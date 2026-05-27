BILLA pokračuje v expanzi a otevírá svou první prodejnu v Odrách

Nová prodejna nabídne zákazníkům široký sortiment potravin s důrazem na kvalitní produkty od českých dodavatelů, včetně regionálních výrobků od producentů jako Bartoňovo pekařství. Samozřejmostí je čerstvé ovoce a zelenina, pečivo i široká nabídka trvanlivých potravin doplněná o kvalitní maso a uzeniny, mléčné výrobky i rostlinné alternativy. Nechybí ani pestrý výběr nápojů. Zákazníci si mohou vybírat nejen z oblíbených značek, ale také z produktů privátních značek BILLA, jako jsou Česká farma, Clever, Vocílka, BILLA Premium, Srdce domova, Nice Bites, BILLA Ready nebo Bon Via.
Prodejna odpovídá standardům moderního supermarketu a nabízí přehledné uspořádání sortimentu, prostorné uličky i využití nejmodernějších technologií. Součástí je také komfortní pokladní zóna, kde mohou zákazníci využít jak klasické, tak samoobslužné pokladny. Zákazníkům bude k dispozici od pondělí do soboty mezi 7:00 a 20:00 hod., v neděli pak od 8:00 do 20:00 hodin.
„Prodejny v retail parcích tvoří přibližně pětinu našeho portfolia a vnímáme je jako důležitý doplněk k ostatním formátům, zejména v menších a středně velkých městech. Jsme proto rádi, že můžeme být součástí nového retail parku právě v Odrách a nabídnout místním zákazníkům pohodlné nakupování. Tento typ lokalit nám umožňuje flexibilně reagovat na potřeby zákazníků, přičemž klíčová je pro nás vždy kvalita lokality, dostatek parkovacích míst i vhodný mix nájemců,“ říká Michal Šohaj, vedoucí expanzí společnosti BILLA ČR.
Retail park v Odrách, jehož je BILLA součástí, zároveň doplňuje nabídku služeb pro místní obyvatele i návštěvníky města. Kromě supermarketu zde najdou například drogerii, lékárnu, prodejny oblečení či hračkářství, což umožňuje vyřídit více nákupů na jednom místě v moderním a přehledném prostředí.
Otevření prodejny v Odrách zapadá do širší strategie růstu společnosti BILLA pro rok 2026. V jejím rámci plánuje firma otevřít přibližně 15 nových prodejen a investovat kolem 2,8 miliardy korun do rozvoje a modernizace své sítě. Současně směřuje k dosažení milníku 300 prodejen na českém trhu a letos si připomíná 35 let svého působení v České republice.
