BILLA připravila na Den matek exkluzivní nabídku kytic a dárkových delikates

Praha 7. května 2026 (PROTEXT) - Nadcházející neděle 10. května patří oslavě Dne matek. Podle průzkumu společnosti BILLA jsou pro nás maminky synonymem lásky a bezpečí a největší radost jim uděláme květinou nebo společně stráveným časem. BILLA ČR na tento svátek reaguje tematickým rozšířením sortimentu se zaměřením na dvě hlavní kategorie: čerstvé řezané květiny a dárkové bonboniéry. Speciální nabídka bude dostupná v prodejnách BILLA do úterý 12. května.

Čerstvé květiny jako jednička mezi dárky pro maminku

Poděkování maminkám je v Česku tradičně spojené s květinou. BILLA proto posiluje své zásoby a od soboty 9. května zařazuje do prodeje exkluzivní svazky určené přímo pro tento svátek. Zákazníci mohou vybírat z dárkových kytic „Romance“, „Amore“ nebo speciálně vázaných kytic růží a tulipánů v šesti barevných variantách. Pro maminky, které preferují trvalejší radost, jsou připraveny kvetoucí rostliny v dekorativních obalech, jako jsou růže Trio či kalanchoe se srdíčkovým věnováním.

Sladké poděkování i slavnostní přípitek

Kromě květin volí každý pátý Čech jako dárek sladkost nebo bonboniéru. „Den matek patří v retailu mezi významné dny, kdy registrujeme zvýšený zájem o prémiové značky, ale také o bublinky v podobě sektů a prosecca. Náš loňský průzkum navíc ukázal, že polovina lidí nejraději tráví s maminkami společný čas a v 16 % případů jim vyjadřují vděčnost pomocí v domácnosti. Naši nabídku jsme proto letos sestavili tak, aby v ní zákazníci našli inspiraci pro kompletní dárkové balíčky na jednom místě a mohli si společné chvíle užít u kvalitního jídla a pití,“ uvádí Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs BILLA ČR.

Drobnosti pro radost a dárkové karty

Nabídku doplňují i drobnosti pro maminky za výhodné ceny. Těm, kteří chtějí volbu nechat na samotných maminkách, BILLA doporučuje elektronické dárkové karty. Ty lze využít například na nákup sortimentu z řady BILLA Premium, která zahrnuje delikátní sýry, olivy či kvalitní oleje pro sváteční oběd. Právě vaření a příprava chutných jídel patří mezi hlavní dovednosti, které nás maminky podle průzkumu naučily – a v případě mužů je to dokonce častější než u žen.

Celou nabídku „S láskou maminkám“ najdete v aktuálním letáku a v prodejnách BILLA od středy 6. 5. 2026.

Podrobná data z loňského průzkumu společnosti BILLA ke Dni matek naleznete zde: Maminky jsou pro nás synonymem lásky a bezpečí.

Průzkum byl realizován v dubnu 2025 prostřednictvím Instant Research na vzorku populace 539 respondentů ve věku 18–65 let.

 

Zdroj: BILLA ČR

