebo nevypadly televizní kamery, které přenášejí atmosféru do celého světa. Klíčem k hladkému průběhu akce je komplexní mobilní energetická síť, jejíž výkon odpovídá potřebám menší vesnice.

Technologie prověřená mrazem i tlakem

I letos se stará o zajištění elektrické energie pro Vysočina arénu společnost CE.ENERGY. Pořadatelé si ji vybrali na základě dlouholetých zkušeností a schopnosti zajistit v areálu výkon zhruba 3 megawatty. Pro lepší představu: takové množství energie by stačilo k napájení průměrného rodinného domu se vším komfortem po dobu několika měsíců. Tento obrovský výkon je nezbytný pro fungování celého areálu – od mediálního centra přes zázemí pro týmy až po rozsáhlé cateringové zóny a bezpečnostní systémy.

Základem celého systému je kombinace výkonných dieselových agregátů a mobilního bateriového úložiště Battery Box LAURA. Tato "obří powerbanka" patří k nejpokročilejším zařízením svého druhu v Evropě. CE.ENERGY se přitom zaměřuje i na ekologii. Naprostá většina použitých generátorů splňuje přísnou emisní normu STAGE V, což je v současnosti nejvyšší standard pro čistotu výfukových plynů u těchto strojů. Díky tomu je provoz v areálu maximálně šetrný k okolní přírodě Vysočiny.

Kilometry kabelů a světelný výkon tisíců žárovek

Kromě samotných zdrojů vznikla v areálu unikátní rozvodná síť. Ta zahrnuje přes dva kilometry silových kabelů a čtyřicet rozvaděčů, které distribuují elektřinu do každého koutu stadionu. Bezpečnost fanoušků v nočních hodinách pak zajišťuje dvacet světelných věží s LED technologií. Každá z těchto věží má výkon 12.000 wattů, což odpovídá svítivosti téměř tisíce klasických stowattových žárovek. Osvětlují přístupové cesty a zóny, kde chybí pevné lampy.

"Víme, že při akcích této velikosti není prostor pro chyby. Musí to fungovat okamžitě, napoprvé a bezchybně. Máme zkušenosti, vybavení i lidi, kteří to zvládnou," vysvětluje Tomáš Hauptvogel, tiskový mluvčí CE.ENERGY. Podle jeho slov je realizace energetického zázemí pro biatlon jednou z nejnáročnějších výzev v oblasti mobilní energetiky. "Nejde jen o samotný výkon, ale o absolutní spolehlivost. Televizní přenos, osvětlení stadionu nebo časomíra nesmí vypadnout ani na vteřinu. Díky kombinaci klasických zdrojů a moderní akumulace dokážeme fungovat maximálně efektivně," doplňuje Hauptvogel.

Lídr v oblasti mobilní energeticky CE.ENERGY má více než třicetileté zkušenosti. Mimo jiných nabízí i služby optimalizace provozních nákladů Peak Shaving, Energetickou pohotovost 24/7 pro firmy a instituce, nebo profesionální instalaci a servis záložních zdrojů. To ze CE.ENERGY činí přirozenou volbu nejen pro sportovní podniky, ale i pro průmysl a největší eventy v svého druhu.

Web: www.ce.energy

Zdroj: CE.ENERGY

