BILLA nabízí letní brigády v prodejnách po celé České republice

Brigádníci pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti podle charakteru pozice. Součástí je zaškolení podle interních standardů, pravidelný výplatní termín do patnáctého dne v měsíci a příplatky nad rámec zákona. Hodinové mzdy se pohybují mezi 151 a 163 korunami. Konkrétní nabídky se liší podle potřeb jednotlivých prodejen.
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím kariérních stránek billa.jobs.cz nebo se informovat přímo na kterékoliv prodejně.
„O letní brigády je u nás dlouhodobě zájem. Lidé oceňují, že se rychle zorientují a mohou pracovat v týmu, který je podporuje od prvního dne. Pro nás je to zároveň příležitost poznat nové kolegy, kteří u nás často zůstávají i po skončení léta,“ říká Petr Šrámek, vedoucí personálního oddělení společnosti BILLA ČR.
Obchodní řetězec BILLA letos slaví 35 let působení na českém trhu. Se sítí téměř tří stovek prodejen po celé republice a zhruba 7200 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v tuzemském maloobchodu.
Zdroj: BILLA ČR