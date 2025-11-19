Bilance 2024/2025: Společnost dm upevňuje pozici lídra na českém trhu

- Meziroční růst obratu o 6,75 % na 19,4 miliardy Kč
- Inflace v nákupním koši dm 0,37 % ve srovnání s celostátní inflací 2,6 %[1]
- dm dlouhodobé ceny: Ceny u více než 6 000 produktů nezvýšeny déle než rok
- Celková suma investic ve výši 205,8 milionu Kč
Průměrně 164.430 zákazníků denně (dle počtu účtenek) nakupovalo v prodejnách dm v uplynulém obchodním roce 2024/2025 (1. října 2024–30. září 2025), což představuje meziroční nárůst o 5600 nákupů denně. Online nakoupilo přibližně 260.000 zákazníků, kteří uskutečnili více než 750.000 objednávek. Díky 3765 spolupracovníkům dosáhla dm v 261 prodejnách a v online shopu obratu 19,4 miliardy Kč (+6,75 %), což společnosti přineslo další posílení tržního podílu na celkovém trhu.
Společnost dm Rakousko a její dceřiné společnosti (dm Česká republika, dm Slovensko, dm Maďarsko, dm Slovinsko, dm Chorvatsko, dm Srbsko, dm Bosna a Hercegovina, dm Rumunsko, dm Bulharsko, dm Severní Makedonie, dm Itálie) zaměstnává 29 120 spolupracovníků (+767). V síti 1 971 prodejen (+25 nových) dosáhla obratu 5,851 miliardy eur (+11,5 %). V uplynulém obchodním roce zákazníci ve dvanácti zemích dm uskutečnili 385 milionů nákupů. To představuje meziroční růst o více než 30 milionů nákupů (+8,6 %).
„Přátelští a kompetentní spolupracovníci, jedinečná atmosféra našich prodejen, vysoce relevantní a vždy aktuální sortiment, společenské iniciativy a pověst férového zaměstnavatele – to jsou podle našich zákazníků klíčové důvody, proč si vybrat dm,“ říká Martina Horká, jednatelka společnosti dm, která zároveň zdůrazňuje stále větší význam cenové dostupnosti v době rostoucích cen: „Díky konceptu dm dlouhodobých cen zůstává dm pro zákazníky atraktivní kombinací kvality, rozmanitosti a dostupnosti. Zatímco někteří věří, že regulacemi lze inflaci zkrotit, spotřebitelé se už rozhodli a u drogistického sortimentu těží z inflace pouhých 0,37 % v nákupním koši dm,“ přičemž Horká přičítá úspěch uplynulého obchodního roku komplexní a atraktivní nabídce dm.
Poté, co inflace v nákupním koši dm v obchodním roce 2023/24 činila 2,05 % (oproti celkové inflaci 3,5 %), dokázala dm v uplynulém obchodním roce svou cenovou dostupnost na trhu ještě posílit: S interní inflací dm pouhých 0,37 % v období od října 2024 do září 2025 se podařilo udržet cenovou hladinu pro zákazníky dm prakticky konstantní. Celková inflace v České republice ve stejném období byla s 2,6 % přibližně sedmkrát vyšší. „Na jedné straně si naši zákazníci velmi oblíbili sortiment dm značek, který nabízí kvalitní a zároveň cenově výhodné alternativy nejen u rychloobrátkového zboží, ale i u specializovaných produktů. Na druhé straně vyšší objem nákupů umožnil snížit jednotkové náklady, což jsme plně promítli do cen. Navíc jsme v mnoha oblastech výrazně optimalizovali procesy a struktury, abychom uvolnili zdroje pro další investice do ceny,“ uvádí jednatelka společnosti dm Markéta Kajabová.
Zákazníci stále více upřednostňují spolehlivé dm dlouhodobé ceny
Kvalitní a zároveň cenově dostupné dm značky, atraktivní věrnostní program dm active beauty a dm dlouhodobé ceny zůstávají základními pilíři cenové strategie dm: „Místo krátkodobých slevových akcí jsme se rozhodli pro dm dlouhodobé ceny. Nechceme zákazníkům určovat, kdy a v jakém množství mají nakupovat, aby získali výhodnou cenu. Koncept dm dlouhodobých cen navíc podporuje kontinuální toky zboží, což nám i našim partnerům umožňuje efektivně a udržitelně řídit procesy,“ uvádí Martina Horká. Garance dlouhodobých cen se vztahuje na celý sortiment více než 15 000 produktů – pokud dojde ke snížení ceny, zůstává nová cena platná minimálně po dobu čtyř měsíců. Ceny u více než 6 000 produktů byly nezvýšeny dokonce déle než rok.
