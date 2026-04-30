BILLA bude součástí moderního developerského projektu v pražských Holešovicích

Stávající prodejna BILLA v Argentinské ulici ukončí svůj provoz k 1. květnu. Tento krok je přirozenou součástí rozsáhlé proměny území, na jehož místě vznikne nová obytná zástavba s obchodními a komunitními službami. BILLA s návratem do této lokality dlouhodobě počítá – novou prodejnu zde otevře po dokončení projektu, plánovaném na rok 2029.
„Tato lokalita je pro nás dlouhodobě důležitá. I proto jsme rádi, že se můžeme stát součástí její nové podoby. Naším cílem je vrátit se sem s moderní prodejnou, která bude přirozeně odpovídat tomu, jak se Holešovice vyvíjejí, a zároveň bude ještě blíže každodenním potřebám místních,“ uvádí Kamila Danišová, vedoucí oddělení realit společnosti BILLA ČR.
Projekt developera CPI Rezidence přinese do lokality nové bydlení i kvalitní veřejný prostor, který naváže na industriální historii místa a zároveň bude reflektovat současné nároky na městský život. Součástí aktivního parteru budou obchody a služby, včetně nové prodejny BILLA, která se stane přirozeným centrem každodenních nákupů.
„Naším cílem bylo vytvořit prostředí, které propojí bydlení, služby a komunitní život. Jsme rádi, že BILLA bude součástí tohoto konceptu a pomůže posílit každodenní komfort obyvatel i návštěvníků této části města,“ říká Milena Zavadilová, ředitelka prodeje CPI Rezidence.
Nová prodejna BILLA nabídne moderní uspořádání, komfortní prostředí i služby odpovídající současným očekáváním zákazníků. Díky integraci do nového komplexu bude ještě dostupnější a přirozeně propojená s každodenním životem celé čtvrti. Po dobu výstavby mohou zákazníci využívat další prodejny BILLA v Praze 7 a okolí.
Holešovice se v posledních letech dynamicky proměňují v plnohodnotnou městskou čtvrť kombinující bydlení, práci i služby. Zapojení BILLY do tohoto projektu potvrzuje dlouhodobou strategii být zákazníkům co nejblíže – i prostřednictvím nových, moderních formátů a partnerství.
