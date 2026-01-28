BILLA ani v roce 2026 nepolevuje. Opět plánuje masivní expanzi napříč Českou republikou

  12:07
Praha 28. ledna 2026 (PROTEXT) - Společnost BILLA Česká republika pokračuje v ambiciózním růstu své prodejní sítě i v roce 2026. Navazuje tak na mimořádně dynamický rok 2025, během něhož otevřela 15 nových a zrekonstruovala více než 40 stávajících prodejen a výrazně posílila svou dostupnost napříč regiony. I v letošním roce plánuje BILLA otevřít dalších 15 prodejen a pokračovat v rozvíjení úspěšné spolupráce s partnery v oblasti tzv. quick commerce.

 

Dynamický rok 2025: investice, růst a blízkost zákazníkům

Rok 2025 patřil pro společnost BILLA Česká republika k nejdynamičtějším v její historii. Celkové investice dosáhly 2,5 miliardy korun a směřovaly především do rozšiřování a modernizace kamenné sítě, zavádění energeticky úsporných technologií a zvyšování provozní efektivity. Díky tomu dnes BILLA provozuje již 289 prodejen po celé České republice a systematicky se přibližuje hranici 300.

Nové prodejny otevřené v roce 2025 vznikly napříč republikou – od větších měst až po menší regionální lokality. Zákazníci se s novými supermarkety BILLA setkali například v Brně, Terezíně, Libochovicích, Kozomíně, Šenově u Havířova, Otvicích, Bystřici pod Hostýnem, Boršově nad Vltavou, Žatci, Vimperku, Roudném, Polné, Velkých Pavlovicích či v Plzni.

Společným jmenovatelem všech nových i modernizovaných prodejen je důraz na čerstvé potraviny zejména od českých výrobců, přehledné uspořádání sortimentu v prostorných regálech a s komfortní šíří uliček a kvalitní zákaznický servis. Právě blízkost k zákazníkům a dostupnost potravin každodenní potřeby patří dlouhodobě mezi klíčové strategické pilíře společnosti.

 

Quick commerce jako přirozené doplnění kamenné sítě

Součástí rozvojové strategie společnosti BILLA je i intenzivní spolupráce s externími partnery v oblasti quick commerce. Prostřednictvím expresních doručovacích platforem BILLA dále rozšiřuje dostupnost svého sortimentu, zvyšuje flexibilitu obsluhy zákazníků a efektivně doplňuje hustou síť kamenných prodejen. Partnerský model umožňuje rychlé škálování služby a oslovení zákazníků v širokém geografickém pokrytí.

„Rok 2025 potvrdil, že kombinace cílených investic do kamenné sítě a partnerských expresních služeb je správnou cestou. Díky investicím ve výši 2,5 miliardy korun jsme mohli být zákazníkům blíž – jak prostřednictvím nových prodejen, tak díky rychlému doručení jejich oblíbených produktů,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs BILLA Česká republika.

 

Výhled na rok 2026: další expanze a modernizace

V roce 2026 plánuje BILLA další navyšování investic na úroveň přibližně 2,8 miliardy korun. V plánu je otevření 15 nových prodejen a pokračující modernizace stávající sítě. Cílem zůstává dlouhodobé zvyšování dostupnosti moderního supermarketu, vysoká kvalita čerstvého sortimentu a špičkový zákaznický servis ve všech regionech České republiky.

 

 

BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1991. S obratem ve výši více než 35 mld. Kč (2023), s 290 prodejnami a více než 6 500 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. Společnost BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potraviny tvoří již 72 % jejího celkového obratu. České potraviny jsou také součástí jejích vybraných privátních značek – především Vocílky a České farmy. Mezi další oblíbené privátní značky se řadí Srdce domova, Nice Bites, BILLA bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BON VIA, Today, Clever, Vives, ZOO ROYAL nebo Milora.

REWE International AG je lídrem na rakouském trhu v oblasti prodeje potravinového a drogistického zboží a jedním z největších zaměstnavatelů v Rakousku. Ve 3 694 prodejnách v Evropě zaměstnává téměř 80 000 pracovníků. REWE International AG je součástí německé REWE Group, která působí ve 13 zemích Evropy a patří k nejvýznamnějším evropským maloobchodním skupinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE International AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorfu provozuje obchodní společnosti BILLA, BILLA PLUS, PENNY, BIPA a ADEG a řadu vlastních produktových značek. V segmentu supermarketů má prodejny v 7 zemích střední a východní Evropy. Více informací na http://www.billa.cz.

 

Zdroj: BILLA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

