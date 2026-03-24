Bikepark pod Chlumem město Louny slavnostně otevře 9. dubna v 15 hodin

Autor:
  14:00
Louny 24. března 2026 (PROTEXT) - Velkou show několika profesionálních jezdců, školičku bezpečné jízdy pro děti, servis kol a další program chystá město Louny na slavnostní otevření bike parku pod Chlumem v Lounech ve čtvrtek 9. dubna 2026 od 15 hod.

Bike park vznikl na území bývalého vojenského prostoru ve východní části města Louny a zahrnuje asfaltový pumptrack se dvěma okruhy – velký a malý, „U“ rampu pro BMX, koloběžky a skateboardy a dirtline se skokovými prvky. Na pumptracku je možno používat jakékoliv kolo k tomu určené (MTB, BMX), ale pro vyzkoušení i kola treková, koloběžky či odrážedla a kolečkové brusle.

Cílem projektu bylo vytvořit moderní a veřejně přístupné sportoviště podporující cyklistiku a aktivní trávení volného času pro všechny věkové skupiny. Areál je přizpůsoben také pro snadný přístup handbiků.

Stavba bike parku pod Chlumem byla dokončena na konci roku 2025. Po dokončení procesu kolaudace tak nyní město Louny připravilo slavnostní otevření celého prostoru i s profesionály, kteří předvedou několik jízd na všech částech bike parku. Přesný program akce slavnostního otevření ve čtvrtek 9. 4. 2026 město Louny uveřejní v tomto týdnu na www.mulouny.cz.

Projekt Bike park pod Chlumem byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj a rozpočtu Ústeckého kraje.

Celkové náklady na realizaci činily 4,933.278,90 Kč vč. DPH, poskytnutá dotace 70 % z uznatelných nákladů je 3,327.600 Kč.

https://www.mulouny.cz/redakce/index.php?clanek=11197&slozka=6198&xsekce=7216&lanG=cs&xuser=227399853879394053&preview=yes&portal=2 

 

Zdroj: Město Louny

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

24. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.