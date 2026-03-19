BILLA spouští věrnostní kampaň se zavazadly Wenger pro cestování a každý den

Značka Wenger je synonymem precizního zpracování a promyšlených detailů. V kampani je připravena široká nabídka zavazadel a doplňků, které se hodí nejen na cesty, do práce a školy, ale i na sport či nákup. Zákazníci si mohou vybrat například skořepinový cestovní kufr se čtyřmi otočnými kolečky vhodný do kabiny letadla i na víkendové výlety, moderní rolovací batoh pro každodenní nošení, elegantní dámskou kabelku, prostornou cestovní a sportovní tašku nebo lehkou variantu přes rameno. Součástí kolekce je také praktická toaletní taštička nebo stylové dámské i pánské peněženky z veganské kůže.
„Při výběru produktů do našich věrnostních kampaní se zaměřujeme na kvalitu, dlouhou životnost a udržitelnost. Zavazadla Wenger všechny tyto požadavky splňují, jsou vyrobena z recyklovaných materiálů a díky kvalitnímu zpracování a funkčním prvkům obstojí i při intenzivním používání. Jsme rádi, že můžeme zákazníkům nabídnout něco, co jim bude sloužit dlouhé roky,“ uvádí Lucia Popíková, vedoucí týmu věrnostních programů & CRM BILLA ČR. Ať už jde o letní dovolenou, jarní výlet, zimní pobyt na horách nebo jen potřebu spolehlivého zavazadla do práce či na sport, produkty Wenger jsou navrženy tak, aby doprovázely po celý rok.
Jak věrnostní kampaň funguje?
Za každých 250 Kč utracených v prodejnách BILLA získají zákazníci jednu nálepku. Po nasbírání 12 nálepek mohou členové BILLA klubu pořídit vybraný produkt Wenger za výrazně zvýhodněnou cenu od 99,90 Kč. Stačí předložit a naskenovat EAN kód v aplikaci BILLA klub. Nálepky lze sbírat od 18. března do 2. června 2026, zavazadla je možné vyzvednout až do 9. června 2026.
Zdroj: BILLA