Zaměření na šetrné využívání zdrojů a produktivitu
„Zvyšování produktivity pro některé znamená nutit lidi pracovat rychleji. Naše pojetí je jiné a spočívá v promyšlené transformaci procesů, která umožňuje dosáhnout vyššího výkonu při stejném pracovním úsilí,“ vysvětluje Markéta Kajabová. Společnost dm realizuje několik programů zaměřených na rozvoj organizace a optimalizaci zdrojů. Klíčovou roli přitom hrají jak finanční, tak ekologické aspekty. Důležitým podkladem pro tato opatření je mimo jiné první Zpráva o udržitelnosti, která byla letos poprvé vydána ve všech 14 zemích skupiny dm.
Aktuálně: Téměř 6 500 nových produktů
„Jako diskontující specializovaná drogerie usilujeme o co nejlepší vyvážení potřeb zákazníků, spolupracovníků i obchodních partnerů,“ uvádí Martina Horká. Klíčovou roli hraje pečlivé řízení sortimentu s cílem nabídnout atraktivní mix rozmanitosti, novinek a dostupných cen. „Dbáme tak důsledně jako nikdy předtím na to, co má pro naše zákazníky skutečně význam, a opatrně redukujeme sortiment tam, kde tomu tak není. Současně jsme během uplynulého obchodního roku zařadili bezmála 6 500 novinek, abychom udrželi náš sortiment aktuální. V prodejnách a v online shopu nabízíme celkem přes 15 000 produktů, takže každý zákazník najde to, co odpovídá jeho očekáváním,“ dodává Horká.
Dodavatelé: Větší transparentnost cen napříč zeměmi
Základem pro větší transparentnost ve spolupráci s mezinárodními dodavateli značkových produktů je od letošního roku společná databáze pro všech 14 zemí dm. Stejné produkty se již do systému nezadávají v každé zemi zvlášť, ale pouze jednou pro celou společnost. Tento krok šetří zdroje a zároveň umožňuje odhalit cenové rozdíly, rozdíly ve velikostech balení či kvalitě produktů mezi jednotlivými zeměmi a stává se základem pro mezinárodní nákup a přeshraniční zásobování. „Tyto nové možnosti využijeme k tomu, abychom ve prospěch našich zákazníků otevřeli dialog s dodavateli tam, kde nejsou rozdíly mezi zeměmi odůvodněné,“ uvádí Martina Horká a oznamuje partnersky důsledný postup proti tzv. „příplatkům za zemi“.
Omni Channel Retailing: Rozvoj aplikace Moje dm a digitálních služeb
Společnost dm nadále intenzivně rozvíjí propojení kamenných prodejen s digitálními službami, včetně doručovacích možností. Klíčovou roli v konceptu Omni Channel Retailingu hraje modernizace logistických a IT procesů. „I zde zůstáváme věrni našemu principu, kdy nechceme zákazníkům určovat způsob nakupování, ale nabídnout jim svobodný výběr z různých možností,“ zdůrazňuje Kajabová. Tento přístup zahrnuje neustálé zkvalitňování nákupního zážitku kombinujícího využívání online informací a poradenství s možností vyzkoušení produktu v prodejně, využití samoobslužných pokladen či možnost expresního vyzvednutí objednávky v prodejně nebo prostřednictvím dm boxů.
Pro zákazníky preferující online nákupy spustila společnost dm službu expresního doručení ve spolupráci s doručovací společností Wolt. Od února 2025 je služba dostupná v Praze, od 1. listopadu 2025 ji mohou zákazníci využít i v Brně, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích. Od stejného data si mohou zákazníci nechat doručit objednávky nově i přes síť Zásilkovny, a to buď do samoobslužných ZBoxů, na výdejní místa, nebo přímo na adresu zákazníka.
