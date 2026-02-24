BILLA rozdávala přes 13 tisíc kusů ovoce a 16 tisíc balení ořechů Nice Bites

Olympijský festival v Českých Budějovicích se stal jednou z největších sportovních událostí zimy. Do areálu Výstaviště dorazilo rekordních 112 tisíc návštěvníků, z toho 17.500 dětí ze škol a školek. BILLA Česká republika byla u toho – do dění se zapojila v rámci svého dlouhodobého závazku podporovat vyvážené stravování dětí a během festivalu předala více než 13.520 kusů ovoce (2,5 tuny jablek, banánů a mandarinek) a téměř 16.000 balení ořechů olympijské edice Nice Bites. Aktivita navázala jak na tento závazek, tak na průzkum společnosti BILLA, podle něhož mnoho českých školáků během dne postrádá dostatek kvalitní energie. Proto se děti na festivalu mohly hravou formou seznámit s jednoduchými způsoby, jak ji doplnit.
Festival nabídl možnost vyzkoušet 24 sportů pod vedením 20 sportovních svazů. Bruslilo se na ploše o rozloze 5300 m2, běžkaři kroužili na 700metrové trati a nechyběla ani 26 metrů dlouhá sjezdovka. Největším hitem bylo právě bruslení – brusle si půjčilo 5 000 lidí, evidováno bylo 12.500 zapůjčených párů běžek a 8500 snowboardů.
Zóna vyváženého stravování: místo, kde se energie doplňovala přirozeně
V rámci partnerství s Českým olympijským výborem BILLA postavila v prostoru českobudějovického výstaviště Zónu vyváženého stravování. Ta se stala přirozenou zastávkou pro malé i velké sportovce – místem odpočinku, inspirace i ochutnávek. Děti si zde vyzkoušely tematické kvízy, simulátor lyžování či skeletonu nebo oblíbenou hru cornhole a za svou aktivitu si mohly „poskládat“ vlastní vyváženou svačinu.
„Olympijský festival jasně ukázal, že když se pohyb spojí se zážitkem, děti přirozeně sáhnou i po kvalitním jídle. Naším cílem je dlouhodobě ukazovat, že doplnění energie může být jednoduché, chutné a dostupné. A právě tak jsme k tomu přistoupili i tady,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs BILLA ČR.
Mezi 6. a 22. únorem zde BILLA rozdala 13.520 kusů ovoce – celkem tedy 2,5 tuny čerstvých jablek, mandarinek a banánů – a k tomu na 16.000 balení ořechů speciální olympijské edice privátní značky Nice Bites. Cílem bylo ukázat, že doplnění energie může být pestré, snadné a zároveň zábavné.
Olympionici mezi fanoušky
Silnou atmosféru festivalu podtrhla také setkání s olympioniky ze zimních her Milán–Cortina 2026. Do Českých Budějovic dorazilo 17 účastníků her, celkem festival hostil 84 sportovců včetně 19 olympijských medailistů.
Program Zóny vyváženého stravování podpořil také lyžař Jan Zabystřan, jeden z ambasadorů BILLY, který se setkal s dětmi a rozdával autogramy. Společně s dalšími ambasadory – Metodějem Jílkem, Kristiinou Mäki a Jiřím Prskavcem – ztělesňuje hodnoty, které BILLA a Český olympijský tým sdílejí: radost z pohybu, férovost a odpovědný přístup k životnímu stylu.
Výzkum potvrzuje potřebu podpory vyváženého stravování
Společný průzkum BILLY a Českého olympijského výboru ze září 2025 ukázal, že téměř polovina českých školáků pravidelně nesnídá a mnoho dětí si nosí do školy svačiny, které jim neposkytují dostatek kvalitní energie. Právě tato zjištění stojí za dlouhodobou spoluprací BILLY a Českého olympijského týmu, jejímž cílem je motivovat děti k vyváženějším stravovacím návykům a ukazovat jim, že pestrá svačina může být chutná i dostupná.
„Průzkum nám připomněl, že mnoho dětí během dne nemá dost kvalitní energie. Když ale dostanou jednoduché a srozumitelné tipy, rychle si je dokážou osvojit. I proto dlouhodobě spolupracujeme s Českým olympijským výborem a vytváříme aktivity, které dětem přibližují vyvážené stravování způsobem, který je baví a který mohou snadno využít,“ dodává Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs BILLA ČR.
O partnerství BILLY a Českého olympijského týmu
Partnerství BILLY s Českým olympijským týmem začalo v roce 2024 a stojí na společném závazku podporovat zdravý a aktivní životní styl dětí i dospělých. BILLA jako oficiální partner Českého olympijského týmu rozvíjí projekty zaměřené na vyvážené stravování, podporu sportovních aktivit a inspiraci mladé generace k pohybu. Spolupráce zahrnuje také podporu ambasadorů, edukativní kampaně a aktivity na sportovních akcích po celé České republice.
Zdroj: BILLA ČR