BILLA investuje do modernizace prodejen. Nové technologie ušetří až 25 % energií

  14:42
Praha 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost BILLA pokračuje v modernizaci své prodejní sítě v České republice. Od dubna se rekonstrukce dotknou pěti konkrétních prodejen – v Praze (Lužiny a Strašnice), Lounech, Prostějově a Českých Budějovicích. Rekonstrukce proběhnou v plném rozsahu a po jejich dokončení nabídnou zákazníkům modernější prostředí, přehlednější uspořádání a vyšší komfort při nákupu. Instalace nových technologií ušetří až 25 % celkových nákladů na energie.

V rámci rekonstrukcí jsou na prodejnách nahrazovány stávající technologie za modernější chladicí a mrazicí zařízení, pekárny či grily, ale i šetrné systémy osvětlení, vytápění a větrání. Všechny úpravy, kterými prodejny BILLA procházejí, jsou prováděny tak, aby přispívaly k celkovému snížení spotřeby energií, ale i ke snižování produkce emisí CO2. U elektřiny se meziročně jedná o úsporu ve výši 8 %, u tepla o 4 % a snižuje se i spotřeba vody. Při celkové rekonstrukci prodejny, která má průměrných 1000 m2 prodejní plochy, lze ušetřit až 25 % nákladů na energie. Na prodejnách jsou instalovány také samoobslužné pokladny, aby umožnily zákazníkům odbavit jejich méně položkový nákup rychleji než na běžných kasách.

Zákazníci společnosti BILLA se otevření nových prodejen dočkají během jarních měsíců, nejpozději na začátku léta. Stejně jako v ostatních supermarketech BILLA, i zde zákazníci naleznou opět širokou nabídku kvalitních a čerstvých produktů, křupavé pečivo a potraviny od tuzemských výrobců nebo regionální produkty.

„Rekonstrukce budou realizovány postupně. Po dobu stavebních prací budou jednotlivé prodejny dočasně uzavřeny. Zákazníci mohou využít nejbližší další prodejny BILLA v daných lokalitách. Investice směřují do kvality nákupního prostředí i celkové funkčnosti prodejen, aby odpovídaly současným nárokům zákazníků,“ uvádí Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA ČR.

V roce 2026 počítá společnost BILLA s dalším navýšením investic až na úroveň přibližně 2,8 miliardy korun. Součástí plánů je otevření 15 nových prodejen i pokračující modernizace stávající sítě. Tyto kroky mají dlouhodobě posilovat dostupnost moderních supermarketů, vysoký standard čerstvého sortimentu a kvalitní zákaznický servis napříč všemi regiony České republiky.

Přehled rekonstruovaných prodejen BILLA

Praha Lužiny, Archeologická 2256/1

Rekonstrukce začne 15. dubna 2026, znovuotevření je plánováno v polovině května 2026. Po dobu uzavření mohou zákazníci využít prodejny BILLA Jeremiášova 1239/7a nebo Walterovo náměstí 329/3 (metro Jinonice).

BILLA Praha Strašnice, V Olšinách 3140/108

Uzavření prodejny je naplánováno na 15. dubna 2026, znovuotevření proběhne v první polovině června 2026.Po dobu rekonstrukce mohou zákazníci využít prodejny BILLA Počernická 272/96 (Malešice) a Korunní 810/104 (metro Flora).

BILLA Louny, Komenského náměstí 2771

Prodejna bude uzavřena od 22. dubna 2026, znovuotevření proběhne v druhé polovině května 2026.Alternativní nákupy jsou možné v prodejnách BILLA Libochovice, Havlíčkova 888 nebo Žatec, U Oharky 3381.

BILLA Prostějov, Plumlovská 4210/104

Prodejna bude uzavřena od 22. dubna 2026, dokončení rekonstrukce je plánováno v druhé polovině června 2026.Nejbližší prodejnou v Prostějově je BILLA v ulici Dukelská brána 25/7.

BILLA České Budějovice, Pekárenská 2783/39

Prodejna bude z důvodu rekonstrukce uzavřena od 29. dubna 2026 a znovu otevřena na konci května 2026.Zákazníci mohou během stavebních úprav využít další prodejny BILLA v Českých Budějovicích na adresách Milady Horákové 1657/24, Bohumila Böhma 2321/2, Pražská tř. 1815/1, Jana Opletala 926/20, Mánesova 1948 nebo Jeronýmova 1750/21.

Zdroj: BILLA ČR

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz

