BILLA předala automobil výherci olympijské soutěže

Hra Medailová mise byla jedním z hlavních prvků olympijské kampaně BILLY a zákazníkům nabídla možnost soutěžit o řadu atraktivních výher spojených s tématem zimních her. Hráči měli možnost si v průběhu kampaně zahrát 30 sportovních kvízů a dalších 5 bonusových kvízů přidaných po každé české medaili – za výkony Metoděje Jílka, Zuzany Maděrové, Evy Adamczykové a Terezy Voborníkové.
Celkem bylo mezi zákazníky rozděleno 522 cen, včetně zájezdu do Dolomit od CK Nev Dama, 20 dárkových karet na nákup v BILLE, 500 předplatných prima+ Premium a dalších odměn. Kromě hlavní ceny v podobě vozu Toyota Corolla Cross soutěžící získávali také okamžité výhry ve formě produktů a slev na nákup v BILLE.
Při předání hlavní ceny, automobilu Toyota Corolla Cross, Jan Svoboda uvedl:
„Nejprve jsem tomu vůbec nevěřil. Když mi přišel druhý potvrzovací e-mail, začal jsem tušit, že je to skutečně pravda. Soutěžím pravidelně, ale takto velkou výhru jsem ještě nezískal, většinou šlo o drobné odměny. Do BILLY chodím každý den a aplikaci používám dlouhodobě, takže soutěž pro mě byla příjemným zpestřením. Bavily mě i kvízy a nikdy by mě nenapadlo, že díky nim nakonec získám auto. A protože mám ke sportu opravdu blízko, olympijská tematika mě chytla hned.“
Součástí olympijské kampaně byla také samostatná soutěž se stíracími losy, která doplnila digitální aktivitu v aplikaci. Zákazníci mohli vyhrát výhry až do hodnoty 100 000 Kč. Kombinace obou soutěží patřila mezi nejúspěšnější zimní marketingové aktivity BILLY za poslední období a výrazně zvýšila interakci zákazníků s aplikací i promo nabídkami napříč regiony.
„Olympijské hry patří k nejsilnějším momentům roku, kdy jsou zákazníci otevření hravým kampaním a soutěžím. Letos jsme viděli opravdu výrazné zapojení, zájem o obě soutěžní mechaniky byl mimořádný. Jen na sociálních sítích vzrostl počet interakcí během olympiády až desetinásobně a engagement dokonce padesátinásobně. Děkujeme všem zákazníkům, kteří se do olympijských aktivit přidali,“ uvedla Lucia Popíková, vedoucí týmu věrnostních programů a CRM BILLA ČR.
Olympijská kampaň se opírala o rostoucí popularitu aplikace BILLA klub. Ta v uplynulých měsících zaznamenala významný nárůst uživatelů také díky propojení s populární reality show Zrádci a stala se nejstahovanější mobilní aplikací českých potravinových řetězců v roce 2025. Téma her, napětí a soutěžení tak v aplikaci navázalo na olympijské dění a přirozeně posílilo zájem zákazníků o aktivity spojené s Medailovou misí.
Zdroj: BILLA ČR