BILLA podpořila tisíce sportovců na Olympiádě dětí a mládeže

Od 21. do 25. června se na největší tuzemské multisportovní akci představilo 3439 mladých sportovců ze všech krajů České republiky. BILLA dodala téměř 1300 kilogramů čerstvého ovoce a více než 3500 müsli tyčinek privátní značky Clever, které se staly vítaným doplněním sil mezi jednotlivými disciplínami. Organizační tým, dobrovolníci a mediální tým měli po celou dobu k dispozici hotová čerstvá jídla BILLA ready, doplněná o dalších 150 kilogramů ovoce.
„Naše spolupráce s Českým olympijským týmem trvá od roku 2024. Spojuje nás snaha přibližovat dětem, školám i rodinám principy vyváženého a zdravého životního stylu. Právě proto se společně podílíme na projektech, které mají skutečný dopad na každodenní návyky mladé generace,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.
Tato aktivita navazuje na dlouhodobou spolupráci BILLY s Českým olympijským týmem, která stojí na společné snaze přibližovat dětem a mladým lidem principy vyváženého stravování. BILLA se dlouhodobě podílí na projektech, které mají dopad na školy, rodiny i širší komunitu. Patří mezi ně například aktivity v rámci Olympijského festivalu v Českých Budějovicích, kde BILLA rozdala přes 13.000 kusů ovoce a 16.000 balení ořechů Nice Bites. Stejně tak pokračuje v podpoře České olympijské nadace, které věnovala 450.000 Kč na pomoc dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
„Partnerství s BILLOU nám pomáhá přirozeně propojit sportovní program s tématem vyváženého stravování. Účastníci tak získávají zkušenost, která přesahuje samotný výkon a podporuje jejich celkový rozvoj,“ uvedla Radana Kubešová, manažerka projektu ODM z Českého olympijského výboru. Olympiáda dětí a mládeže je událostí, která má ambici zanechat stopu. Přináší silné zážitky a podporuje hodnoty fair play.
Zdroj foto: olympijskytym.cz
Zdroj: BILLA ČR
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