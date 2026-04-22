BILLA na Den Země představuje Přehled udržitelnosti za rok 2025

V roce 2025 se společnosti BILLA Česká republika podařilo meziročně snížit celkové množství vyprodukovaného odpadu o 3 %. A to v roce, kdy firma dál masivně rostla a otevřela celkem 15 nových prodejen. Pokles odpadu je výsledkem dlouhodobých opatření zaměřených na prevenci plýtvání potravinami a změn v každodenním fungování prodejen – od přesnějšího plánování poptávky až po práci s potravinami v závěru jejich trvanlivosti.
„Snižování množství odpadu nevzniká jedním rozhodnutím nebo jedním projektem. Je to výsledek každodenní práce v prodejnách – od plánování objednávek přes zacházení s potravinami až po hledání cest, jak je smysluplně využít, když se blíží konec jejich trvanlivosti. Právě důslednost v těchto krocích nám umožňuje snižovat objem odpadu i v době, kdy se síť prodejen dál rozšiřuje,“ říká Ela Hortíková, manažerka udržitelnosti společnosti BILLA Česká republika.
Dejme jídlu šanci: tisíce tun zachráněných potravin
Zásadní roli v prevenci plýtvání sehrává program Dejme jídlu šanci, který v roce 2025 pomohl předejít vzniku více než 7 200 tun potravinového odpadu. Program propojuje několik konkrétních opatření, do nichž se mohou zapojit samotní zákazníci.Ti mají možnost vybírat cenově zvýhodněné potraviny s blížícím se datem spotřeby nebo tašky se zlevněným ovocem a zeleninou. Nedílnou součástí programu je také darování zdravotně nezávadných neprodaných potravin lidem v nouzi prostřednictvím regionálních potravinových bank. A přispět lidem v nouzi mohou i nakupující již tuto sobotu 25. dubna během Sbírky potravin ve všech prodejnách řetězce.
Polovina sortimentu z Česka
Udržitelnost pro společnost BILLA neznamená pouze snižování dopadů na životní prostředí, ale také podporu domácí ekonomiky. Přibližně 50 % nabízeného sortimentu pochází od českých dodavatelů, přičemž společnost dlouhodobě rozvíjí i spolupráci s regionálními dodavateli. Ve všech prodejnách BILLA tak dnes nakupující naleznou pečivo či uzeniny od dodavatelů z místního kraje. Nabídku rozšiřuje také o regionální cukrářské výrobky a lahůdky, čímž dále podporuje tradiční výrobu a zohledňuje místní preference.
Přehled udržitelnosti online
Roční Přehled udržitelnosti 2025, který BILLA dobrovolně již počtvrté vydává, je k dispozici na webu společnosti. Dokument mapuje aktivity v oblasti odpovědných výrobků, energií, klimatu, odpadového hospodářství, zaměstnanců i společenské odpovědnosti.
Zdroj: BILLA ČR