Od ledna 2025 je ve všech prodejnách dm dostupná služba Scan&Go, která umožňuje skenovat produkty přímo v aplikaci Moje dm během pohybu po prodejně, ukládat je rovnou do tašky a následně zaplatit prostřednictvím QR kódu u samoobslužné nebo klasické pokladny. Scan&Go výrazně zrychluje nákupní proces, poskytuje kontrolu nad průběžnou hodnotou nákupu a zvyšuje komfort nakupování. Od spuštění byla služba využita ve statisících případů, přičemž zákazníci, kteří ji aktivně používají, realizují vyšší průměrné nákupy jak z hlediska celkové útraty, tak počtu zakoupených produktů.
Středobodem OCR je aplikace Moje dm, jejíž celkový počet stažení k 1. říjnu 2025 dosáhl více než 3,2 milionu. Od května 2025 je její součástí dm babybonus, nabízející komplexní podporu nastávajícím rodičům a rodinám s malými dětmi. Program přináší personalizovaný obsah, praktické tipy, exkluzivní eKupony a drobná překvapení. „Takto komplexní služby jsou možné pouze díky mezinárodní spolupráci napříč všemi zeměmi skupiny dm. Společně s 1 500 odborníky z dceřiné IT společnosti dmTech je naším cílem být technologickým průkopníkem v maloobchodě,“ dodává Kajabová.
dm posiluje kompetence v oblasti zdravého životního stylu
„Od svého vzniku se dm profiluje jako drogerie, která vnímá péči o zdraví a krásu jako nedílnou součást každodenního života. Nejsme parfumerie s doplňkovým sortimentem, ale odborný partner, který nabízí komplexní péči a inspiraci pro zdravý životní styl. Tento přístup nám přinesl vysokou důvěru zákazníků a vedoucí postavení v oblasti drogistického sortimentu péče o zdraví,“ zdůrazňuje Horká. Kategorie doplňků stravy v dm dlouhodobě vykazuje nadprůměrný růst; jen v uplynulém obchodním roce se prodané množství zvýšilo o více než 11 %. Proto dm intenzivně rozšiřuje nabídku produktů zaměřených na dlouhověkost a prodloužení vitality (longevity), vědomou péči o zdraví i sportovní sortiment. V oblasti privátních značek rozšiřuje dm nabídku produktů Visiomax a profesionální řady Dontodent PRO+.
Ženské zdraví jako komunikační téma
V souladu s nabízenými produkty a službami propaguje dm ve své 360° komunikaci uvědomělý zdravý životní styl – od zastřešující komunikační linky #prosteja až po zákaznický magazín ACTIVE BEAUTY. Již podruhé se středobodem komunikace stal zájem o zdraví žen. V rámci této iniciativy vybavila společnost dm celkem 265 základních škol nerezovými zásobníky na menstruační potřeby. Zásobníky budou po celý školní rok 2025/2026 ve spolupráci s Českou federací potravinových bank průběžně doplňovány vložkami dm značky Jessa. V součtu půjde o více než 2,7 milionu vložek, což představuje 90 palet a téměř 3 plné kamiony. Díky zapojení více než 95 tisíc zákazníků dosáhla celková podpora hodnoty více než 8 milionů Kč, která pomůže zajistit dívkám snadný a bezplatný přístup k nezbytným menstruačním potřebám.
Společenské a environmentální závazky dm
Vedle CSR aktivit v rámci probíhajících kampaní pokračuje dm také v dlouhodobých projektech zaměřených na sociální problematiku. V obchodním roce 2024/2025 se dm opět zapojila do celostátní dobročinné aktivity Sbírka potravin. Kromě darování fyzických produktů měli zákazníci opět možnost zakoupit v prodejnách, v aplikaci Moje dm i v online shopu dm.cz virtuální balíčky. Tento způsob darování zjednodušuje organizaci sbírky a přispívá ke snížení uhlíkové stopy. V podzimním kole darovali zákazníci dm celkem 39,76 tuny zboží, v jarním kole se pak podařilo shromáždit rekordních 69,66 tuny potravin a drogistického zboží.
Giving Friday, který se uskutečnil 29. listopadu 2024, se stal již posedmé protipólem Black Friday. dm věnovala 5 % z celkového denního obratu, což představovalo částku 2,85 milionu Kč, kterou společnost navýšila na 3 miliony Kč. Tyto prostředky podpořily vzdělávací organizaci TEREZA a její projekty zaměřené na klimatické vzdělávání, včetně aktualizace unikátního vzdělávacího modelu BASE CAMP.
