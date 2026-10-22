BILLA sází na český křišťál. V nové věrnostní kampani nabídne skleničky Crystal Bohemia

S blížící se adventní a zimní sezonou, kdy domácnosti více než kdy jindy tráví čas společně u stolu, přichází BILLA s novou věrnostní kampaní zaměřenou na kvalitní české sklářství. Ve spolupráci se značkou Crystal Bohemia nabízí kolekci elegantních křišťálových skleniček s nadčasovým designem.
Kolekce zahrnuje pět druhů skleniček pro různé typy nápojů – šampaňské, červené i bílé víno, pivo nebo vodu. Křišťálové sklo s využitím technologie titanium vyniká vyšší odolností při každodenním používání. Navíc tato technologie dodává sklu brilantní lesk, přičemž skleničky jsou vhodné pro mytí v myčce. Balení se dvěma skleničkami lze získat již za 59,90 Kč a osm nasbíraných nálepek. Za každých utracených 200 Kč získají zákazníci jednu nálepku.
O 40 % více aktivních uživatelů. Novinkou jsou digitální nálepky
„Obliba aplikace BILLA klub dlouhodobě roste a aktivně ji dnes využívá o 40 % více zákazníků než před rokem. Potvrzuje se tak, že lidé chtějí mít výhody věrnostního programu jednoduše dostupné v mobilu. Proto nyní přinášíme také možnost sbírání digitálních nálepek, které se připisují automaticky a jejichž stav mohou zákazníci průběžně sledovat přímo v aplikaci,“ říká Lucia Popíková, vedoucí týmu věrnostních kampaní společnosti BILLA ČR.
Vedle digitálních nálepek v aplikaci BILLA klub mohou mít o svých nálepkách přehled i držitelé plastové BILLA karty, kteří jejich aktuální nasbíraný počet uvidí na svých účtenkách nebo obrazovce u pokladen.
Nálepky lze sbírat ve všech prodejnách BILLA v České republice od 21. října 2026 do 12. ledna 2027. Skleničky bude možné získat až do 19. ledna 2027.
Více informací o kampani najdou zákazníci na webových stránkách Billy a v aplikaci BILLA klub.
Zdroj: BILLA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59745.