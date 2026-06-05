BILLA představuje novou privátní značku zmrzlin a cukrovinek Milora

Nová řada produktů Milora je navržena tak, aby uspokojila i ty nejnáročnější milovníky sladkého. Portfolio zahrnuje nejen rodinná balení zmrzlin, ale také moderní mražené dezerty. Mezi ně patří například neodolatelné novinky Milora Fruit Bites Strawberry in milk and white chocolate – mražený dezert tvořený celými kousky šťavnatých jahod obalených ve dvojité vrstvě jemné bílé a lahodné mléčné čokolády, a Milora Fruit Bites Raspberry in milk and white chocolate, kde intenzivní a rafinovaná chuť celých malin a jejich jemná kyselost perfektně kontrastuje se sladkostí čokoládové vrstvy. Nabídku doplňuje pestrý výběr sladkých doplňků, jako jsou křupavé trubičky a voňavé perníčky, které dokážou každou porci zmrzliny proměnit v dokonalý dezert.
„Uvedením značky Milora reagujeme na neustále rostoucí poptávku našich zákazníků po mražených dezertech a poctivých chutích, které znají z těch nejlepších řemeslných zmrzlináren. Naším cílem bylo vytvořit produktovou řadu, která v sobě spojuje vysokou kvalitu pečlivě vybraných surovin, dokonalou krémovost a dostupnost, na niž jsou zákazníci v prodejnách BILLA zvyklí. Věříme, že si nová rodinná balení, osvěžující nanuky i tradiční japonské mochi rychle najdou své pevné místo v nákupních košících a stanou se hitem letošního léta,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA ČR.
Kompletní a detailní představení produktové řady Milora – od rodinných balení zmrzlin s příchutí (stracciatelly, slaného karamelu či tiramisu) přes osvěžující ovocné nanuky a kornoutky až po celosvětový hit v podobě mraženého mangového mochi – naleznete v aktuálním letním vydání Gusto magazínu Léto 2026. Součástí jsou i kreativní tipy na recepty, které ze servírování zmrzliny udělají nezapomenutelný gurmánský zážitek.
Nová privátní značka Milora je postupně zaváděna do všech prodejen obchodní sítě BILLA.
Zdroj: BILLA ČR
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