46 % recyklovaného materiálu: Oběhové hospodářství u dm značek
Vedle ochrany klimatu se dm intenzivně věnuje otázkám oběhového hospodářství. U plastových obalů dm značek se podařilo během posledních pěti let snížit množství použitého plastu v poměru k obratu o téměř 30 %. V loňském roce tvořil recyklovaný materiál již 46 % plastu v obalech produktů dm značek (dle prodejních dat v dm Německo). Společnost dm zároveň neustále zlepšuje recyklovatelnost obalů tak, aby bylo v budoucnu k dispozici dostatečné množství kvalitního recyklátu.
Celoživotní vzdělávání v dm
Obsáhlá kapitola ve Zprávě o udržitelnosti je věnována spolupráci lidí v rámci ekonomického společenství dm (k 30. září 2025 působilo v dm Rakousko a jejích dceřiných společnostech 29 120 spolupracovníků, z toho 3 765 v České republice). „Chceme každému spolupracovníkovi nabídnout možnost pracovat s vlastní odpovědností, rozvíjet se a osobně se realizovat. V tom jej podporují interní vzdělávací aktivity prostřednictvím personalizované interní vzdělávací platformy dm-Lernwelt,“ uvádí Kajabová. V obchodním roce 2024/2025 dokončilo 3 940 spolupracovníků celkem 20 371 digitálních kurzů. Celková nabídka vzdělávacích aktivit zahrnovala 75 digitálních kurzů a 53 druhů setkání. Silný důraz v nabídce vzdělávacích programů klade dm nejen na odborný obsah pro zajištění vysoké kvality zákaznického poradenství, ale také na osobní rozvoj.
„V dm je vzdělávání postaveno nejen na odborných školeních, ale také na otevřené komunikaci a sdílení zkušeností. Pravidelné rozhovory, společná reflexe a strukturovaná zpětná vazba podporují osobní rozvoj spolupracovníků a zároveň posilují týmovou spolupráci. Tento přístup vychází z hodnot společnosti dm zakotvených v dialogické kultuře, která pomáhá vytvářet prostředí plné důvěry a vzájemného respektu. Spolupracovníci se tak necítí být pouze pracovní silou, ale jsou vnímáni a oceňováni jako jedinečné osobnosti,“ zdůrazňuje Kajabová.
Podpora v náročných životních situacích a péče o zdraví
Společnost dm dlouhodobě podporuje své spolupracovníky nejen v profesním rozvoji, ale i v péči o zdraví a při zvládání náročných životních situací. Již od roku 2020 mohou spolupracovníci využívat bezplatné konzultace s psycholožkou v rámci profesionálního psychologického poradenství. Pro podporu psychického, fyzického i sociálního zdraví se mohou spolupracovníci zapojit do různých aktivit od vzdělávacích přednášek až po motivační výzvy.
2024/25: Úspěšný rozvoj ve všech zemích dm
Přátelští a kompetentní spolupracovníci, moderní prodejny v atraktivních lokalitách, aktuální sortiment a výrazné investice do cen, služeb a zákaznického komfortu – to vše zákazníci dm oceňují: „V uplynulém obchodním roce se nám opět podařilo udržet pozici oblíbené drogerie a posílit tržní podíl na celkovém trhu. Tento trend se netýká jen České republiky, ale i ostatních zemí dm,“ uvádí Horká.
dm roste zejména díky vyššímu prodanému množství, nikoli zdražování
Zákazníci zajistili společnosti dm Česká republika v uplynulém obchodním roce nárůst obratu o 6,75 % na 19,4 miliardy Kč. Současně se dm podařilo zvýšit množství prodaných produktů o 5 %[1], zatímco celkový trh vykazoval růst pouze o 2,7 %[2]. Obratový tržní podíl na celkovém trhu zvýšila dm o 0,7procentního bodu. Z hlediska počtu prodaných kusů se společnosti dm podařilo zvýšit svůj tržní podíl na celkovém trhu o 0,4procentního bodu. „Paralelní vývoj obratu a odprodejů ukazuje, jak dobře se nám podařilo udržet inflaci v nákupním koši našich zákazníků na nízké úrovni. Zatímco celkový trh roste spíše vlivem zdražování, dm dokázala proti trendu zvýšit obrat i prodané kusy,“ uvádí Horká.
