BILLA před Týdnem mozku sází na vyváženost namísto extrémních jarních detoxů

Skutečný jarní restart není detox, ale vyváženost a kvalita
Projekt Oblíbeno olympioniky, který zákazníkům BILLY přímo v regálech označuje nutričně kvalitní potraviny, které by neměly v jídelníčku nikoho z nás chybět, je postaven právě na tom, co odborníci považují za základ dlouhodobě udržitelného jídelníčku: kvalitní bílkoviny, zdravé tuky, přirozené potraviny a postupné, nikoli radikální změny. Součástí nabídky je také pravidelně obměňovaný sezónní sortiment ovoce a zeleniny, který umožňuje zákazníkům přirozeně zařazovat do jídelníčku čerstvé a aktuální suroviny.
Nutriční terapeutka Andrea Mokrejšová, která spolupracuje s BILLA ČR i s Českým olympijským týmem, zdůrazňuje, že extrémy do zdravého jídelníčku nepatří: „Jarní detoxikační kúry jsou velmi populární, ale z pohledu výživy nedávají smysl. Častým mýtem je představa, že je potřeba tělo pravidelně vyčistit pomocí šťáv, čajů nebo velmi restriktivních diet. Ve skutečnosti tyto kúry nepřinášejí detoxikaci organismu, ale vedou k dočasnému omezení příjmu energie a živin. Největší dopad má to, co děláme pravidelně. Tělo má vlastní detoxikační systém, který funguje nepřetržitě. To, co mu skutečně prospívá, je pravidelnost, pestrost a dostatek energie.“
Jak strava ovlivňuje fungování mozku a mentální výkon?
Na mozek připadá přibližně pětina energie, kterou tělo potřebuje. Jakmile člověk přejde na velmi nízkoenergetický nebo jednostranný detoxikační režim, dopad se projeví rychle – únavou, podrážděností, zhoršenou koncentrací či tzv. mozkovou mlhou. „Extrémní detox může mít velmi negativní dopad na mentální výkon i náladu. Mozek potřebuje stabilní přísun energie, komplexní sacharidy, bílkoviny a omega-3 mastné kyseliny,“ vysvětluje Mokrejšová.
Jaro v regálech BILLY jako příležitost k chytrému restartu
Sezónní suroviny, které se na jaře přirozeně objevují v nabídce, pomáhají obohatit jídelníček o vitamíny, vlákninu a antioxidanty. V kombinaci s kvalitními zdroji bílkovin a zdravých tuků – které zákazníci snadno najdou díky označení Oblíbeno olympioniky – vytvářejí základ jídelníčku podporujícího stabilní energii i mentální svěžest. Zákazníci navíc v týdenních letácích BILLY najdou speciální stranu s doporučenými produkty a receptem od Andrey Mokrejšové, který jim pomáhá zařadit vyvážené tipy přímo do každodenní praxe.
„Spojení s Českým olympijským týmem, odborná spolupráce s Andreou Mokrejšovou a projekt Oblíbeno olympioniky jsou součástí širšího závazku BILLA ČR: pomáhat lidem orientovat se v nabídce potravin tak, aby jejich každodenní volby byly udržitelné, pestré a vyvážené,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs BILLA ČR. „Jarní období i Brain Awareness Week tak přinášejí ideální příležitost připomenout, že skutečný ‚detox‘ není o krátkodobých očistách, ale o přístupu, který podporuje tělo i mysl dlouhodobě,“ doplňuje Dana Bratánková.
Praktické tipy nutriční terapeutky Andrey Mokrejšové pro jarní restart těla i mozku
Co tělu skutečně pomáhá na jaře
- Navýšit příjem čerstvé zeleniny, ovoce a bylinek, které přirozeně zvyšují příjem vlákniny, vitamínů a antioxidantů.
- Zařazovat pravidelně zdroje bílkovin – například vejce, mléčné výrobky, maso nebo výrobky z luštěnin – pro stabilní energii během dne.
- Vybírat spíše celozrnné obiloviny, které pomáhají udržet stabilní hladinu glykémie.
- Omezit vysoce průmyslově zpracované potraviny a vrátit se k pravidelnému režimu jídla.
Jak strava podporuje mozek během dne
- Mozek využívá jako hlavní zdroj energie glukózu, proto je důležitý pravidelný příjem komplexních sacharidů.
- Omega-3 mastné kyseliny (např. z ryb) podporují funkci neuronů.
- Nedostatečný příjem energie se rychle projeví únavou, zhoršenou koncentrací a výkyvy nálad.
Jednoduché svačiny pro stabilní energii a soustředění
- Bílý jogurt s ovocem a trochou vloček nebo müsli s nižším obsahem cukru.
- Celozrnný chléb s tvarohovou pomazánkou nebo vejcem.
- Kefírové mléko s ovocem.
Jarní potraviny, které přirozeně „odlehčí“ jídelníček
- Čerstvé bylinky, jarní cibulka, ředkvičky, špenát či saláty.
- Sezónní ovoce a zelenina, které pomáhají zvýšit příjem mikronutrientů po zimě.
- Ořechy a semínka jako zdroj zdravých tuků a dlouhodobé energie.
