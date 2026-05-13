BICZ posouvá klíčové projekty: ZORA Harrachov má zajištěné financování, U Myslivny potvrzuje silnou poptávku

Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Skupina BICZ pokračuje v realizaci vybraných developerských projektů, které ukazují různé podoby její práce s nemovitostmi: horský projekt apartmánů v Harrachově, komorní bytové bydlení v Hradci Králové i citlivě připravovaný rezidenční záměr ve Všestarech. Každý z těchto projektů se nachází v jiné fázi, společně ale potvrzují důraz skupiny na kvalitní lokalitu, ekonomickou rozvahu a schopnost dotahovat přípravu i realizaci konkrétních záměrů.

Významným aktuálním krokem je zajištění kompletního bankovního financování pro projekt ZORA v Harrachově. Bytový dům U Myslivny v Hradci Králové zároveň potvrzuje silný obchodní potenciál — jednotky se prodávají průběžně i bez výrazné marketingové kampaně. Ve Všestarech pak BICZ pokračuje v přípravě projektu rodinného bydlení, který prošel konzultacemi s památkáři i místní samosprávou.

ZORA Harrachov: bankovní financování jako potvrzení připravenosti projektu

Projekt ZORA v Harrachově dosáhl jednoho z nejdůležitějších milníků své realizace. Skupina BICZ zajistila kompletní bankovní financování celého záměru, což vytváří pevný základ pro pokračování výstavby a další řízení projektu.

V současném prostředí developmentu není bankovní financování samozřejmostí. U rekreačních a horských projektů je posuzována nejen kvalita samotného záměru, ale také lokalita, prodejní potenciál, nákladová stránka a celková ekonomická logika projektu. Právě proto má tento krok pro ZORU důležitý význam.

Projekt počítá se vznikem 75 bytových jednotek o dispozicích 2+kk až 4+kk. Nachází se v Harrachově, jedné z nejvyhledávanějších horských lokalit v České republice, která má dlouhodobě silnou pozici díky celoročnímu turistickému využití, sportovní infrastruktuře a stabilní poptávce po rekreačním bydlení.

Výstavba byla zahájena v dubnu 2025 a pokračuje podle plánovaného harmonogramu. Celková bytová výměra projektu činí 4812 m2. Zajištěné bankovní financování je tak důležité nejen pro samotnou realizaci, ale také pro obchodní partnery a budoucí vlastníky jednotek, pro které představuje vyšší míru předvídatelnosti celého procesu.

„U projektů tohoto typu je klíčové, aby atraktivní lokalita byla podpořena realistickou ekonomikou a odpovědným řízením. Bankovní financování vnímáme jako důležité potvrzení, že projekt je připravený pro další fázi realizace,“ uvádí skupina BICZ.

U Myslivny: projekt, který si našel kupující i bez masivního marketingu

Bytový dům U Myslivny v Hradci Králové patří mezi projekty, u kterých se velmi dobře ukazuje význam správně zvolené lokality a přiměřeného rozsahu výstavby. Projekt tvoří dvě moderní budovy s celkem 14 byty a podzemním parkováním. Je koncipován jako komorní rezidenční bydlení v atraktivní části Hradce Králové.

Podstatné je, že prodej jednotek probíhá průběžně a stabilně i bez výraznějších marketingových investic. Zájem kupujících tak není tažen masivní kampaní, ale především samotnou kvalitou lokality, charakterem projektu a omezeným počtem jednotek. To je pro BICZ důležitý signál, že projekt odpovídá reálné poptávce trhu.

U Myslivny je příkladem projektu, který nestojí na velkých proklamacích, ale na praktických parametrech: dobrá adresa, komorní měřítko, moderní dispozice, podzemní parkování a postupná realizace podle plánu. Právě kombinace těchto faktorů se promítá do přirozeného zájmu kupujících.

Všestary: citlivý projekt, který prošel důležitou přípravnou fází

Ve Všestarech u Hradce Králové připravuje BICZ projekt rodinného bydlení v lokalitě, která vyžaduje citlivý přístup k architektuře, měřítku staveb a celkovému začlenění do okolního prostředí. Nejde tedy o standardní developerský záměr, u kterého rozhoduje pouze technická a obchodní stránka. Důležitá je také schopnost respektovat charakter místa.

Projekt byl od počátku konzultován s místní samosprávou i památkáři. Výsledkem je návrh, který pracuje s prvky tradiční venkovské architektury, přirozeným měřítkem staveb a materiálovým řešením odpovídajícím prostředí. Záměr získal podporu pro další přípravu a tým BICZ nyní pokračuje v práci na dokumentaci pro stavební povolení.

Právě Všestary ukazují další stránku přístupu skupiny. Development nemusí být pouze o rychlé výstavbě, ale také o trpělivé přípravě, dialogu s obcí a schopnosti upravit projekt tak, aby zapadl do konkrétního prostředí. U regulovaných a architektonicky citlivých lokalit je tento postup zásadní.

Konkrétní výsledky místo obecných prohlášení

BICZ chce svou pozici na trhu stavět především na konkrétních výsledcích. V developmentu rozhodují fakta: zajištěné financování, postupující výstavba, úspěšný prodej, kvalitně připravené povolovací procesy a schopnost řídit projekt od akvizice přes přípravu až po dokončení.

Právě na těchto principech skupina dlouhodobě staví své portfolio. Nejde pouze o velikost projektů nebo objem aktiv, ale o schopnost vybírat správné lokality, nastavit realistickou ekonomiku a dotahovat jednotlivé kroky v praxi. V prostředí, kde je trh citlivější na kvalitu přípravy i finanční disciplínu, je tento přístup pro BICZ zásadní.

Skupina se nadále soustředí především na rezidenční development, nemovitostní aktiva a pozemky s rozvojovým potenciálem. Doplňkově rozvíjí také investice do inovací prostřednictvím strategického vstupu do fondu Soulmates Ventures. Základní směr však zůstává stejný: stavět hodnotu na projektech, které mají jasnou lokální logiku, reálnou poptávku a dlouhodobý potenciál.

Zdroj: BICZ

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