Spotřebitelské studie: dm potvrzuje vedoucí postavení mezi drogeriemi
Přízeň zákazníků se neprojevuje jen v obratu, počtu prodaných kusů a tržním podílu, ale také ve výsledcích nezávislých průzkumů: Dle aktuálního Store Equity Indexu (SEI) renomované výzkumné agentury NielsenIQ je dm lídrem v oboru. Dosažená hodnota indexu 4,6 řadí společnost dm již několik let po sobě mezi velmi silné značky.[3]
Společnost dm potřinácté v řadě získala prestižní titul Czech Superbrands, který potvrzuje její výjimečné postavení na českém trhu. Zároveň dm obdržela nejvyšší ocenění Podnik podporující zdraví III. stupně, udělované na tři roky za nadstandardní péči o zdraví zaměstnanců. V rámci soutěže Mastercard Obchodník roku dm opět zvítězila v kategorii Obchodník roku s drogerií a parfumerií a současně obsadila druhé místo v kategorii Absolutní vítěz nezávisle na kategorii. Čeští spotřebitelé ocenili produkty dm značek ve Volbě spotřebitelů 2025, kde byly jako nejlepší novinky roku vyhlášeny produkty Denkmit ošetřující sprej na nábytek a Balea Beauty Expert oční booster. Dlouhodobou důvěru zákazníků potvrzuje i fakt, že dm již podesáté získala titul Nejdůvěryhodnější značka v kategorii Prodejci drogerie.
Investice do technologií a rozvoje prodejní sítě
Současně s investicemi do prodejních cen dm investovala do logistiky, IT systémů a modernizace prodejen. V uplynulém obchodním roce směřovalo do těchto oblastí celkem 205,8 milionu Kč. Investice do logistiky dosáhly 22,4 milionu Kč a zahrnovaly například zavedení Pally systému, který pomáhá snižovat spotřebu strojní obalové fólie při přepravě zboží do prodejen a zároveň optimalizuje pracovní postupy a zlepšuje ergonomii manipulace se zbožím. Do rozvoje prodejní sítě bylo investováno 180,2 milionu Kč, kdy modernizací prošlo 17 prodejen a 8 nových prodejen bylo otevřeno. Počet prodejen tak vzrostl na 261 (stav k 30. září 2025).
dm Rakousko a dceřiné společnosti: O více než 30 milionů nákupů více
29 120 spolupracovníků společnosti dm Rakousko a jejích dceřiných společností realizovalo v uplynulém obchodním roce obrat 5,851 miliardy eur. Současně s růstem obratu o 11,5 % se podařilo zvýšit počet prodaných produktů o 11,9 %. Celkem bylo v uplynulém obchodním roce uskutečněno 385 milionů nákupů ve dvanácti zemích dm, což je o více než 30 milionů nákupů více (+8,6 %) než v předchozím roce.
Obrat online shopu a aplikace Moje dm se vyvíjel nadprůměrně, vzrostl o 30 % na 209,8 milionu eur. V průběhu dvanácti měsíců uplynulého obchodního roku bylo dosaženo celkem 4 288 000 objednávek (+34 %).
Počet prodejen vzrostl o 25 na 1 971 (+1,2 %). Strategie zaměřená na větší prodejny s důrazem na zákaznický zážitek vedla ke zvětšení prodejní plochy o 3,7 % na celkových 764 999 m2. Do modernizace prodejní sítě bylo investováno 123 milionů eur, celkový objem investic včetně logistiky a IT infrastruktury činil 195 milionů eur (+27 milionů eur).
Obrat 19,197 miliardy eur v celé skupině zemí dm včetně Německa a Polska
Ve všech 14 zemích skupiny dm dosáhl obrat za uplynulý obchodní rok 19,197 miliardy eur (+8,2 %). Počet spolupracovníků tvořících ekonomické společenství dm v Evropě vzrostl k 30. září 2025 na 93 426 (oproti 89 397 k 30. září 2024). Po rozšíření o 73 nových prodejen je dm nyní zákazníkům k dispozici v celkem 4 189 prodejnách.
