BILLA rozdávala přes 13 tisíc kusů ovoce a 16 tisíc balení ořechů Nice Bites

Autor:
  13:43
Praha 24. února 2026 (PROTEXT) - Energie pro 112 tisíc návštěvníků Olympijského festivalu: BILLA rozdávala přes 13 tisíc kusů ovoce a 16 tisíc balení ořechů Nice Bites

Olympijský festival v Českých Budějovicích se stal jednou z největších sportovních událostí zimy. Do areálu Výstaviště dorazilo rekordních 112 tisíc návštěvníků, z toho 17.500 dětí ze škol a školek. BILLA Česká republika byla u toho – do dění se zapojila v rámci svého dlouhodobého závazku podporovat vyvážené stravování dětí a během festivalu předala více než 13.520 kusů ovoce (2,5 tuny jablek, banánů a mandarinek) a téměř 16.000 balení ořechů olympijské edice Nice Bites. Aktivita navázala jak na tento závazek, tak na průzkum společnosti BILLA, podle něhož mnoho českých školáků během dne postrádá dostatek kvalitní energie. Proto se děti na festivalu mohly hravou formou seznámit s jednoduchými způsoby, jak ji doplnit.

Festival nabídl možnost vyzkoušet 24 sportů pod vedením 20 sportovních svazů. Bruslilo se na ploše o rozloze 5300 m2, běžkaři kroužili na 700metrové trati a nechyběla ani 26 metrů dlouhá sjezdovka. Největším hitem bylo právě bruslení – brusle si půjčilo 5 000 lidí, evidováno bylo 12.500 zapůjčených párů běžek a 8500 snowboardů.

Zóna vyváženého stravování: místo, kde se energie doplňovala přirozeně

V rámci partnerství s Českým olympijským výborem BILLA postavila v prostoru českobudějovického výstaviště Zónu vyváženého stravování. Ta se stala přirozenou zastávkou pro malé i velké sportovce – místem odpočinku, inspirace i ochutnávek. Děti si zde vyzkoušely tematické kvízy, simulátor lyžování či skeletonu nebo oblíbenou hru cornhole a za svou aktivitu si mohly „poskládat“ vlastní vyváženou svačinu.

Olympijský festival jasně ukázal, že když se pohyb spojí se zážitkem, děti přirozeně sáhnou i po kvalitním jídle. Naším cílem je dlouhodobě ukazovat, že doplnění energie může být jednoduché, chutné a dostupné. A právě tak jsme k tomu přistoupili i tady,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs BILLA ČR.

Mezi 6. a 22. únorem zde BILLA rozdala 13.520 kusů ovoce – celkem tedy 2,5 tuny čerstvých jablek, mandarinek a banánů – a k tomu na 16.000 balení ořechů speciální olympijské edice privátní značky Nice Bites. Cílem bylo ukázat, že doplnění energie může být pestré, snadné a zároveň zábavné.

Olympionici mezi fanoušky

Silnou atmosféru festivalu podtrhla také setkání s olympioniky ze zimních her Milán–Cortina 2026. Do Českých Budějovic dorazilo 17 účastníků her, celkem festival hostil 84 sportovců včetně 19 olympijských medailistů.

Program Zóny vyváženého stravování podpořil také lyžař Jan Zabystřan, jeden z ambasadorů BILLY, který se setkal s dětmi a rozdával autogramy. Společně s dalšími ambasadory – Metodějem Jílkem, Kristiinou Mäki a Jiřím Prskavcem – ztělesňuje hodnoty, které BILLA a Český olympijský tým sdílejí: radost z pohybu, férovost a odpovědný přístup k životnímu stylu.

Výzkum potvrzuje potřebu podpory vyváženého stravování
Společný průzkum BILLY a Českého olympijského výboru ze září 2025 ukázal, že téměř polovina českých školáků pravidelně nesnídá a mnoho dětí si nosí do školy svačiny, které jim neposkytují dostatek kvalitní energie. Právě tato zjištění stojí za dlouhodobou spoluprací BILLY a Českého olympijského týmu, jejímž cílem je motivovat děti k vyváženějším stravovacím návykům a ukazovat jim, že pestrá svačina může být chutná i dostupná.

