Biggest akvizicí AZS Recyklace odpadu s.r.o. posílil pozici jedné z největších demoličních a recyklačních firem v Česku

Stavební skupina nabídne komplexní služby v oblasti demolic, pozemního stavitelství a moderní recyklace. Součástí skupiny bude celkem 12 recyklačních center rozmístěných napříč regiony, což významně posílí logistické i technologické kapacity celého uskupení.
Recyklační střediska zpracují 800.000 tun odpadu ročně
Síť 12 recyklačních center bude skupina BIGGEST provozovat prostřednictvím firmy Recykláč s.r.o., která se zabývá recyklováním odpadů již 10 let. Celá síť recyklačních středisek má kapacitu zpracovat ročně přes 800 tisíc tun odpadu, čímž zajistí pokrytí potřeb využití recyklátu v celých západních Čechách. Díky obrovské kapacitě center recyklačních středisek Recykláč s.r.o. posílí pozici největšího zpracovatele stavebního odpadu v Česku.
Silný hráč s obratem ve vyšších stovkách milionů korun
Spojením společností BIGGEST a části firem ze skupiny AZS vzniká ekonomicky silná skupina s celkovým obratem ve vyšších stovkách milionů korun ročně. Díky kombinaci know-how, technologií a personálních kapacit se skupina řadí mezi klíčové hráče v České republice v oblasti demolic a recyklace stavebních odpadů a je připravena reagovat na rostoucí poptávku po ekologických a technologicky vyspělých řešeních.
Recyklační centra budou zaměřena na třídění, drcení a opětovné využití stavební suti, betonu, asfaltu a dalších materiálů, které by jinak skončily na skládkách. Tento odhad odpovídá trendům v recyklaci stavebně demoličních odpadů v ČR, kde je klíčová kapacita zařízení a jejich geografická dostupnost. Zrecyklovaný materiál tak nahradí přírodní zdroje při stavbě desítek kilometrů nové dopravní infrastruktury a nově připravovaných staveb. „České stavebnictví naráží v posledních letech na nedostatek přírodních zdrojů typu písek a kamenivo. To povede k prodražení v podstatě všech staveb. Stavaři na situaci reagují i tak, že kamenivo nahrazují recyklovaným odpadem z demolovaných staveb. Stavební normy postupně umožňují použít větší množství recyklovaných materiálů, a tak pomáháme s našimi recyklačními centry vykrýt poptávku po základních výrobcích z recyklátu,“ vysvětluje důležitost recyklace odpadových materiálů Robert Beneš, majitel skupiny BIGGEST.
Synergie a odpověď na nové trendy ve stavebnictví
„Spojení BIGGEST a AZS dává obrovský smysl. Vzniká silná synergie nejen v oblasti demolic, ale především v moderní recyklaci stavebních odpadů. Stavebnictví se výrazně mění – dnes už nedemolujeme jen masivní betonové objekty, ale také haly a stavby vzniklé v posledních 20 až 30 letech, které jsou tvořeny kombinací oceli, plastů, skla, lepenek, izolačních materiálů a dalších moderních prvků,“ říká Robert Beneš, majitel skupiny BIGGEST.
„Právě na tyto nové typy staveb musíme reagovat technologicky úplně jinak. Skupina BIGGEST chce být lídrem tohoto trendu – tedy demolic, které nejsou jen o bourání, ale o maximálním využití odpadů a jejich návratu zpět do oběhu,“ dodává Beneš, který zároveň vítá pokračování spolupráce s Janem Otýsem, majitelem skupiny AZS 98, který se bude i nadále aktivně podílet na spolupráci se skupinou BIGGEST. „Spojení se skupinou BIGGEST nám umožní zefektivnit řízení, sdílet technologie a know-how a především nabídnout klientům rychlejší realizaci zakázek, a ještě komplexnější služby v oblasti demolic a stavebních zakázek,“ říká jednatel společnosti AZS 98.
O skupině BIGGEST
Skupina BIGGEST se sídlem v Plzni je největším poskytovatelem demoličních a recyklačních prací v západních Čechách. Skupina zaměstnává přibližně 250 pracovníků a disponuje flotilou okolo 200 kusů těžké stavební techniky, díky čemuž realizuje rozsáhlé a technologicky náročné projekty po celé České republice.
Součástí skupiny je také firma Recykláč, které se zaměřuje na efektivní zpracování stavební suti a její návrat zpět do oběhu v souladu s principy cirkulární ekonomiky. BIGGEST dlouhodobě klade důraz na odpovědný přístup k životnímu prostředí, dodržování legislativních pravidel a vysoký podíl recyklace odpadu.
Základem firemní kultury BIGGEST je osobní přístup, spokojenost klienta a lidské jednání, které firma považuje za klíčové hodnoty při spolupráci se zákazníky i partnery.
Zdroj: BIGGEST