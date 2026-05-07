BILLA připravila na Den matek exkluzivní nabídku kytic a dárkových delikates

Čerstvé květiny jako jednička mezi dárky pro maminku
Poděkování maminkám je v Česku tradičně spojené s květinou. BILLA proto posiluje své zásoby a od soboty 9. května zařazuje do prodeje exkluzivní svazky určené přímo pro tento svátek. Zákazníci mohou vybírat z dárkových kytic „Romance“, „Amore“ nebo speciálně vázaných kytic růží a tulipánů v šesti barevných variantách. Pro maminky, které preferují trvalejší radost, jsou připraveny kvetoucí rostliny v dekorativních obalech, jako jsou růže Trio či kalanchoe se srdíčkovým věnováním.
Sladké poděkování i slavnostní přípitek
Kromě květin volí každý pátý Čech jako dárek sladkost nebo bonboniéru. „Den matek patří v retailu mezi významné dny, kdy registrujeme zvýšený zájem o prémiové značky, ale také o bublinky v podobě sektů a prosecca. Náš loňský průzkum navíc ukázal, že polovina lidí nejraději tráví s maminkami společný čas a v 16 % případů jim vyjadřují vděčnost pomocí v domácnosti. Naši nabídku jsme proto letos sestavili tak, aby v ní zákazníci našli inspiraci pro kompletní dárkové balíčky na jednom místě a mohli si společné chvíle užít u kvalitního jídla a pití,“ uvádí Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs BILLA ČR.
Drobnosti pro radost a dárkové karty
Nabídku doplňují i drobnosti pro maminky za výhodné ceny. Těm, kteří chtějí volbu nechat na samotných maminkách, BILLA doporučuje elektronické dárkové karty. Ty lze využít například na nákup sortimentu z řady BILLA Premium, která zahrnuje delikátní sýry, olivy či kvalitní oleje pro sváteční oběd. Právě vaření a příprava chutných jídel patří mezi hlavní dovednosti, které nás maminky podle průzkumu naučily – a v případě mužů je to dokonce častější než u žen.
Celou nabídku „S láskou maminkám“ najdete v aktuálním letáku a v prodejnách BILLA od středy 6. 5. 2026.
Podrobná data z loňského průzkumu společnosti BILLA ke Dni matek naleznete zde: Maminky jsou pro nás synonymem lásky a bezpečí.
Průzkum byl realizován v dubnu 2025 prostřednictvím Instant Research na vzorku populace 539 respondentů ve věku 18–65 let.
Zdroj: BILLA ČR