Průzkum nám připomněl, že mnoho dětí během dne nemá dost kvalitní energie. Když ale dostanou jednoduché a srozumitelné tipy, rychle si je dokážou osvojit. I proto dlouhodobě spolupracujeme s Českým olympijským výborem a vytváříme aktivity, které dětem přibližují vyvážené stravování způsobem, který je baví a který mohou snadno využít,“ dodává Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs BILLA ČR.

O partnerství BILLY a Českého olympijského týmu

Partnerství BILLY s Českým olympijským týmem začalo v roce 2024 a stojí na společném závazku podporovat zdravý a aktivní životní styl dětí i dospělých. BILLA jako oficiální partner Českého olympijského týmu rozvíjí projekty zaměřené na vyvážené stravování, podporu sportovních aktivit a inspiraci mladé generace k pohybu. Spolupráce zahrnuje také podporu ambasadorů, edukativní kampaně a aktivity na sportovních akcích po celé České republice.

Zdroj: BILLA ČR

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

Policie pátrá po pacientovi havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice

Policie pĂˇtrĂˇ po pacientovi havlĂ­ÄŤkobrodskĂ© psychiatrickĂ© nemocnice

Policie pátrá po osmatřicetiletém Radko Valíkovi, který je pacientem havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice. Dnes dopoledne utekl ze společné vycházky, uvedla...

24. února 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Hladiny toků na Moravě po deštích opět klesají, zvýšené průtoky zachytily nádrže

ilustrační snímek

Hladiny moravských řek, zvýšené v předchozích dnech po oblevě a deštích, dnes znovu klesají. Zvýšené průtoky zachytily nádrže, které si doplnily zásobní...

24. února 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Skutečný d’Artagnan. Před 175 lety vyšlo první české vydání historického románu Tři mušketýři

Karel Gott a jeho Tři mušketýři

Tři mušketýři od Alexandra Dumase, který patří mezi nejznámější díla světové literatury. Právě ústřední hrdina příběhu, mladý gaskoňský šlechtic d’Artagnan, je hlavním hrdinou dokumentu s názvem...

24. února 2026

Praha 2

Praha 2

Hospodský marketing je nápaditý.

vydáno 24. února 2026  14:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátrání v Dalešické přehradě má smutný konec: Záchranáři našli tělo policejního potápěče

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Pátrání v Dalešické přehradě nemá šťastný konec. Záchranáři našli tělo policejního potápěče bez známek života. V pondělí se totiž po výcviku nevynořil nad hladinu.

24. února 2026  14:48

Praha-Braník

Praha-Braník

Plyšáci za předním sklem

vydáno 24. února 2026  14:47

Prokopské údolí

Prokopské údolí

Předjarní kácení v Prokopském údolí

vydáno 24. února 2026  14:47

Dnes ve výročí čtyř let ohledně započetí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se u pomníku spisovatele a básníka Ukrajiny na Kinském náměstí sešla veřejnost zastoupená zastupitelstvem MČ Prahy 5 a...

vydáno 24. února 2026  14:47

Letňanská radnice nezapomíná na své slavné obyvatele a rodáky. A tak umístila v centru několik nových laviček se jmény některých z nich. V parčíku Stará Náves je umístěna lavička se jménem...

vydáno 24. února 2026  14:46

Čtvrtý plzeňský obvod dokončil přestavbu bývalé 120 let staré školy na radnici

ÄŚtvrtĂ˝ plzeĹskĂ˝ obvod dokonÄŤil pĹ™estavbu bĂ˝valĂ© 120 let starĂ© Ĺˇkoly na radnici

Prostory pro zhruba 80 úředníků získal čtvrtý plzeňský obvod Doubravka ve zrekonstruované bývalé škole v Masarykově ulici. O novou radnici obvod usiloval řadu...

24. února 2026  13:05,  aktualizováno  13:05

Prokopské údolí

Prokopské údolí

Předjarní kácení v Prokopském údolí

vydáno 24. února 2026  14:45

Galerie v Ostravě vystaví díla slezského konceptuálního umělce Milana Lasoty

ilustrační snímek

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) představí výběr z tvorby slezského konceptualisty Milana Lasoty. Rozsáhlý soubor jeho prací získala do sbírky v roce...

24. února 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.