BILLA masivně expanduje: otevírá prodejny v Chomutově a Třeboni

Nová prodejna v Chomutově je umístěna v obchodním centru Central a nabízí 1146 m2 moderního prodejního prostoru se samoobslužnými pokladnami, uzavřenými chladicími vitrínami, pekárenskou zónou a deli pultem. Otevření navazuje na loňský rozvoj BILLY v Ústeckém kraji, kde řetězec v roce 2025 přidal čtyři nové prodejny: v Chomutově-Otvicích, Terezíně, Žatci a Libochovicích.
V Třeboni BILLA otevírá svou první prodejnu ve městě. Nový obchod je součástí nově vzniklého retail parku a na ploše 1279 m2 nabízí široký sortiment čerstvých potravin, privátních značek a deli pult. Tím navazuje na loňské posílení přítomnosti v Jihočeském kraji, kde BILLA otevřela prodejny ve Vimperku, Roudném a Boršově nad Vltavou.
"Při výběru nových míst zohledňujeme nejen demografii, kupní sílu nebo dopravní dostupnost, ale také charakter prostředí, ve kterém prodejna vzniká. Pracujeme s různými formáty – od obchodních center přes retail parky až po menší samostatné objekty. A stejně tak se nebojíme vstupovat do menších obcí, kde vidíme dlouhodobý potenciál," říká Michal Šohaj, vedoucí expanze BILLA Česká republika.
BILLA dlouhodobě podporuje regionální výrobce, a proto obě nové prodejny nabídnou také produkty místních dodavatelů. V Chomutově například od Krušnohorských uzenin J+J Radoš či pekařství Pecud, v Třeboni od Uzenářství Vávra nebo Pekařství Cais. Kromě toho zákazníci najdou v nabídce také produkty privátních značek. BILLA jich nabízí celkem 28, včetně řad BILLA, BILLA Premium, BILLA Ready, BILLA Bio či Clever. K otevření obou prodejen připravila BILLA speciální akční nabídku platnou od 4. do 17. března 2026, dostupnou v tištěném i online letáku.
Obě nové prodejny zároveň zapadají do širší strategie růstu pro rok 2026, během něhož BILLA plánuje otevřít dalších 15 prodejen a investovat přibližně 2,8 miliardy korun do rozvoje a modernizace své sítě. Navazuje tak na mimořádně dynamický rok 2025, kdy otevřela 15 nových prodejen a zrekonstruovala více než 40 stávajících.
Zdroj: BILLA ČR
