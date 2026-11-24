Téměř čtyři biliony korun v bankách. Jakou roli mají?
Podle údajů České bankovní asociace činil objem vkladů obyvatel na bankovních účtech na konci srpna 2026 přibližně 3,94 bilionu korun. Na běžných účtech bylo uloženo zhruba 1,26 bilionu korun. Tato čísla popisují stav peněz v bankách, sama o sobě ale neříkají, jakou část z nich mohou jejich majitelé dlouhodobě postrádat.
U prostředků, které investor nebude potřebovat bezprostředně, může řešit jinou otázku: zda jejich současné úročení odpovídá jeho plánům. Podle ČNB dosáhla v srpnu 2026 průměrná sazba úsporných vkladů na požádání, mezi které patří spořicí účty, 2,60 % ročně. U nově sjednaných termínovaných vkladů činila 3,38 %. Běžné účty byly v průměru úročeny sazbou 0,14 %. Pozn. redakce: Jde o statistické průměry trhu, nikoli o konkrétní nabídku jednotlivé banky.
Pro investora tak vzniká otázka, zda jsou všechny prostředky na bankovních účtech skutečně určeny k okamžitému použití, nebo zda část z nich může plnit jinou funkci.
Rozdíl několika procentních bodů představuje desítky tisíc korun ročně
Při milionovém kapitálu má i relativně malý rozdíl v úročení významný dopad na dosažený výnos. Rozdíl mezi 2,6 % a 7,5 % roční sazbou představuje při milionu korun 49 000 Kč ročně. Při neměnných sazbách by za tři roky dosáhl 147 tisíc korun. Při porovnávání je však potřeba rozlišovat charakter jednotlivých produktů. Bankovní vklady a investice nejsou zaměnitelné a vyšší očekávaný výnos nelze posuzovat bez dalších parametrů.
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Diverzifikace: Portfolio neurčuje počet investic, ale jejich funkce
Diverzifikace neznamená pouze vlastnit několik různých produktů. Podstatné je, jak se jejich chování a dostupnost doplňují. Několik fondů zaměřených na podobné akcie může reagovat na stejné tržní události. Naopak různé typy aktiv mohou v portfoliu plnit odlišné úlohy.
Likvidní složka zahrnuje prostředky, ke kterým chce mít investor rychlý přístup. Patří sem zejména peníze na běžných a spořicích účtech. Jejich hlavním účelem je pokrytí běžných výdajů a rezerva pro nenadálé situace, nikoli dosažení co nejvyššího výnosu.
Dynamická růstová složka může dlouhodobě zvyšovat hodnotu portfolia, zároveň však podléhá výraznějším cenovým výkyvům. V geopoliticky nejistém prostředí mohou konflikty a napětí mezi státy ovlivnit ceny energií a dalších komodit, obchodní vztahy i očekávané výsledky firem. Tyto změny se mohou přenést na akciové trhy a vést k přecenění společností, jejichž ceny odrážejí vysoká očekávání budoucího růstu.
Složka s předem stanoveným výnosem a délkou může nabídnout předvídatelnější peněžní tok. Patřit sem mohou například státní dluhopisy s pevným úrokem nebo participace na developerských úvěrech. Rozložení portfolia závisí na konkrétním investorovi, na jeho investičním horizontu a potřebě likvidity.
Úvěrové participace jako doplněk investičního portfolia s fixním výnosem až 8 % ročně
Jednou z možností, jak portfolio doplnit o investici s pevně stanoveným výnosem a délkou, jsou participace na podnikatelských úvěrech zajištěných nemovitostmi od Ronda Invest. Úvěry jsou nejprve zafinancovány ze zdrojů společnosti a až následně předány na trh investorům k participaci.
Tento postup má pro investora jednu důležitou výhodu: participace není závislá na tom, za jak dlouho se podaří od dalších investorů vybrat celou částku úvěru – jako tomu je u crowdfundingu, ale její zhodnocování investorovi začíná ihned po připsání prostředků.
Investor si může vybírat konkrétní projekty podle výnosu, délky investice, účelu financování a parametrů nemovitostního zajištění, jako je lokalita nebo druh nemovitosti. Výnosy jsou investorům vypláceny na účet každý měsíc.
Jak se tyto parametry promítají do skutečného projektu?
Příkladem developerského projektu z portfolia Ronda Invest je rodinný dům v Pyšelích nedaleko Prahy. Klient, který se zaměřuje na luxusnější rezidenční nemovitosti, využil financování na pořízení rozestavěné vily a pokračování stavebních prací.
Ronda Invest poskytla úvěr ve výši 36 milionů Kč. Zajištění tvořil rodinný dům v Pyšelích a pozemky v Trnové a Předboji s celkovou odhadní hodnotou 117,7 milionu Kč. Při modelové participaci 500 000 Kč a ročním výnosu 7,6494 % odpovídá hrubý roční výnos částce 38 247 Kč. Za 24 měsíců by při jednoduchém úročení a řádném splácení činil 76 494 Kč před zdaněním. Na tomto příkladu lze ukázat, proč je při posuzování investice důležité sledovat nejen výnos, ale také hodnotu zajištění, účel úvěru a dobu splatnosti.
Při volbě investování rozhodují také zkušenosti poskytovatele
Ronda Invest působí na trhu financování podnikatelů a developerů již od roku 2018. K 30.9.2026 profinancovala projekty v souhrnné hodnotě přes 4,7 miliardy Kč a podílela se na financování více než 450 projektů. Ke stejnému datu společnost vykazovala 100% úspěšnost ve vyplácení sjednaných výnosů a původně investovaných částek.
„Investor u Ronda Invest dnes neposuzuje pouze výši nabízeného výnosu. Zajímá ho také struktura financování, investiční horizont a kvalita nemovitostního zajištění. Právě tyto parametry umožňují lépe vyhodnotit, jak konkrétní investice zapadá do celkového portfolia,“ Michal Novohradský, vedoucí oddělení participací
Výběr i následnou správu participací investorům umožňuje online portál Ronda Invest. Investoři zde mohou porovnávat jednotlivé projekty a sledovat informace o svých investicích a výnosech. Participace na úvěrech zajištěných nemovitostmi mohou být vhodnou konzervativně nastavenou kotvou investičního portfolia. Konkrétní příležitosti a jejich parametry najdete v aktuální nabídce Ronda Invest.
Zdroj: Ronda Invest
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60196.