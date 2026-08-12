BILLA připravila školní katalog i novou věrnostní kampaň

Co už domácnosti řeší před začátkem školního roku
„Zájem o školní sortiment začíná růst už v druhé polovině srpna. K nejprodávanějším položkám patří školní sešity A5 a A4, obaly na sešity, kuličková pera či lepicí tyčinky. Nejvyšších prodejů pravidelně dosahujeme v posledních dvou týdnech v srpnu a v prvním týdnu v září. Vedle školních potřeb sledujeme také rostoucí zájem o produkty určené pro přenášení jídel a nápojů,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace & Public Affairs společnosti BILLA Česká republika.
Pro zákazníky, kteří chtějí nákupy na nový školní rok vyřídit s předstihem, připravila BILLA speciální online katalog Na cestě za jedničkami. Ten nabízí přehled školních potřeb za zvýhodněné ceny, od psacích a výtvarných potřeb přes sešity, desky a penály až po školní kufříky nebo přezůvky.
BergHOFF do školy, práce i na cesty
Na období návratu do školních lavic i pracovního režimu navazuje nová věrnostní kampaň se značkou BergHOFF. Belgická značka je známá spojením kvalitního zpracování, promyšleného designu a praktického využití při každodenním fungování.
Součástí kolekce je dvojitý jídelní box s oddělitelnými nádobami, jídelní box s příborem a dózou na omáčky, sada misek vhodných do mikrovlnné trouby s ventilem páry, lahev na vodu s nepropustným víčkem, termoska se sítkem, která udrží nápoje teplé nebo studené až šest hodin, a také stylová termotaška z omyvatelného materiálu. Kolekce se snadno udržuje a hodí se pro každodenní využití ve škole, v práci i na cestách.
Za každých 250 Kč utracených v prodejnách BILLA ČR získají zákazníci jednu nálepku. Po nasbírání 12 nálepek si mohou vybrat vybraný produkt BergHOFF za zvýhodněnou cenu. Po předložení vyplněné sběratelské karty a načtení EAN kódu v aplikaci BILLA Klub lze vybrané položky získat již od 69,90 Kč.
Nálepky budou zákazníci sbírat od 12. srpna do 20. října 2026. Produkty bude možné vyzvednout až do 27. října 2026.
Více informací o věrnostní kampani jsou k dispozici na https://www.billa.cz/berghoff a v aplikaci BILLA Klub.
Zdroj: BILLA ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT