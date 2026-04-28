BILLA spouští partnerské slevy se značkami jako About You, Albi nebo Šikland

Partnerské slevy jsou součástí BILLA klubu a rozšiřují jeho výhody o možnosti využitelné i mimo samotný maloobchod. Zákazníci tak mohou na jednom místě sledovat a čerpat zvýhodněné nabídky od partnerských značek zaměřené na každodenní potřeby i volný čas.
„Zákazníci dnes čím dál častěji vyhledávají slevy a výhody, které přesahují jeden typ nákupu, a partnerské slevy se proto stávají stále oblíbenějším formátem. V BILLE na tento trend reagujeme rozšiřováním spolupráce s atraktivními značkami, aby zákazníci mohli využívat výhody i v dalších oblastech svého každodenního života,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs.
Do nabídky se postupně zapojují značky jako Albi, Baagl, Knihy Dobrovský, Slevomat, BRITA, Bambule, Kärcher, Under Armour, Philips nebo Šikland. Zákazníci mohou získat procentuální slevy, pevné finanční bonusy, zvýhodněné vstupné nebo další speciální nabídky navázané na konkrétní období v průběhu jara a léta.
Aktuální přehled partnerských slev a podmínky jejich využití jsou k dispozici na www.billa.cz a v aplikaci BILLA.
Přehled aktuálních partnerů a partnerských slev BILLA klubu
|Partner
|Typ zvýhodnění
|About You
|Sleva na módní sortiment
|Albi
|Sleva na dárkové a herní produkty
|Baagl
|Sleva na batohy a školní doplňky
|Bambule
|Sleva na hračky
|BRITA
|Sleva na filtrační systémy na vodu
|Knihy Dobrovský
|Sleva na knihy
|Kärcher
|Sleva na techniku pro dům a zahradu
|Pilulka
|Sleva na lékárenský sortiment
|Philips
|Sleva na spotřební elektroniku
|Slevomat
|Finanční bonusy na zážitky a služby
|T-Mobile
|Zvýhodněná nabídka internetových a TV služeb
|Under Armour
|Sleva na sportovní oblečení a vybavení
|Šikland
|Zvýhodněné vstupné
Zdroj: BILLA